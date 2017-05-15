Магические цифры

ТОР «Тольятти» прирастает резидентами.

Хорошие новости: количество компаний, подавших заявки на получение статуса резидента ТОР «Тольятти», достигло магической цифры «21». По словам чиновников, эти компании готовы инвестировать в свои проекты 2,1 млрд рублей, обещая предоставить городу более тысячи рабочих мест. Помимо них, еще около сотни потенциальных инвесторов консультируются в настоящий момент по вопросам получения заветного статуса. «ПН» решил разобраться в причинах весеннего бума вокруг ТОСЭР «Тольятти».

Документ о присвоении Тольятти статуса Территории опережающего развития был подписан в сентябре 2016 года. Компании-инвесторы, которых приглашали стать резидентами ТОР, получают особые преференции, в основном налоговые: освобождение от налога на прибыль в течение пяти лет, снижение налоговой ставки в региональный бюджет с 18 до 5 % в течение первых пяти лет работы, уменьшение обязательных страховых выплат с 34 до 7,6%, освобождение от налога на имущество. Помимо этого, они могут воспользоваться условиями льготного кредитования – всего от 5% годовых. Однако, несмотря на столь привлекательные условия, за восемь месяцев резидентами ТОСЭР Тольятти стали всего пять компаний.

Первый резидент, ООО «Аком-индастриал» с проектом стоимостью в 1,5 млрд рублей по производству промышленных свинцовых аккумуляторов, довольно быстро прошел все согласования. На этом предприятии планируется создать 73 новых рабочих места.

Второй, ООО «БИА», занимается изготовлением испытательных стендов, в том числе для аэрокосмической и автомобильной промышленности, на основе многофункционального контроллера нового поколения. Проект стартовал в 2014 году, компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и расположена на его территории. Общая стоимость проекта – 25 млн рублей.

Третий резидент, ООО «СП «Граниферт», собирается инвестировать 900 млн рублей в экологически безопасное производство удобрений и азотных соединений. Местом реализации проекта выбрана площадка АО «КуйбышевАзот», количество рабочих мест – 23.

Четвертый резидент, ООО «ТОР ТЗПО», планирует уже в июне этого года запустить производство конвекторов отопления и тепловых пунктов. Сумма инвестиций – 26 млн рублей.

Пятый резидент ТОР «Тольятти», ООО «Металлист-Тольятти», уже запустил производство на территории бывшего Волжского машиностроительного завода. Предприятие занимается выпуском пресс-форм, штампов и технологической оснастки, в том числе для аэрокосмической отрасли, а также ремонтом и модернизацией станков. Согласно конкурсной документации, эта компания до конца 2017 года обеспечит работой 48 тольяттинцев с последующим ежегодным увеличением численности персонала до 500 человек. При этом инвестиции в проект составляют всего 27 млн рублей.

Некоторые эксперты и наблюдатели критиковали ответственных чиновников за столь медленное привлечение инвесторов: по их мнению, конкурентные преимущества Тольятти вскоре могли быть утрачены, поскольку налоговые преференции, которыми привлекали инвесторов, действовали и в других городах со статусом ТОР. А таковых становится все больше. Не так давно, например, заявку на получение ТОР подал Чапаевск.

«На самом деле столь медленное наполнение ТОСЭР «Тольятти» резидентами объясняется большим пакетом документов и многоуровневым согласованием самих проектов, – объясняли «ПН» специалисты мэрии Тольятти. – Последние несколько месяцев мы занимались не только консультацией возможных резидентов, но и упрощением самой системы. Провели множество совещаний и переговоров, и долгожданный результат был, наконец, достигнут: уже подготовлены и согласованы изменения в постановление, регулирующее порядок вступления в ТОР «Тольятти», благодаря которым существенно сокращен список необходимых для подачи заявки документов – с 18 до 9, а также переведена в разряд необязательных к предоставлению часть разделов бизнес-плана».

Эти изменения принесли свои плоды довольно быстро: сразу 21 проект отечественных и иностранных компаний на общую сумму инвестиций свыше 2,1 млрд рублей проходит сейчас процедуру рассмотрения в городской администрации. Если все заявки будут одобрены, Тольятти получит более 1 тыс. рабочих мест. Помимо этого, на рассмотрении находятся еще около 100 потенциальных инвесторов: они в настоящий момент получают консультации по вопросам получения статуса резидента ТОР.

Сравнив условия в ТОР других городов страны, эксперты заявляют о том, что в Тольятти сегодня созданы наиболее привлекательные условия для развития бизнеса. Кроме того, наш город имеет еще ряд преимуществ для инвесторов: это удобное географическое положение, развитая логистическая система, автомобильный и аэрокосмический кластеры, несколько статусных вузов и недорогие трудовые ресурсы.

Сегодняшние темпы привлечения резидентов в ТОР «Тольятти» эксперты оценивают как высокие. «Успех в проводимых государством кампаниях напрямую зависит от того внимания, которое уделяет этим проектам руководство региона, – заявляют недавние критики. – Все происходит согласно запланированному сценарию, благодаря которому город получил статус ТОР, и не стоит заострять внимание на размере инвестиций. Льготы ТОР могут получить инвесторы, которые реализуют проект с капвложениями от 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест, поскольку основная цель образования ТОР в моногородах – диверсификация экономики и обеспечение рынка труда необходимым предложением».