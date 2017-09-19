Кудрин против Глазьева

Андрей Саймаков о борьбе классической теории и кейнсианской.

По мнению Сары Коннор, нет судьбы, кроме той, что мы сами себе выбираем. Увы, героиня фильма о Терминаторе ошибалась – будущее россиян, например, зависит от того, какую концепцию развития страны выберут в Кремле. Главный вопрос, который занимает умы прогрессивных сограждан: а что будет после выборов президента в апреле 2018-го? «ПН» решил искать ответ на него вместе с известными тольяттинцами: каждую неделю они в виде монолога будут рассказывать о своем видении будущего России. Автором первого текста в рубрике «Послезавтра» стал директор нашего издания, который попытался задать формат.

Это не я сказал, а Тургенев: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий русский язык». Так вот, суть моей работы – часами сидеть перед экраном и читать тексты на русском. Авторы «ПН» не настолько плодовиты, чтобы занять своими материалами весь мой рабочий день, поэтому параллельно читаю кучу других текстов. У меня есть подписки на платные сегменты всех значимых деловых и общественно-политических СМИ, Facebook я настроил так, что он выдает в ленте только публикации известных экономистов и экспертов, ну и по мелочи разное – «Медиалогия», обзоры от всевозможных аналитических агентств и тому подобное. В общем, нескромно полагаю, что знаю актуальный экономический дискурс.

Более-менее все авторы и эксперты сейчас пишут только об одном – что будет дальше, чего ждать, когда выберут нового президента, и власть наконец сможет начать реформы. Если принять за аксиому предположение, что хотя бы треть этих текстов являются не информационным шумом, а реальными обсуждениями и концепциями будущего России, то можно говорить о двух сформировавшихся концепциях развития страны. Несколько условно их называют «метод Глазьева» и «метод Кудрина».

Сергея Глазьева широкие народные массы немного подзабыли. Между тем в 1992–1993 годах мужчина занимал пост министра экономических связей, через десятилетие организовал Народно-патриотический союз «Родина», а сейчас является советником президента Путина. Алексей Кудрин куда известнее – с 2000 до 2011 года он возглавлял российское Министерство финансов. При нем правительство выплатило большую часть огромной внешней задолженности. Стабилизационный фонд РФ, позволивший относительно легко пройти кризис 2008 года, – его идея.

Глазьева за экономические и политические взгляды называют «почвенником», хотя свою карьеру он начинал в команде молодых экономистов Чубайса с тем же Кудриным. Вот цитата из интервью самого Глазьева, который дает понимание сути его «метода»: «Эмиссия – один из базовых инструментов современной денежной политики. Любое экономическое чудо возьмите! В его основе лежал рост инвестиций, финансируемых государством за счет кредитной эмиссии». Фактически он предлагает напечатать деньги, профинансировать крупные госзаказы и в целом усилить роль государства в экономике.

Кудрин – очевидный западник и сам себя относит к либеральному спектру экономистов. На данный момент он возглавляет организацию под названием «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Его «метод» (цитата из проекта, который разработал ЦСР): «Стратегия предлагает высвободить социальную, предпринимательскую и гражданскую инициативы. Сделать это можно, устранив самые серьезные из барьеров: излишнее регулирование, давление и постоянные проверки, необоснованный контроль и негативный образ инициативного человека, предпринимателя». Если кратко, то Кудрин предлагает сократить роль государства в экономике.

На самом деле он и Глазьев ничего нового не придумали. Их идеи основаны на американских моделях развития экономики. Кудрин сторонник классической экономической теории, а Глазьев – кейнсианской по части монетарной политики. На мой субъективный взгляд, никакого соревнования стратегий не будет, «метод Глазьева» уже победил, но с поправкой на российские реалии.

Очарованные прогрессом (блокчейном, информационными технологиями, Илоном Маском) россияне робко, но настойчиво обсуждают, что вот, дескать, после выборов стоит ждать изменений и либерализации. Много говорят об улучшении экономического климата, привлечении иностранных инвестиций, цифровизации.

На деле государство уже зашло во все сферы экономики и продолжает наращивать свое присутствие в них. Лучшие вакансии – в государственных структурах и госкорпорациях. Самый высокий конкурс – на специальности «Таможенное дело» и «Контрразведка». О скрытой рублевой эмиссии говорят как о случившемся факте. Дальше только больше. В новой реальности никто не станет устранять барьеры, которые называет Кудрин. Уже скоро они окажутся ложкой из «Матрицы»: перестанут существовать, потому что не останется предпринимателей. Один сплошной госкапитализм.

Приблизительно понятно, почему власть выбрала такую адаптированную кейнсианскую модель экономики. История повторяется: Россия переживает приблизительно то же самое, с чем столкнулась Америка в годы Великой депрессии и экономического кризиса 30-х годов ХХ века. США к этим событиям привел либеральный подход сторонников классической экономической теории, а в нулевые экономикой в России занимались как раз «классики».

Я не критикую выбранную модель, но некоторые перегибы беспокоят. Если б я мог рисовать, то непременно написал бы картину, символизирующую наше время, и назвал ее так: «Воцерковленный силовик, имеющий офшоры, записанные на двоюродного дядю, покупает беспроводную зарядку для нового айфона перед поездкой в Анапу».