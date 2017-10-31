Крым наш

Как тольяттинцы осваивают автономную республику.

Некоторые предприимчивые тольяттинцы два года назад открыли для себя новые точки роста, перенеся свою деловую активность в Республику Крым. По их словам, удаленный бизнес на полуострове дает неплохой доход. Карьероуправление, упаковка, тара, водные суда – вот далеко не полный список того, чем занимаются наши земляки на этой территории. Правда, главным условием бесконфликтной работы здесь является наличие связей в административных и силовых структурах нового субъекта РФ. Об успешных проектах наших соотечественников и особенностях ведения бизнеса на «южной широте» – в новом материале ПН.

«Да, вот уже два года у нас есть удаленный бизнес в Крыму, – начинает свой рассказ Леонид. – Он довольно простой: покупка поддонов, их сортировка, ремонт и дальнейшая продажа. Это обычная тара для ряда производств. Мы какой-то период времени занимались этим бизнесом в Тольятти, а потом обратили внимание на Крым.

Конечно, без связей делать там бизнес невозможно. Плюс на полуострове должен постоянно присутствовать кто-то из команды, чтобы принимать решения. Мы нашли место, где можно закупать поддоны, через череду посредников отыскали человека в Крыму, который смог все решить и организовать. Арендовали базу и отправили наших людей работать: к сожалению, местные трудиться не хотят. При том, что у нас достаточно простая работа и зарплату в 20 тыс. рублей мы готовы платить всегда, крымчане, поработав два дня, больше на объект не вышли. А у нас процесс непрерывный. И мы были вынуждены отправлять туда рабочих из Тольятти, снимать им жилье».

По мнению Леонида, отказ крымчан от работы связан со спецификой всех курортных территорий: люди, привыкшие жить на ренту за аренду жилья, становятся патологически ленивыми.

«Почему решили осваивать Крым? Это хорошая точка роста, – поясняет он. – Вся «поляна» пустая, и есть свои нюансы: из-за того, что отсутствует нормальное сообщение (кроме паромной переправы), все, что производится внутри этой территории, имеет конкурентное преимущество. Возить туда дешевый товар смысла нет – логистика очень дорогая. Например, фура из Краснодара в Крым стоит 80 тыс. рублей. В обратную сторону – уже 15 тыс. Я работаю с местными производствами – поставляем поддоны на молочный комбинат, винодельни. Зарабатываем 200 тыс. в месяц. Хотим расширяться. У меня многие тольяттинские знакомые сейчас продают бизнес и переезжают в Крым. Для ПМЖ это хорошее направление».

Еще один пример: тольяттинские предприниматели владели производством сухих строительных смесей и штукатурки, расположенным на улице Базовой. Задумались выйти в Крым. Товар дешевый, тонна стоит всего 5 тыс. рублей. Но везти ее с материка невыгодно – накладных расходов 4 тыс. на тонну. Решили производить на полуострове: вступили в местную ОЭЗ, получили хорошие преференции по налогам. «Ребята спокойно работают, выкупили часть карьера, поставили оборудование, привезли из Тольятти рабочих, – комментирует источник «ПН». – Управляющий живет там же, снимает жилье. Нравится климат, но не инфраструктура. Постоянные проблемы с коммунальной системой – перебои со светом, с водой. Жилье все ветхое, нового строится немного. Сейчас начали хотя бы дороги делать».

Предприниматели, купившие карьер, работают по тендерам. «Условия там все откатные, – поясняет источник. – По ощущениям, в Крыму сейчас середина 90-х. И просто ничего нет – ни стекольных заводов, ни своего леса. Нет молочных комбинатов, сетевых гипермаркетов, сетевых гостиниц. Зато возможностей для ведения бизнеса – море».

Известная тольяттинская бизнесвумен Марина Симагина поехала осваивать Крым в 2014-м, сразу после референдума. «Там была полная разруха: украинские фирмы ушли, и мои друзья крымчане обратились с просьбой о помощи. Компаний, которые занимаются упаковкой, на полуострове тогда не осталось. В первое время в магазинах не было даже пакетов для покупок.

Мы приняли решение, какое принимали при любом дефолте, – выйти хотя бы в нули. 2014–2015 годы мы так и работали, сейчас стало лучше. Сегодня мой брат поставляет в Крым катера для туристических прогулок. Мой тольяттинский друг, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, создал на Южной Косе проект по восстановлению наших спортсменов в гостинице «Керкинитида Крабья бухта». С 2014 года каждое лето к нему приезжают спортсмены-колясочники, он оплачивает их проживание и лечение. А я веду у них тайцзи нэйгун. Кстати, управляет этой гостиницей Алла Селиверстова, экс-владелица некогда популярного в Тольятти клуба «Дельтаплан».

«В самом начале у крымчан была эйфория: «Вот в России мы сейчас заживем!». Сейчас, конечно, копится негатив, потому что местных стали вставлять в русские рамки. Но настоящее напряжение они испытывают только в отношении тех, кто приезжает сюда из Москвы и Питера с большими деньгами», – рассказывает собеседник «ПН».

Как известно, во всех крупных городах в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе – в главах администраций находятся россияне, которые проводят там государственную политику перестройки инфраструктуры полуострова. Экс-вице-мэр Тольятти Вадим Кирпичников, к примеру, управляет потребрынком Севастополя. По словам источника, он продал все свое имущество в Тольятти и переехал в Крым на ПМЖ. «Он очень доволен и работой, и своей жизнью. Бюджетные деньги тратятся там с большой скоростью и появляются в хороших объемах», – поясняет источник.

«Деятельность Кирпичникова регламентируется законодательством РФ и идет вразрез с теми устоями, которые сложились на полуострове за 25 лет, – говорит еще один собеседник «ПН». – Кирпичников пытается донести, что все будет по новым правилам, не так, как прежде. Есть тема, что в Крыму хотят сделать как в Сочи: все снести и построить по-новому. Соответственно, идет массовая зачистка рынка. Например, в Балаклаве набережную будут переделывать: сносить постройки под новый крутой проект. Мелкий и полусредний бизнес убирают – какие-то непонятные кафе, закусочные, гостиницы на пять номеров. Они все сделаны не по нормам российского законодательства. В производстве сейчас находится 800 судебных дел по сносу построек, по которым 90% выиграет администрация. Так что заявления крымских электронных СМИ, что Кирпичников гробит местный бизнес, безусловно, имеют под собой основание. Но он действует в рамках закона».

Еще один тольяттинец, выпускник ТАУ Сергей Прямков, возглавляет департамент земельных ресурсов в Севастополе. «Его тоже поливают грязью местные издания, – рассказывает источник. – Ну, представьте: люди 15 лет назад купили себе участок на набережной Севастополя в самом центровом месте – в арт-бухте. По документам там должно быть здание общепита высотой не более одного этажа. А по факту построен дом в три этажа. По объекту идет суд о сносе. Следующее за ним здание – известный ресторан «Барка». Часть его тоже планируют сносить, так как он выходит за границу береговой линии. Из-за этого, естественно, возникает напряженная ситуация между местными и россиянами, но процесс реновации это не остановит».