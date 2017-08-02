Кто, если не мы

Как самостоятельно накопить на достойную пенсию.

Задумываться о пенсии, которая у большинства молодых россиян ассоциируется с завершением активной жизни, болезнями и одиночеством, в 30 лет мало кому хочется. К тому же многие уверены, что планировать личные финансы на два-три десятка лет вперед в условиях бесконечной череды экономических кризисов и кульбитов пенсионной реформы попросту невозможно.

«Тем не менее факт остается фактом: чем раньше человек осознает, что он сам должен позаботиться о своем будущем, тем больше у него шансов сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе», – говорит директор Тольяттинского филиала «БКС Премьер»* Вячеслав Георгиевский.

Каким должен быть первый шаг? Любые долгосрочные вложения необходимо тщательно планировать. Самостоятельно учесть все факторы: доходность активов, инфляцию, страновые, валютные риски – не посвященному глубоко в финансовую жизнь человеку довольно трудно. Поэтому первый шаг на вашем пути – это персональный финансовый план (ПФП), составленный с профессиональным финансовым советником. Вещь уже не столь экзотичная для нашей страны, как, например, 10–15 лет назад, и при этом чрезвычайно важная.

Такой план будет учитывать цель (например, «получение пассивного дохода через 30 лет»), размер текущих ежемесячных доходов, оценку возможностей (сколько вы сможете откладывать ежемесячно/ежеквартально), возможную долговую нагрузку (например, если у вас есть ипотечный кредит), ваш риск-профиль (готовность рисковать частью вложений ради достижения большей доходности в будущем), а также макроэкономические риски на целевом горизонте и, конечно же, сами инструменты для достижения цели.

План на пенсию должен быть очень взвешенным, стратегическим, а не отвечать текущей инвестиционной «моде». При выборе способа накоплений стоит помнить основной принцип инвестиций: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риски. Вместе с тем важно не пытаться вкладываться исключительно консервативно («зачем рисковать, это же мое будущее!»), поскольку пенсионные средства имеют большой горизонт инвестирования, в том числе и из-за общего роста продолжительности жизни. Поддерживая значительную долю более рискованных инструментов, например акций, вы получите шанс опередить инфляцию на длинном временном участке. Но выбор такой стратегии необходимо делать с опытным финансовым специалистом.

Таким образом, портфель пенсионных накоплений должен включать в себя рисковые и консервативные инструменты. Акции на длинных сроках – это потенциальные «генераторы» доходности, их доля должна быть не менее 40%. Во второй группе могут быть классические консервативные инструменты, например, депозиты. В инструменты с фиксированным доходом имеет смысл направлять примерно 30% пенсионных отчислений.

Остальную часть вложений на будущую пенсию целесообразно делать через накопительное страхование жизни (НСЖ)**. Накопительное страхование решает одновременно две задачи – это накопления на пенсию и финансовая защита на случай непредвиденной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем человека и его семьи.

* ООО «Компания БКС». Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

** ООО «Компания БКС» не является страховщиком и не оказывает услуг по страхованию, а является агентом ООО «СК «РГС-Жизнь».