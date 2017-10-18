«Лада» играет в хоккей?

Размышления о затяжной депрессии любимой команды города.

Ругать ХК «Лада» в Тольятти, все равно что наказывать любимого ребенка. Город, несмотря ни на что, продолжает относиться к хоккейной команде не иначе как к символу Автограда и гордости региона. Вспомните: в 2010 году болельщики митинговали у стен ДС «Волгарь», требуя погасить долги клуба, достроить новую ледовую арену и, в конце концов, отменить процедуру банкротства. В итоге фанаты внесли огромный вклад в сохранение команды и школы тольяттинского хоккея. А вот теперь город хочет, чтобы клуб бился за нас.

По волнам памяти

На момент написания этого материала сезон «Лады» сложился следующим образом: из 20 игр команда выиграла только четыре. Несложно догадаться, что остальные 16 матчей ХК проиграл, и если открыть календарную сетку КХЛ, то эти четыре зеленые точки в сплошном красном ряду почти незаметны, ровно так же, как нам, обычным болельщикам, незаметно желание игроков и руководства клуба порадовать родной город.

А ведь было время… В 1990 году, сразу после переименования команды из «Торпедо» в «Ладу», тольяттинские игроки уверенно выиграли турнир первой лиги, а в 1991-м заняли 9 место уже в главном дивизионе российского хоккея. Дальше – больше. Сезон 1992–1993 годов: победа в турнире Восточной конференции. Сезон 93/94: тольяттинская команда стала абсолютным победителем чемпионата, выиграв золотые медали по итогам четырехкругового регулярного сезона, а затем и Кубок межнациональной хоккейной лиги в серии плей-офф. В тот же год «Лада» завоевывает «серебро» клубного Кубка Европы и опять выигрывает Восточную конференцию.

В чемпионате МХЛ 95/96 «Лада» снова становится чемпионом страны и обладателем главного приза в Кубке Европы. 1997 год – «серебро» чемпионата России. 1998-й – «серебро» Суперкубка Европы. 2001 и 2004 годы – «бронза» чемпионата России, а в 2005-м вновь «серебро».

Именно в 2005-м у команды начинаются первые финансовые проблемы, и данный период истории «Лады» очень интересен в разрезе нынешней ситуации. В тот год из-за урезанного финансирования команду покинули сразу 16 ведущих игроков. Казалось бы, ситуация патовая. Но руководство клуба делает ставку на молодых, никому не известных ребят из юношеской «Лады-2». Спортивные эксперты и журналисты предрекали тольяттинской команде полнейший крах. Не тут-то было – зимой 2005-го наши парни впервые в истории российского хоккея взяли Континентальный кубок.

В деньгах счастье

До 2010 года дела тольяттинской команды более-менее ладились, хотя высокие места занять уже не удавалось. Но в 2010-м безденежье «Лады» достигло столь критического уровня, что ее покинул один из самых ярких хоккейных наставников – Петр Воробьев. Вслед за ним один за другим из Тольятти стали разъезжаться лучшие хоккеисты клуба. Задержки по зарплате достигли нескольких месяцев, «Лада» вылетела из КХЛ в ВХЛ, клуб покинули почти все игроки, и встал вопрос о существовании команды как таковой.

Сплин, в который погрузилась «Лада», не мог не сказаться на вновь собранной дружине. Руководство команды многократно перекраивало состав, но добиться желаемого результата это не помогло. И в ВХЛ «Лада» показывала довольно посредственные результаты, теряя очки и зрителей на трибунах.

Можно, конечно, развести руками и посетовать: дескать, все дело в деньгах. Увы, АВТОВАЗ, который долгие годы являлся владельцем клуба, теперь хоть и титульный, но все же только спонсор. Некоторые другие крупные предприятия города заявляли о своей поддержке «Лады», но это сотрудничество не было долгим.

И вдруг 5 марта 2014 года губернатор Николай Меркушкин делает заявление: «Лада» возвращается в КХЛ!»

Нетриумфальное возвращение

Ненадолго показалось, что все меняется к лучшему: достроена и начала функционировать «Лада-Арена», город заклеили хоккейными афишами и баннерами. А на днях новый губернатор Азаров подтвердил слова экс-руководителя региона об усилении поддержки «Лады» из регионального бюджета. Однако это заявление выглядит весьма странно на фоне высказывания президента Путина о том, что финансирование профессиональных команд из бюджетов всех уровней надо резко сокращать. Кроме того, уже скоро будет принят закон, урезающий использование клубами денег от госкорпораций и компаний, в которых более 25% голосующих акций или уставного капитала принадлежит государству.

Говоря о поддержке из бюджета, стоит отметить банальную вещь: речь идет о наших с вами налогах, и если в «кошельке» «Лады» прибудет, то в каком-то другом нуждающемся в деньгах месте, наоборот, убудет. «Ну и что, – скажет болельщик. – Ради «Лады» можно и потерпеть!» Не спорим, вот только наша «Лада» никак не выкарабкается из затянувшейся депрессии, и деньги, уж простите, улетают в трубу.

Смотрите сами: сезон 14/15 – 24 место из 28 команд; сезон 15/16 – 26 место из 28 команд; сезон 16/17 – 27 место из 28 команд. Видите спад? И на его фоне очередные новости о подписании контракта с нападающим из США раздражают многих болельщиков. Разумеется, говоря о финансовых вливаниях в «Ладу», мы ни на секунду не забываем о хоккейной школе и молодежной «Ладье». Честное слово, на этих ребят денег ни секунды не жалко. Но, может быть, давайте уже попробуем подключить к взрослым делам нашу «молодежку», как в памятном 2005-м? А то американцы, канадцы, чехи и латвийцы с поставленными задачами не слишком справляются, зато их содержание влетает «спонсорам» в копеечку.

А город ждет

И все же город продолжает любить свою команду. Если верить отчетам КХЛ, посещаемость домашних матчей у «Лады» чуть ли не лучшая в дивизионе. Стоит отдать должное руководству клуба: если им и не удается показать приемлемую игру, то шоу, которыми сопровождаются матчи, способны немного разбавить горечь поражений. На игры тольяттинцы приходят целыми семьями, приобщая детей к хоккею с самого раннего возраста. Но эта народная любовь должна не расслаблять «Ладу», а, наоборот, заставлять действовать.

Мы пообщались с некоторыми болельщиками «Лады» и увидели интересную закономерность: люди более взрослые еще готовы терпеть неудачи любимой команды, тогда как молодое поколение отзывается об игре наших хоккеистов крайне негативно.

Дмитрий СЕЯНИН, болельщик с 20-летним стажем:

– Мне кажется, они стараются, но никак не могут вылезти из психологической ямы. Думаю, а скорее надеюсь, что этот провал скоро кончится. Ну, нельзя так долго сидеть на дне.

Виталий ФРОЛОВ, болельщик с трехлетним стажем:

– Да они вообще не катаются. Я ни на одном из последних домашних матчей не видел в парнях целеустремленности. Словно они смертельно устали или им все равно. Мне кажется, костяк команды надо менять целиком. И разбираться, куда и на что тратят деньги.



