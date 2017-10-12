Летайте в коже

Сколько стоят услуги переводчиков в Тольятти.

В Тольятти часто приезжают иностранцы – на АВТОВАЗ, в автокомпонентные компании. Многие из них отмечают, что горожан, с которыми можно пообщаться на английском, не говоря уже о менее распространенных языках, очень мало. Задумавшись на тему сложностей межнационального общения, на прошлой неделе «ПН» узнал, где в городе найти переводчика, сколько стоит устный и письменный перевод и от чего может зависеть цена.

Популярный английский

Согласно данным РА «Эксперт», на данный момент не менее 50% вакансий на российском рынке труда требуют от соискателя знания английского языка на уровне Intermediate. Возможно, поэтому HR-специалисты отмечают, что спроса на устный перевод с английского языка сейчас практически нет.

Однако иногда все же приходится прибегать к помощи переводчика. Час работы профессионала из компании EuroСlub в Тольятти стоит 1,2 тыс. рублей, а рабочий день (8 часов) – 8 тыс. рублей. В Международной образовательной компании Windsor час устного перевода с английского языка оценивается в 950 рублей. В бюро переводов 7 Days стоимость услуг зависит от поставленной задачи: час перевода в сопровождении стоит 500 рублей, работа профессионала на деловых переговорах – в 800 рублей, а на публичном мероприятии – 1,2 тыс. Цены вроде бы приемлемые, однако как обычно бывает в таких случаях, есть одно «но»: минимальный заказ услуг должен составлять четыре часа.

Европейские и восточные

Нередко можно услышать мнение, что из-за английского как языка международного общения локальные языки уже не так востребованы. Зачем учить сложный китайский или иврит, если сейчас все стараются худо-бедно говорить по-английски?

«Мне кажется, не стоит преувеличивать всемогущество английского, – отмечает лингвист-переводчик Елена Ничипорук. – В профессиональной сфере всегда наступает момент, когда человек должен говорить на родном языке, чтобы сказать именно то, что он хочет: в английском, например, просто может не оказаться слова, которое бы точно передавало бы смысл сказанного».

Если английский язык по плечу многим и в общении с его носителями можно справиться своими силами, то для общения на более редком языке приходится прибегать к помощи профессионалов. Час перевода с европейских языков в том же EuroСlub обходится в 1,4 тыс. рублей, с восточных – 1,6 тыс. рублей. Можно сэкономить, наняв частного специалиста. Например, на Avito в Тольятти мы нашли «опытного переводчика с японского языка, выпускника МГУ 1992 года», который предлагает устный перевод за 1 тыс. рублей в час.

Трудности перевода

С печатными документами, казалось бы, все еще проще: человек, имеющий доступ в интернет, может перевести текст с любого языка нажатием двух иконок в Google-переводчике. Но результат не идеальный – несмотря на то, что смысл понятен, может случиться курьез. Кроме того, иногда слоганы созданные на английском, в других языках звучат нелепо. Так, авиакомпания American Airlines, установив в бизнес-классе своих самолетов новые кожаные кресла, сообщила об этом пассажирам фразой «Fly in leather», что означает «Летай в коже». Однако на испанском она звучит «Летай голым», и компании срочно пришлось исправлять свою оплошность.

С английского и немецкого языков документ объемом в 1 тыс. знаков в лингвистическом центре «Джон Парсонс» профессионально переведут за 350 рублей. Специалисты «АнглоМира» эту же задачу выполнят за 300 рублей, с других европейских языков – 400 рублей.

В EuroСlub перевод 1,8 тыс. знаков с итальянского и испанского будет стоить 700 рублей, а с китайского и турецкого – 1,2 тыс. рублей. «Стандартная скорость письменного перевода составляет пять страниц в сутки», – консультируют специалисты компании. За срочность (10 страниц в сутки) придется доплатить 50% от стоимости заказа.