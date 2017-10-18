Криогенный бластер

Продукт технопарка вышел на рынок.

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, которые были разработаны на опытных производствах и в лабораториях технопарка и уже готовы к выходу на рынок. Сегодня в центре внимания ООО «БКФ» – компания, которая разработала собственное оборудование для очистки технологического оборудования при помощи сухого льда с абразивным наполнителем. На вопросы «ПН» ответила заместитель директора «БКФ» Ирина Бояринова.

– Ирина Викторовна, чем занимается ваша компания?

– Мы работаем по нескольким направлениям: производим сухой лед и собственное оборудование для чистки с его помощью, а также занимаемся чисткой технологического оборудования сухим льдом.

– С каким проектом вы вошли в технопарк «Жигулевская долина»?

– Резидентом технопарка мы стали в 2016 году с проектом «Разработка криогенного бластера для очистки промышленного оборудования, совмещающего в себе преимущества безабразивной чистки сухим льдом и чистки с абразивным наполнителем».

– Что представляет собой криогенный бластер?

– В основе нашего бластера лежит двухкамерный конусный бункер, обеспечивающий равномерное смешивание двух чистящих средств – сухого льда и химического чистящего вещества. Особая конструкция нашего изделия обеспечивает регулировку скорости подачи чистящего средства, а специально разработанный пистолет подачи с вихревым эффектом и разными насадками повышает качество очистки поверхностей от загрязнений различного генеза. БКФ разрабатывает два типа бластера с разными типами подачи сухого льда и соды (одношланговый или двухшланговый) и разными типами привода (электрический и воздушный).

– Расскажите о преимуществах такой очистки.

– Все просто: частицы сухого льда, двигающиеся со сверхзвуковой скоростью, разгоняемые сжатым воздухом, воздействуют на поверхность и очищают ее. Добавление соды необходимо в том случае, если оборудование не чистили в течение долгого времени, вследствие чего на его поверхностях образовались сильные загрязнения. Если чистить по старинке – пескоструйным методом, – могут образоваться повреждения и оборудование быстрее изнашивается. Кроме того, используемый для чистки песок превращается в проблемные отходы, на устранение которых необходимо много времени и средств.

Использование же сухого льда позволяет осуществлять очистку оборудования быстро, с тем, чтобы можно было тут же включать его в работу.

– В чем заключается инновация вашего проекта?

– Инновация заключается в том, что совмещенные бластеры не производятся в России. К тому же наш бластер способен работать во взрывоопасных и воспламеняющихся средах, он дешевле и качественнее представленных на рынке РФ и за рубежом аналогов.

– Какую проблему будет решать ваш проект?

– Наш проект решает проблему бережного отношения к технологическому оборудованию на производствах, так как мы чистим неабразивным материалом, что позволяет продлить срок эксплуатации очищаемого оборудования, чистка осуществляется практически без остановки технологического процесса, в несколько раз снижается количество часов простоя, плюс решается вопрос экологии, ведь сухой лед – это замороженный углекислый газ.

– Расскажите, у каких предприятий возникает заинтересованность в вашем продукте.

– Что касается очистки, производства и продажи сухого льда, этими направлениями мы занимаемся с 2009 года. В продукте заинтересованы производства переработки полимеров, пластмасс, резинотехнических изделий, пищевая промышленность, металлургическое производство, производства автокомпонентов. Нашими партнерами являются ПАО «Балаковорезинотехника», ПАО «КАМАЗ», «РусГидро», Росэнергоатом, Татнефть.

– Почти два года вы работаете в статусе резидента технопарка. Что вам это дает?

– Во-первых, инжиниринговый центр внес свой вклад в разработку опытного образца бластера. Во-вторых, «Жигулевская долина» оказывает нам помощь в подготовке к участию в региональных и федеральных программах, поддерживающих инновационные проекты и предпринимательство; также мы участвуем в мероприятиях технопарка с целью обмена опытом с другими резидентами. Кроме того, «Жигулевская долина» оказывает информационную поддержку в продвижении наших проектов.

Для проведения тестовой чистки вы можете обратиться по телефонам:

+7-903-331-65-32, +7-917-820-72-29 или написать нам на электронную почту info@bkf-tlt.ru

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте www.bkf-tlt.ru