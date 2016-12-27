Мошенник из УК. Директор ООО «Добрососедство» заплатит 5,4 млн

«Денежные средства были незаконным образом присвоены руководителем должника, что привело к неспособности должника удовлетворить требования кредиторов», – говорится в материалах дела.

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Истец: конкурсный управляющий УК «Добрососедство»

Ответчик: А.А. Селиверстов

Предмет спора: 5,4 млн рублей

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В начале декабря самарский арбитраж вынес решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО УК «Добрососедство» Артема Селиверстова. Теперь экс-директор управляющей компании должен внести в конкурсную массу предприятия-банкрота 5,4 млн рублей. Кроме этого, в настоящий момент рассматривается уголовное дело Селиверстова о хищении более 2,8 млн рублей со счетов УК «Добрососедство».

УК «Добрососедство» была создана в 2013 году. Соучредителями компании с равными долями стали Артем Селиверстов и Николай Исаев. Господин Селиверстов, занявший пост гендиректора «Добрососедства», в свое время получил известность как активист партии «Справедливая Россия». Как следует из материалов уголовного дела, с апреля 2013 по ноябрь 2014 года он, получая деньги за коммунальные услуги в адрес ОАО «ТЕВИС» и ОАО «ТЭК», в полном объеме их не перечислял и причинил ресурсоснабжающим организациям материальный ущерб на сумму свыше 2,8 млн рублей.

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Параллельно с уголовным расследованием 20 ноября 2015 года арбитражным судом было инициировано банкротство ООО УК «Добрососедство», управляющим назначен Игорь Телешин. Телешин обратился в арбитражный суд о привлечении Селиверстова к субсидиарной ответственности на сумму в 5,4 млн рублей. 11 июля 2016 года его дело продолжил новый конкурсный управляющий УК Павел Баширин.

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В обоснование заявления Баширина о привлечении Селиверстова к субсидиарной ответственности положены обстоятельства, связанные с ненадлежащим исполнением экс-гендиректором полномочий по управлению делами организации, в том числе неисполнением обязанности по передаче арбитражному управляющему документации предприятия, из-за чего конкурсный управляющий не имеет возможности сформировать конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.

7 апреля 2016 года на основании решения Самарского арбитража вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Артема Селиверстова об истребовании бухгалтерской и иной документации ООО «УК «Добрососедство», печатей, штампов, материальных и иных ценностей. Исполнительное производство на текущий момент не окончено: Селиверстов представлять документы отказался.

Однако управляющий все же смог провести анализ движения средств по расчетному счету должника, в ходе чего были выявлены сомнительные операции по расходованию денег, которые могли служить причиной возникновения неплатежеспособности УК. Так, за период с июля 2013 по декабрь 2014 года Селиверстовым на хознужды было снято наличными 1,7 млн рублей. Вместе с тем происходило перечисление безналичных денежных средств ООО ГК «Волгаспецснаб», ООО «РИЦ» АВЕРС», ООО «Компания БЭЛТ», ЗАО «Сатурн-Самара», ООО «КомштектСамара» и другим.

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Авансовые отчеты и оправдательные документы, подтверждающие правомерность расходования средств отсутствуют и конкурсному управляющему не передавались. «Можно предположить, что денежные средства (1,7 млн) были незаконным образом присвоены руководителем должника, что в итоге привело к неспособности должника удовлетворить требования кредиторов», – говорится в материалах дела.

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Кроме того, сторонним организациям было перечислено еще 1,6 млн рублей. Таким образом был установлен факт преднамеренного банкротства УК и мошеннические действия его экс-гендиректора. «В связи с чем с учетом бездействия Селиверстова имеется вся совокупность условий, необходимых для привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму в 5,4 млн рублей», – говорится в решении суда.