Легкие деньги. ООО «ТЛК» не может вернуть имущество

Уфимское ООО «ПромРесурсы» занималось интересным бизнесом: брало в лизинг башенные краны и сдавало их в аренду.

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Истец: ООО «Тольяттинская лизинговая компания»

Ответчик: ООО «ПромРесурсы»

Предмет спора: 1,6 млн рублей плюс имущество

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ООО «Тольяттинская лизинговая компания» (ТЛК) обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском к уфимскому ООО «ПромРесурсы», в котором просит изъять из владения бывшего партнера башенный кран и взыскать более 1 млн рублей задолженности по договору аренды. Через два месяца ТЛК подала новый иск об обеспечении, опасаясь за сохранность имущества. Первую инстанцию истец проиграл и подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится на днях.

ООО «ПромРесурсы», зарегистрированное в 2009 году в Республике Башкортостан, занималось интересным бизнесом: оно брало в лизинг дорогостоящую строительную технику (преимущественно башенные краны) и затем сдавало ее в аренду строительным организациям. Одним из партнеров уфимской организации было ООО «ТЛК». В 2012 году предприятия заключили договор аренды, объектом которого стал башенный кран 2008 года выпуска.

До какого-то момента платежи от уфимского предпринимателя, директора ООО «ПромРесурсы» Дмитрия Биккинина шли исправно, однако затем наступила тишина. ТЛК поспешила расторгнуть договор, ожидая, что Биккинин вернет имущество добровольно. Однако этого не произошло, и 18 октября 2016 года ТЛК обратилась в самарский арбитраж. Компания требовала изъять из владения ООО и возвратить арендодателю башенный кран, а также взыскать 1,151 млн рублей, из которых сумма долга за пользование имуществом после окончания срока действия договора аренды составляет 907 тыс., сумма начисленных пеней – 222 тыс. и 22 тыс. рублей процентов за неисполнение обязательств по решению суда.

По традиции судебный процесс затянулся на месяцы, и 8 февраля ТЛК подала еще один иск к «ПромРесурсам» – о принятии мер обеспечения в виде наложения ареста на башенный кран и передачи его на хранение истцу. Сумма долга у ответчика перед истцом также возросла – до 1,6 млн рублей. Однако суд не согласился с требованием и посчитал заявление о наложении мер обеспечительного характера не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

«Лицо, заявившее ходатайство о принятии обеспечительных мер, обязано обосновать необходимость их принятия, а также представить определенные доказательства в подтверждение своих доводов, – заявили судьи. – При этом суду следует оценить, насколько конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования и соразмерна ему». В обоснование своих требований истец представил суду следующие доводы: «Ответчик в добровольном порядке исполнить свои обязательства отказывается. Последний осмотр имущества показал, что ответчик имеет возможность его скрыть или передать в собственность третьим лицам. Кроме того, имущество находится на площадке застройщика, что создает дополнительные трудности при обеспечении сохранности и контроля над ним. Помимо прочего, ответчик имеет возможность скрыть идентифицирующие признаки указанного имущества, что впоследствии может значительно затруднить его возврат истцу».

«В подтверждение того факта, что непринятие мер, о которых ходатайствует истец, может затруднить или сделать невозможным исполнение в будущем судебного акта, заявитель не представил каких-либо доказательств», – сделали вывод судьи и отказали ТЛК в обеспечении иска.

Между тем на сайте справочника «Желтые страницы» оставлено множество отзывов о компании «ПромРесурсы», и все они носят ярко выраженный негативный оттенок: «Лучше не связывайтесь с этим «горе-предприятием» – не раз пожалеете об упущенном времени и пропавших деньгах! Ужасно непорядочные люди» (Айдар Валлиулин, 19 марта 2016 года); «Люди совершенно безответственные, договоренности не соблюдают» (Вячеслав, 28 ноября 2015 года); «Нечестная и непорядочная компания» (Ильнур, 2015 год).