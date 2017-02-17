Квадратный город. Тольятти глазами Эдгарса Масальскиса

В 1991 году я приехал в США и как будто попал в другой мир: тогда первый раз в жизни увидел баночку кока-колы и изобилие фруктов.

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Кто: вратарь ХК «Лада», 36 лет

Откуда: Рига, Латвия

Сколько прожил в Тольятти: 2 года

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Население Латвийской Республики составляет примерно 2 млн человек, 27% из них – русские. В Риге снимались известные каждому россиянину фильмы: «Приключения Шерлока Холмса», «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч». На прошлой неделе латвийский хоккеист Эдгарс Масальскис, выступающий за ХК «Лада», рассказал «ПН» о квадратных улицах, уборке снега и местных болельщиках, а также признался, что в России ему не хватает света.

Город без центра

Первый раз я приехал в Тольятти в 2009 году – на второй сезон континентальной хоккейной лиги. Единственное яркое воспоминание о городе того времени: мы жили в каком-то «Пентагоне» – гостинице «Амакс». Почему «Пентагон»? Наверное, здание чем-то похоже, хотя оно не пятиугольное, а, скорее, квадратное. И вообще, кажется, здесь все квадратное: кварталы, широкие прямые улицы, дома. Я обратил на это внимание еще тогда, хотя приезжал, тренировался, уезжал и все. Даже город толком не видел.

Сейчас играю в Тольятти уже второй сезон подряд. Следующее, что показалось мне удивительным, – это то, что в городе нет центра. Когда я выбирал съемную квартиру, остановился недалеко от кольца на пересечении улиц Жукова и 40 лет Победы, потому что мне сказали, что это очень даже в центре. Однако позже выяснилось, что центр тут можно даже не искать.

Хорошо, что лес рядом – ходили туда с детьми кататься на тюбингах и санках. Было очень здорово. Ездил на набережную Автозаводского района, увидеть удалось немногое, так как было темно, мне показалось, что там даже пляжа нет. Давно планирую съездить посмотреть на Жигулевские горы, но пока не получается.

Дороги без песка

Конечно, мне есть с чем сравнивать – какое-то время в детстве я жил в Америке. Представьте, в 1991 году я приехал в Штаты и как будто попал в другой мир: тогда первый раз в жизни увидел баночку кока-колы и изобилие фруктов.

В России я жил еще в Ханты-Мансийске – играл три года. Что могу сказать: там холодно, зато чисто. Вечером выпал снег, утром его уже нет – за ночь убрали. Кстати, еще одна особенность Тольятти заключается в том, что дороги здесь посыпают песком. В Риге этого не делают. Также играл в Альметьевске – он больше всего архитектурно похож на Тольятти. А вообще, везде в России мне хочется больше света.

Я часто бываю в ресторанах, потому что большую часть времени живу один и не готовлю. Рестораны у вас на хорошем уровне, еда тоже, официанты вежливые, но вот когда приносят суп, второе и сладкое одновременно, я этого не понимаю.

Общение без границ

К сожалению, не удается общаться с большим количеством людей – только с товарищами по команде на тренировках, с работниками «Лада-Арены» и иногда с болельщиками. Что касается хоккея, то уровень в Тольятти и в Риге примерно одинаковый, мы играем в одной лиге.

Русский народ очень добрый и отзывчивый, в том числе и тольяттинцы. Периодически меня узнают болельщики, просят автограф и сфотографироваться. Бывает, рассказывают, что сами играют или когда-то играли, желают удачи. Иногда даже дарят шоколадки после игры. Недавно поклонники «Лады» из поселка Шенталы подарили нам с Ильей Ежовым шерстяные носки, связанные собственноручно.

В декабре мы с командой катались в «Лада-Арене» сначала с ребятами из детского дома, а потом с болельщиками. Я считаю, так и должно быть: игрокам нужно чаще контактировать с людьми, которые в них верят.