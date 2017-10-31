Курс на экологичность

«СИБУР Тольятти» снизил образование сточных вод и расход энергоресурсов.

Единственное в регионе предприятие, выпускающее сырье для шин и резинотехнических изделий, реализовало проект по сокращению объема сточных вод и снижению потребления энергоресурсов. Так, во время остановочного ремонта на производстве сополимерного каучука смонтирована схема по цикличному использованию технической воды для производственного процесса. Ранее совершен переход на другую технологию выработки искусственного холода. Кроме того, «СИБУР Тольятти» продолжает техническое перевооружение производства изопрена, ежегодно выделяет средства на модернизацию очистных сооружений и ведет социальные проекты, направленные на улучшение экологии региона.

Пар и холод

Как сообщает пресс-служба, ранее на участках промывки и переработки каучука использовались два разных технических раствора. Образующиеся стоки поступали на очистку на биологические очистные сооружения предприятия. Согласно новой схеме техническая вода после использования на узле промывки каучука поступает на узел переработки продукта, затем частично возвращается на цикличное использование.

Исключение из схемы одного из растворов приведет к экономии пара на 10%, то есть на 1000 Гкал в год. По подсчетам специалистов, это позволит предотвратить выбросы в атмосферу не менее 2,7 тонн загрязняющих веществ в год, образующихся при производстве данного объема пара на предприятии теплоэнергетики. Также повторное использование раствора, считают химики, позволит сократить образование сточных вод на данной производственной установке на 16%, то есть на 63 тыс. куб. м в год.

Другим проектом, реализованным в этом году на том же самом производстве с целью повышения экологичности, стал переход на другую технологию выработки искусственного холода. Ранее холод производился по устаревшему методу, затем производство подключили к другой установке, где холод вырабатывается по более современному способу. Проект позволил снизить потребление энергоресурсов (что также сокращает выбросы в атмосферу) и повысить эффективность работы установки.

Значительное обновление

В этом году на тольяттинской площадке СИБУРа продолжается техническое перевооружение производства изопрена – мономера, являющегося сырьем для выработки каучуков. В период с 2014 по 2016 годы в рамках проекта на производстве обновлена 81 единица оборудования, в том числе теплообменное, колонное, насосное, электрооборудование, а также системы вентиляции и кондиционирования, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Одной из наиболее значимых работ стало выполнение монтажа новой ректификационной колонны высотой 47 м и диаметром 3,4 м, ее технологической обвязки и теплоизоляции, а также установка для утилизации побочных продуктов.

В 2017–2018 годах на производстве будет обновлено 42 единицы оборудования, в том числе 36 насосов и шесть единиц статического оборудования – теплообменного, колонного, емкостного. В трех отделениях производства полностью обновится парк контрольно-измерительных приборов, установлены автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Существующие насосы меняются на новые герметичные либо на насосы с двойным торцевым уплотнением, которые оснащены дополнительными системами противоаварийной защиты и подключены к современной системе управления технологическим процессом. Конструкция насосов исключает вероятность попадания производственных соединений в атмосферу.

В текущем году завершается также обновление системы освещения производства изопрена. На одной из наружных установок будут смонтированы 265 взрывозащищенных светодиодных светильников мощностью по 50 Вт. Они заменят светильники старого поколения, которые потребляют 300 Вт. Применение новых ламп позволит повысить освещенность производственных установок и при этом снизить энергопотребление. В предыдущие три года в рамках проекта на производстве изопрена установлено 1463 таких светильника. Благодаря этому потребление электроэнергии системой освещения на обновленных установках уже снизилось в 3,5 раза.

Комплексная очистка

Кроме производственных задач, предприятие выполняет и прямую экологическую функцию. В ведении «СИБУР Тольятти» находятся биологические очистные сооружения Центрального района Тольятти, которые очищают все сточные воды крупных, средних и мелких предприятий Северного промузла, жилых кварталов Старого города.

Сточные воды проходят на сооружениях несколько стадий очистки. Это механическая, биологическая стадии и доочистка с помощью реагентов. Важную роль в технологии очистки выполняет активный ил – это микроорганизмы, которые используют загрязнения в качестве источника питания. Для обеспечения их жизнедеятельности в специальные резервуары подается кислород, который обеспечивает быстрое окисление органических веществ, в результате которого они распадаются на углекислый газ и воду.

Средства на поддержание работы оборудования и модернизацию выделяются компанией ежегодно. В этом году основные мероприятия включили реконструкцию регенератора, комплексную чистку вторичных отстойников, капитальный ремонт барабанных сеток и песчаных фильтров.

Наиболее значимой работой стала реконструкция одного из регенераторов, где происходит восстановление активного ила. В ходе работ выполняется монтаж дополнительной системы аэрации, что позволит увеличить степень насыщения иловой смеси кислородом и повысить скорость и качество очистки сточных вод.

Капремонт барабанных сеток, которые задерживают вещества размером более 1 мм, и очистка вторичных отстойников, где происходит отстаивание воды от ила, также направлены на повышение качества очистки стоков.

В рамках капремонта песчаных фильтров обновлен фильтрующий слой песчано-гравийной смеси, осуществляется замена фильтросных труб и переливных лотков на аналогичное оборудование из полиэтилена, что позволит увеличить срок службы фильтров и качество фильтрации от веществ.

Формула хороших дел

Компания также уделяет большое внимание социальным проектам, направленным на улучшение экологии региона. Так, благодаря финансовой поддержке СИБУРа в Тольятти за семь лет восстановлено более 30 га городского леса, сгоревшего во время пожаров в 2010 году. В национальном парке «Самарская Лука» восстановлено пять родников, благоустроена территория возле них, открыт доступ для животных и людей. Экологические проекты, а также проекты, направленные на развитие спорта, образования и науки, культурной среды, волонтерства, компания готова поддерживать в рамках своей благотворительной программы «Формула хороших дел», которая реализуется в разных регионах деятельности СИБУРа. Заявки на добрые дела принимаются до 31 октября на сайте formula-hd.ru.