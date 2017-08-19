Круговорот вещей в природе

Куда сдавать все ненужное и использованное.

Мир сотрясает настоящий экологический бум: природоохранные ориентиры не просто становятся популярнее, но и проникают во все сферы человеческой жизни. Например, Apple планирует изготавливать свою продукцию полностью из переработанных материалов. Таким образом в компании намерены заботиться об окружающей среде и получать необходимые металлы, в том числе из старых устройств. «ПН» узнал, куда в Тольятти отнести книги, пластиковые бутылки, использованные батарейки, старую одежду и сломанную технику, чтобы спасти природу.

Мусор, сдавайся!

2017-й объявлен в России Годом экологии, поэтому стоит задуматься о своем вкладе в улучшение состояния окружающей среды, как минимум своего города. Самое малое, что каждый тольяттинец может сделать, – это правильно утилизировать мусор.

Вот здесь и начинаются сложности. Для того чтобы избавиться от вредных отходов или вещей, которые годятся для переработки, нужно не только проявить инициативу, но и выделить время, чтобы найти адреса пунктов приема, узнать график работы, проверить, соответствует ли указанная информация действительности, и в конце концов распределить, что и куда везти. Как правило, завершают эту цепочку действий только самые стойкие.

Чтобы свести трудозатраты к минимуму, «Гринпис» создал карту пунктов приема раздельного мусора в России, доступную даже на любом смартфоне (recyclemap.ru/tolyatty). Там можно найти пункты сбора отходов в 42 крупнейших российских городах, в том числе и в Тольятти. Для работы с картой достаточно выбрать город и категорию мусора, который необходимо сдать на переработку: бумага, стекло, пластик, металл, одежда, опасные отходы, батарейки, лампочки, бытовая техника. Отметим, что на карте указаны далеко не все точки (например, согласно ей, в Тольятти некуда сдавать опасные отходы, хотя это не так). Поэтому любой желающий может поучаствовать в редактировании карты и добавить пункты приема или убрать закрывшиеся. Для этого достаточно кликнуть на «Стать волонтером карты» и подать электронную заявку.

Бумага и аккумуляторы

Возможно, для того чтобы правильно избавляться от ненужных вещей, кому-то потребуется мотивация посильнее, чем все эти разговоры об экологии и окружающей среде. Тогда приятным бонусом станет то, что, если постараться, можно найти организации, готовые заплатить за ваш мусор.

Вероятно, многие сталкивались со сбором и сдачей макулатуры еще в школе, где этот занимательный процесс был превращен в некое соревнование между классами. Ни о какой пользе для природы тогда никто, конечно, не задумывался. А ведь бумагу, выброшенную в мусор, увозят на свалку, где она месяцами гниет вместе с остальными отходами, засоряя воздух, которым мы дышим. Вместо этого ей можно подарить вторую жизнь: из макулатуры делают одноразовые салфетки и упаковочные материалы. Компания «Пакмил», например, примет использованную бумагу, картон, книги, газеты, журналы блокноты, тетради и заплатит по 5 рублей за каждый килограмм. Это средняя цена по городу.

Многие также выбрасывают батарейки в мусорное ведро. Однако это небезопасно: батарейка содержит целый спектр химических элементов, которые, разлагаясь, отравляют биосферу. Избавиться от отслуживших батареек, не нанося вреда экологии, можно, опустив их в контейнеры установленные компанией «ЭкоВоз» в ТГУ, краеведческом музее, филармонии и некоторых школах (полный список мест приема указан на сайте предприятия).

За деньги можно сдать и старые аккумуляторы. Компания Akoboom примет их и заплатит от 350 до 1,7 тыс. рублей в зависимости от емкости. Также, сдав старый аккумулятор, можно приобрести новый по сниженной цене.

Пластиковые дороги

После использования пластиковую тару чаще всего выкидывают или сжигают, что наносит серьезный вред природе, так как материал не разлагается в почве сотни лет. Однако и его можно переработать с пользой. Например, компания из Шотландии MacRebur недавно создала первое в мире дорожное покрытие из пластика. Благодаря особой технологии он был переработан в мелкие гранулы MR6, которые могут заменить битум. По словам авторов разработки, за счет применения пластика в дорожном полотне прочность трасс может увеличиться на 60% и они прослужат в 10 раз дольше.

За пластмассовые ящики из-под фруктов, а также килограмм пластиковых бутылок любого размера тольяттинские утилизационные компании предлагают 8 рублей, упаковочную пленку возьмут за 15 рублей. Компания «Эковтор» принимает различные канистры и платит 18 рублей за килограмм.

Само собой, можно сдать и стекло. Если у вас скопилась подобная тара, не выбрасывайте ее, а смело везите в «Зеленый город» – здесь примут бутылки из-под пива и заплатят 70 копеек за каждую. Правда, есть условие – пиво должно быть определенных марок: Kozel и «Жигулевское» (самарское). Алюминиевые банки принимают, но стоят они дешевле – 45 рублей за кг.

Если финансовое вознаграждение не принципиально и при этом хочется улучшить состояние городской экологии, можно отвозить ПЭТ-тару в контейнеры, установленные все той же ГК «ЭкоВоз» (список – на официальном сайте, всего 112 точек). Кроме того, четыре дня в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота) по городу ездит экомобиль, который принимает раздельный мусор. Туда можно отдать лампочки, батарейки, градусники, металл, стекло, бутылки, пластик и макулатуру. Точное время и маршрут лучше уточнять на сайте компании.

С помощью такой системы сбора опасных отходов за первое полугодие этого года собрано более 2,5 тонны опасных отходов.

Плюсы к карме

Получить финансовую выгоду от избавления от старых вещей можно в магазине H&M (ТЦ «Парк Хаус», 1 этаж). Уже не первый год в этой сети действует экологическая акция: вы приносите пакет со своей одеждой (не менее трех вещей) и обмениваете его на купон со скидкой в 15% на любую вещь, кроме распродажных. В течение дня один покупатель может принести не больше двух пакетов. Можно также отправиться в комиссионный магазин или секонд хэнд, где одежду скупают килограммами.

Сдать одежду безвозмездно еще проще. Да, за это нельзя получить денег, зато плюсы к карме вам обеспечены. Не откажутся от вашего старого гардероба в хорошем состоянии пункты гуманитарной помощи, приюты, волонтерские организации и центры помощи малоимущим, адреса которых легко найти в интернете.

Если на поиски не хочется тратить время, ненужные вещи можно отвезти в специальный контейнер компании «ЭкоВоз», который расположен на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Капитал». Только нужно выполнить простые требования: одежда и обувь должны быть чистыми и упакованными в пакет.

С выгодой можно утилизировать и бытовую технику. Например, в сети магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео» каждый год проходят акции по утилизации, в рамках которых за старые стиральные машины, холодильники, компьютеры и т.д. вы получаете скидку до 20% на новую технику. Нужно только не пропустить начало акции.

В общем, грамотно избавляясь от старых вещей, вы в то же время посильно участвуете в защите нашей общей среды обитания.