Марина Симагина, ГК «САН»

«Я никогда не уеду из Тольятти. Это мое место силы»

Основатель группы компаний «САН» Марина Симагина в интервью «ПН» раскрывает свой секрет свободы от социума, дает оценку женскому боксу и феминизму, а также рассказывает о работе с людьми с ограниченными возможностями по здоровью с помощью тайцзи нэйгун и о том, как ей удалось сохранить бизнес, созданный в 90-е, параллельно признаваясь в любви к России.

– Марина, можно задавать вам неудобные вопросы?

– Конечно. Я свободна от социума.

– Что это значит?

– Я свободна от социума, не в смысле изоляции от него – я осознаю и понимаю программы и установки общества. В полной мере ощутила это, достигнув возраста 55 лет. Юбилей я отметила 29 августа. Но для меня сегодня наиболее ценно, что меня взрослый сын, внуки, огромный жизненный опыт, мудрость и возможность беспрепятственно заниматься любимым делом.

Компанию, которую я основала в 1993 году, полностью ведут мой сын Виталий и брат Вадим Мельников. У ГК «САН» множество направлений: «Техно-Полимер», «Омега-Марин» и другие компании. Виталий руководит производством полиэтиленовой пленки и пакетов, брат занимается водными видами транспорта.

– На лацкане вашего пиджака значок – герб России. Почему вы его носите?

– Такие значки носят патриоты России. Я люблю Россию всей душой. Это идет из глубокого детства. Мои родители из города Каменск-Уральский Свердловской области, там я и родилась. Когда мне было два года, мама с папой стали думать о переезде. Сначала выбор пал на Сибирь, а потом была остановка в Тольятти, которая определила наше будущее. Родители раскрыли газету, стали читать, куда требуются рабочие. Выбрали химзавод. А когда вбили первый колышек в котлован Волжского автозавода, моего папу, который заканчивал ТПИ, пригласили на ВАЗ. И в 1969 году он поехал на стажировку на завод FIАТ.

Я занималась художественной гимнастикой, стала бронзовым призером чемпионата СССР, после окончания школы была инструктором комитета ВЛКСМ металлургического производства ВАЗа. Потом на семь лет уехала в город Новый Уренгой и на заработанные там деньги в 1992 году открыла в Тольятти компанию «САН». Наша страна подарила мне много возможностей.

– Вы одна из немногих, кому удалось сохранить фирму, основанную в 90-е. Как вам это удалось? И действительно ли у вас была «война» с экс-супругом за компанию «САН»?

– Мы с бывшим супругом расстались прекрасно: в 2006 году выплатили ему долю, все по-честному. Самым тяжелым временем для нас стал августовский кризис 1998 года. Разорилось большое количество малых предприятий, лопнули многие банки. А мы решили продолжать работу. В течение четырех месяцев работали в минус. И вот кризис прошел. Многие компании так и не восстановились, а «САН» трудится по сей день.

В 2014 году после проведения референдума в Крыму мы приняли решение вести деятельность на полуострове. Украинские фирмы свернули свои производства. Заводов, которые занимаются изготовлением полиэтиленовой упаковки, на полуострове тогда не осталось. В первое время в магазинах не было даже пакетов для покупок. И мы приняли решение, какое принимали при любом дефолте, – выйти хотя бы в нули. 2014–2015 годы мы так и работали, сейчас уже стало лучше. Мой брат поставляет в Крым катера для туристических прогулок.

– Сегодня один из трендов в экологии – создание безопасной упаковки. В Кении, например, использование полиэтиленового пакета приравняли к уголовному преступлению. Что вы на это скажете?

– Полностью поддерживаю. Многие российские компании размещают у нас заказы на биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты. Это дает им возможность заботиться об экологии, тем самым повышая лояльность своих покупателей.

– Вы сказали, что полностью отошли от дел, однако в курсе всего, что происходит в компании. Контролируете?

– Никакого контроля, просто я каждый день вижусь с сыном и он мне все рассказывает. Своим сыном горжусь – человек погружен в самореализацию: высшее юридическое образование, кандидат экономических наук, постоянно в развитии. Освоил графические программы и теперь весь дизайн разрабатывает сам. В офисе не сидит – то на производстве, то на складе, все делает своими руками.

– Марина, у вас всегда были особые отношения со спортом: художественная гимнастика, бокс, энергетические практики. А что сегодня?

– Поддерживаю спортсменов, особенно людей с ограниченными физическими возможностями. Эта общественная работа стала моим любимым делом.

2 декабря 2012 года мы впервые реализовали проект, который помог собрать деньги на коляски для людей, занимающихся в СК «Дэвис». В 2014-м Федерация бокса Тольятти обратилась ко мне с просьбой поддержать бокс в городе, и сегодня я оказываю содействие этому виду спорта – не только в Тольятти, но и в Крыму.

Мой друг – мастер спорта СССР по боксу, тольяттинец Сергей Онищенко – создал в Севастополе и на Южной Косе проект по восстановлению наших спортсменов. На Южной Косе уникальный климат, и с 2014 года каждое лето к нему приезжают спортсмены-колясочники, он оплачивает их проживание и лечение.

– Вы тоже участвуете в этом процессе?

Конечно. Я веду там занятия по тайцзи нэйгун. Это направление особенно помогает людям, у которых проблемы со здоровьем.

– В Тольятти вы тоже ведете эту практику?

– Да, два раза в неделю по одному часу.

– Можете коротко поделиться, что дают эти занятия?

– Расскажу, как я к этому пришла. В 1999 году у меня было серьезное заболевание. Я не пошла на операцию – изучив болезнь от и до, поняла, что вмешательство могло бы привести к серьезным последствиям. Валерий Кокшин посоветовал пойти другим путем – через спорт. И через боль, через слезы я вновь вошла в спорт, на энергетические практики. Тайцзи нэйгун – это направление тайцзи цюань, только с деревянной палочкой – работа по меридианам и энергетическим точкам. И в декабре 2011 года я стала абсолютно здоровым человеком! С 21 января 2012-го ввела эту практику в Тольятти. За пять лет у меня прошло несколько серьезно больных людей – у всех хорошие результаты.

– Расскажите о вашем увлечении боксом. Вы же, было время, выступали на поединках.

– Занималась всегда для себя.

– А что вы думаете по поводу женского бокса вообще?

– Категорически против женщин в боксе. Женщин никогда не было на турнирах памяти Игоря и Владимира Герасимовых и памяти Николая Семизорова.

Нельзя женщинам друг друга бить, нельзя травмировать девушек, ведь возможен серьезный ущерб для деторождения. Бокс без спаррингов хорош для поддержания физической формы, я продолжаю заниматься им в СК «Дэвис».

– А как же женщины-воительницы, валькирии, амазонки в конце концов? Ведь и у вас ранее был достаточно жесткий образ.

– Это вымышленные женские персонажи, необходимый стереотипный образ. Но, это всего лишь образ. У меня есть внутренний стержень, я сильная личность. По я не выйду на ринг и не буду бить другую женщину. Нельзя идти против природы, нельзя женщинам развивать в себе агрессию. Предоставим бои мужчинам – в них это заложено на генетическом уровне.

– Ваше мнение о феминизме?

– Есть баланс мужской и женской энергии, его нельзя нарушать. Роль женщины – быть матерью и хранительницей очага. Это заложено природой. Зачем воевать с мужчинами и пытаться доказать им, кто лучше? Давайте относиться друг к другу с уважением, и тогда наша жизнь станет намного счастливее.

– В последнее время вы стали часто появляться в соцсетях и на «Эхо Москвы» с Валерием Мальковым. Расскажите о вашем совместном проекте.

– С января я являюсь независимым экспертом в программе «На ринге с Валерием Мальковым», веду рубрику «Женское мнение» в еженедельной газете «Спортивное обозрение», постоянно принимаю участие в спортивных проектах по всей Самарской области. В настоящее время ведем подготовку к восьмому форуму «Звезды Самарской губернии и России – 2017», который пройдет в Тольятти 19–21 октября.

– Как вы оцениваете состояние бизнес-среды в Тольятти? Согласны с мнением, что бизнес уходит в тень, компании закрываются, а будущее города туманно?

– Ситуация имеет разнонаправленную динамику и зависит от вида деятельности, которой занимается компания. Где-то спад, где-то подъем – экономика всегда приспосабливается к новым условиям. Но город живет и работает. У него еще есть запас прочности.

– Вы уехали бы из Тольятти?

– Я живу здесь с 1964 года. И весь свой путь этот город прошел перед моими глазами. Многие удивляются, почему я не осталась жить в Крыму. А я никогда не уеду из Тольятти – это мое место силы.

– Марина, а в политику вы не хотите пойти?

– Нет, я люблю Россию просто потому, что я ее люблю. И политика мне не нужна. Я просто наслаждаюсь путешествием под названием жизнь.