Кредитор нацэкономики. Сбербанк показал рост показателей

Чистая прибыль Сбербанка РФ за январь 2017 года по РСБУ выросла в два раза, до 57,9 млрд рублей (против прибыли в 28,3 млрд рублей годом ранее).

Один из ведущих глобальных финансовых институтов России ПАО «Сбербанк» сумел в январе увеличить свою прибыль в два раза – до 57,9 млрд рублей. Являясь ключевым кредитором национальной экономики, Сбербанк стал одним из первых банков, активно включившихся в работу с государственной программой развития сельского хозяйства, а также принял участие в первой благотворительной акции этого года – совместном Зеленом марафоне «Бегущие сердца».

10 февраля Москва–Сбербанк заключил кредитные договоры с АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область) на сумму 230 млн рублей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Программа устанавливает новые правила льготного кредитования АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сельхозпроизводителей с 1 января 2017 года – не более 5%.

АО «Совхоз-Весна» – производитель овощной продукции, который специализируется на круглогодичном выращивании овощей в закрытом грунте. Общая площадь стеклянных теплиц – 24 гектара. ООО «Зерновая компания» входит в ГК «АГСЭН» и занимается выращиванием озимых и яровых зерновых культур, в частности, пшеницы и ячменя. Общая площадь обрабатываемых земель составляет 50 тыс. гектаров. ГК «АГСЭН» осуществляет полный производственный цикл, включающий выращивание, сбор, подработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции. Денежные средства будут направлены на приобретение семян, удобрений и ГСМ. «Банк заинтересован в росте объемов кредитования российских аграриев, и мы видим большое внимание представителей АПК к программе Минсельхоза, тем более что теперь получать льготные кредиты стало проще», – подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

С начала года крупнейший финансовый институт России продемонстрировал рост основных показателей. Так, чистая прибыль Сбербанка РФ за январь 2017 года по российским стандартам бухучета (РСБУ) выросла в два раза, до 57,9 млрд рублей – против прибыли в 28,3 млрд рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился за отчетный период на 12,5% и составил 95,9 млрд рублей. Положительное влияние на чистый процентный доход оказало снижение относительно января 2016 года процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юридических лиц, отмечается в сообщении. Чистый комиссионный доход банка вырос в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%. Основной прирост комиссионного дохода обеспечили операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание. Активы банка в январе сократились на 1,5% – до 21,7 трлн рублей, в том числе за счет снижения наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников. За отчетный месяц банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 450 млрд рублей, частным клиентам – более 100 млрд рублей.

Средства физических лиц в Сбербанке в январе сократились на 89 млрд рублей (на менее 1%), объем средств юридических лиц уменьшился на 30 млрд рублей (на 0,6%).

Крупнейший госбанк в наступившем году продолжил участие в благотворительных акциях. Совместно с фондом «Обнаженные сердца» было объявлено о проведении первого Зеленого марафона под названием «Бегущие сердца», забег состоится 28 мая. Мероприятие объединит два крупнейших беговых проекта – Зеленый марафон Сбербанка и забег «Бегущие сердца», который учрежден Натальей Водяновой, Полиной Киценко и фондом помощи детям «Обнаженные сердца» в 2015 году.

Цель объединенного мероприятия – сбор средств для помощи семьям с маленькими детьми, которые столкнулись с нарушениями в развитии. Проект станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи». Все средства, привлеченные в ходе Зеленого марафона «Бегущие сердца», будут перечислены в фонд «Обнаженные сердца». Забег пройдет на Воробьевых горах. Регистрация участников откроется в феврале.