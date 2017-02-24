Кто в теремочке живет. Что такое квартира-студия и кому она по карману

«Человек не может быть счастлив, проживая на 10–12 кв. м, так как в таких помещениях сложно организовать нормальный быт. Фактически закладываются будущие гетто», – уверены урбанисты.

Одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях в январе – в Новосибирске продают квартиры-студии жилой площадью всего 8 кв. м. «Так жить нельзя», – уверены интернет-пользователи. С ними не согласны девелоперы, которые резко увеличили количество предложений малометражек. И если интерес застройщиков легко объяснить тем, что такое жилье приносит хороший доход, то логика покупателей не так очевидна, хотя аргумент «маленькое, зато свое», безусловно, важный. На прошедшей неделе «ПН» разбирался в рынке малометражных студий.

Американская элита

Еще пару десятков лет назад россияне могли увидеть квартиру-студию только в зарубежных фильмах. Ведь изначально подобие таких квартир, не имеющих отдельных комнат, перегородок и даже кухонь, начали проектировать в США с подачи группы архитекторов во главе с Людвигом ван дер Роэ. Общая площадь студий не превышала 30 кв. м, что значительно уменьшало стоимость такого жилья и делало его доступным для студентов.

В середине нулевых квартиры подобной планировки начали появляться и на российском рынке недвижимости. Стоимость первых студий не превышала цены на комнаты в коммуналке. Любопытно, что под влиянием кинофильмов, где в таких квартирах устраивали светские вечеринки или же просто жили состоятельные люди, россияне сначала ассоциировали студии с элитным жильем. Действительно, планировка выглядит оригинально и стильно: простор сочетается с творческой атмосферой. Но девелперы в погоне за прибылью стали сокращать метраж студий.

Городское строительство

В Тольятти спрос на подобную планировку резко вырос в 2016 году. По крайней мере, такой вывод можно сделать, учитывая тот факт, что в прошлом году в городе началось строительство домов преимущественно с квартирами-студиями.

Например, сейчас по адресу 70 лет Октября, 9а, возведена кирпичная новостройка, в которой компания «Свое жилье» предлагает недвижимость экономкласса, а именно: порядка 60 квартир-студий площадью от 11 кв. м и стоимостью от 800 тыс. рублей. Цитата с сайта компании: «Это отличный вариант и для молодых семей и тех, кто желает инвестировать средства в недвижимость». Как на 11 метрах будет размещаться молодая семья, мы представляем себе с трудом. Зато цена у этих метров очень привлекательная. «Самые маленькие студии уже раскуплены, – уточняет менеджер застройщика, – в продаже осталось жилье по 25 метров стоимостью 1,2 млн рублей».

Также компания занимается строительством жилого комплекса с названием «Царское село», который будет расположен между Автозаводским и Центральным районами, за торговым центром «Парк Хаус». Там будет возведено пять многоквартирных жилых домов, в которых также предлагается множество квартир-студий от 600 тыс. рублей. Первые дома сдадут в июне этого года. Самое дешевое предложение из оставшихся в наличии – 19,7 кв. м за 889 тыс. рублей.

Компания «Волжский квартал» к лету построит три трехэтажных дома на берегу Волги, большая часть квартир в которых – студии разной площади. Например, 38 кв. м стоит 1,46 млн рублей. «В любой студии после сдачи дома мы можем установить перегородки, и у вас будет полноценная однокомнатная или двухкомнатная квартира. Также отдельно от студии у всех жильцов есть кладовка площадью 3,5 кв. м», – бодро рассказывает менеджер отдела продаж.

Когда нет денег

По словам риелторов, студии, как правило, приобретаются еще на стадии строительства родителями для своих детей или в качестве первоначального самостоятельного жилья молодыми людьми. В последнее время такое жилье часто приобретают и пенсионеры, желающие разъехаться с детьми.

«Россияне беднеют на глазах, поэтому есть спрос на эти малометражные клетушки. Риелторы, в общем-то, ни в чем не виноваты – как говорится, на ловца и зверь бежит. Тем не менее все это печально: человек вряд ли может быть счастлив, проживая на 10–12 квадратных метрах, так как в таких помещениях сложно организовать нормальный быт. Фактически закладываются будущие гетто», – констатируют урбанисты.

По мнению социологов, проблема со студиями еще и в том, что строители пытаются сократить риски и проектируют дома так, чтобы заинтересовать все целевые аудитории. «В одном и том же доме могут продаваться квартиры класса люкс и сверхдешевые варианты. Потом стена к стене живут очень богатые и очень бедные люди. Это потенциально взрывоопасная среда, которая приводит к возникновению конфликтов», – уверены они.

Судя же по отзывам самих покупателей студий, они вполне довольны своим выбором. «Мы живем вдвоем с молодым человеком в квартире-студии площадью 20 кв. м. Это самый дешевый вариант жилья. Однокомнатная квартира такой же площади на первичном рынке будет стоить на 600–700 тыс. дороже. Если сделать грамотную расстановку мебели, для одного человека это идеальный вариант. Даже для молодой семьи без детей такой площади достаточно», – рассказывает нам студентка ТГУ Дарья Обручева.

Денежный вопрос заставляет выбирать студии и тех, кто хочет снять квартиру. «Арендую студию второй месяц. Очень доволен. Можно собираться большой компанией и, если сесть на пол, то места хватает всем. Плачу 6 тыс. рублей в месяц. Это значительно дешевле, чем снимать обычную однокомнатную квартиру», – говорит другой студент Илья Якимов.