«МАЕСТРЕЛЛИ», ЗАПЛАТИ!

Редакция «Деловой газеты Тольятти «Понедельник» настоятельно просит сеть химчисток «Maestrelli» («Маестрелли») погасить образовавшуюся перед изданием задолженность.

Всем сейчас тяжело. Но мы оптимистично верим, что за почти два месяца вполне можно набрать и внести эту скромную сумму.

Редакция «Деловой газеты Тольятти «Понедельник» призывает сеть химчисток «Maestrelli» («Маестрелли») проявлять уважение к своим партнерам и оперативно оплачивать проделанную для вас работу.