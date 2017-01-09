Кредиты со сниженной ставкой открывают новые возможности

Если в новом году вы запланировали сделать в квартире ремонт, отправиться в долгожданное путешествие или получить дополнительное образование, рекомендуем воспользоваться кредитом по сниженным ставкам.

До 31 января по акции «Одобряем мечты» ставки по базовым кредитам снижены на 7 процентов. Специальные условия действуют для новых и постоянных клиентов банка, например держателей зарплатных карт.

«Потребительский кредит под поручительство физических лиц» стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях.

Получить кредит также стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты».

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С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru

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В конце 2016 года был отмечен рост популярности кредитов со сниженной ставкой. По данным пресс-службы банка за прошлый год доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов.

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru .

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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