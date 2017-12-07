Криминальный талант

Поддельные документы, ипотека госбанка и 5,5 млн рублей.

«ПН» запускает новую рубрику, в которой будут представлены самые громкие и запутанные дела в сфере мошенничества с объектами недвижимости, случившиеся в Тольятти. Вся информация о процессах предоставлена нашему изданию известным тольяттинским юристом Максимом Гранатом, специализирующимся в области гражданского права и бракоразводных процессов, так что рубрика имеет вполне логичное название «Гранатовый кейс». Открывает ряд публикаций дело, уже получившее от экспертов оценку как «лучшее» мошенничество 2017 года. Фамилии действующих лиц изменены.

В 2012 году в Самаре получила распространение довольно простая мошенническая схема: жулики заключали с собственником жилья договор найма, получали доступ в квартиру и снимали ксерокопии со свидетельства о регистрации права и других правоустанавливающих документов. Затем, изготовив фальшивую доверенность с правом распоряжения недвижимостью, мошенники брали ипотечный кредит, залогом под который выступала взятая в аренду квартира. Получалось, будто это собственник квартиры взял кредит, обеспечив его залогом уже имеющегося жилья. Кредитные деньги преступники само собой забирали себе.

Мошенничество проходило довольно гладко, ведь в том время банки еще не имели прямого доступа к ЕГРН, а у жуликов, как правило, имелся сообщник в кредитном отделе финансового института. Такие случаи часто сходили с рук – во всяком случае, приговором дело не заканчивалось.

«Точно знаю, таких дел в Самаре было несколько. Каково же было мое удивление, когда спустя пять лет после этой истории ко мне обратился потерпевший, который купил как раз такую квартиру, рассчитывая заработать, выгодно перепродав ее, – начал свой рассказ Максим Гранат. – Прежде чем описать собственно схему, прошу вас поставить себя на место жуликов, которые сняли квартиру и подделали доверенность от собственника на распоряжение его недвижимостью. Теперь попробуйте решить следующую задачу: как в условиях относительно цивилизованного рынка недвижимости такую квартиру выгодно продать? Кто у вас купит недвижимость, не проверив вашу доверенность в интернете и не увидев подлинников документов на квартиру? Задача непростая, но жулики талантливые – они нашли решение».

Итак, условия задачи. Известно, что собственник Левашова сдала свою квартиру внаем. Наниматель Весов изготовил фальшивую доверенность, согласно которой он был «уполномочен продать недвижимость за цену по своему усмотрению». Затем квартиру по этой доверенности переоформили на некого Ермина, также участника схемы. На этом подготовка к мошенничеству была завершена.

«Во втором акте пьесы на сцене появился персонаж по фамилии Пискун. По всей видимости, он и являлся организатором схемы, так как именно он нашел жертву – своего достаточного состоятельного знакомого Броскина», – развивает историю Максим.

Так вот, Пискун сообщает Броскину, что у него на примете есть хорошая квартира общей стоимостью 5,5 млн рублей, которую можно купить с большой скидкой и сразу выгодно перепродать. У Броскина были свободные 1,7 млн рублей, и он был не против вложиться в выгодное дело, но хотел гарантий того, что его деньги не пропадут. Именно в этот момент организаторы схемы применили замечательное психологическое «ноу-хау», моментально усыпившее бдительность жертвы. «Пискун сообщает, что к 1,7 млн рублей Броскина он добавит свои деньги – 3,4 млн рублей, а вслед за этим всю квартиру целиком оформит на Броскина. Для Броскина ситуация выглядела так, как будто это Пискун рискует деньгами, а вовсе не он сам. Конечно, Броскин согласился», – поясняет юрист.

На сделку в МФЦ со стороны продавца явились текущий собственник Ермин и идеолог «банды» Пискун. Они принесли договор, согласно которому оплата по сделке уже была произведена за исключением суммы в 1,7 млн рублей, которую мошенники собирались получить с Броскина. И вот Броскин подписывает договор, по которому недвижимость становится его собственностью, и отдает деньги мошенникам. После этого новый собственник просит Пискуна помочь ему как можно быстрее продать квартиру.

«После антракта в пару недель начался следующий акт, в котором появилась некая Силантьева, – рассказывает Максим Гранат. – К разочарованию Броскина, она согласилась приобрести квартиру только за 5,57 млн рублей, то есть маржа у него получалась совсем небольшая. Пискун уговорил колеблющегося приятеля продать недвижимость, обещая вернуть ему на 100 тыс. рублей больше».

Еще один интересный момент: Силантьева собиралась купить квартиру с использованием кредитных средств. Сумму в 4,599 млн рублей она получила в одном из госбанков, а 971 тыс. якобы должна была оплатить из личных накоплений. Сам же Броскин совершенно не следил за расчетами: он удовлетворился словами Пискуна о том, что свои 1,8 млн рублей получит из кредитных средств.

«Интересны сроки всех этих сделок, – отмечает Гранат. – От настоящего собственника жулику Ермину права перешли на основании договора от 3 декабря; далее от Ермина к Броскину квартира была отчуждена 18 декабря, а Броскин продал квартиру Силантьевой 18 января. По сути, все три сделки были совершены в течение месяца с небольшим, даже если считать новогодние праздники. Три сделки подряд не показались странными сотрудникам госбанка: выписку об истории перехода прав на объект они, видимо, не заказывали».

В итоге банк выдал Силантьевой кредит на сумму 4,599 млн рублей. Данная сумма была зачислена на счет Броскина, который вычел из нее свои 1,8 млн, а оставшиеся деньги (2,8 млн) отдал Пискуну, будучи уверенным, что возвращает приятелю его вложения.

В марте настоящий собственник квартиры Левашова, войдя в пустующую квартиру, заволновалась. Вскоре из выписки ЕГРН стало известно, что она больше не собственник квартиры, и женщина немедленно обратилась в суд. Решением районного суда квартира была истребована от Силантьевой, а все совершенные сделки признаны недействительными.

После того как собственница вернула свою квартиру, Силантьева подала в суд на Броскина. «К несчастному Броскину, который на всех манипуляциях заработал только 100 тыс. рублей, прилетел гражданский иск на договорную стоимость квартиры 5,57 млн рублей. Исковые требования Силантьевой были мотивированы необходимостью применить последствия недействительности сделки. Напоминаю, что сама сделка уже была разрушена вступившим в силу решением суда», – поясняет юрист.