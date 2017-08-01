На крючке

Сколько стоит порыбачить в Тольятти.

Если вы не относите себя к числу тех рыбаков, которых интересует лишь сам процесс (да, вот это нанизывание червя на крючок, забрасывание удочки и многочасовое наблюдение за поплавком кому-то доставляет удовольствие), тогда вам стоит отправиться на платную рыбалку. «ПН» нашел несколько отличных мест в непосредственной близости от Тольятти, вероятность уехать из которых с уловом в несколько килограммов очень велика.

Женщинам и ветеранам скидки

Рыбхоз «Биоресурс» приглашает на платную рыбалку на частных прудах в селах Лопатино, Хрящевка и Верхний Сускан. «Администрация постоянно следит за зарыблением прудов и поддерживает водоем в благоприятном состоянии, – цитата с сайта. – При наступлении холодов рыба погружается в специальный транспорт и перевозится в зимовальные пруды».

В Лопатино порыбачить на карпа вы можете за 700 рублей. Заплатив эту сумму, вам останется лишь выбрать время для любимого занятия: с 6 до 12 утра или же с 15.00 до 21.00. Нужно учесть, что норма вылова составляет пять килограммов. За весь день (с 6.00 до 21.00) нужно будет отдать 1,2 тыс. рублей, но и увезти с собой можно уже 10 килограммов рыбы. Ловля щуки обойдется в такую же сумму.

Ловить карася дешевле – весь световой день встанет в 300 рублей, а норма вылова вообще не ограничена. Забавный бонус: женщинам, пенсионерам, инвалидам и ветеранам сумму снижают еще на 100 рублей. Порыбачить на карася за такую же плату можно в Хрящевке и Верхнем Сускане.

Если выловленная рыба весит больше, чем полагается, то за каждый дополнительный килограмм придется доплатить 200 рублей. К слову, если поймать не удалось ничего, то компенсацию незадачливым рыбакам выплачивать не будут.

Поймай семь рыб

Отдохнуть и порыбачить можно недалеко от села Ташла, всего в 25 километрах от Тольятти. «Хуторок озерный» предлагает уютные домики на берегу от 2 тыс. рублей в сутки. Если же цель поездки неизменна и в отдыхе нет нужды, можно заняться ловлей рыбы (карп, карась, толстолобик) на озере Щукарь. Обойдется это удовольствие в 350 рублей с человека (точнее с удочки) за световой день. Сейчас, кстати, проходит акция: поймай семь рыб и получи деньги за путевку обратно. Так что есть вероятность увезти неплохой улов даром.

Платную рыбалку недалеко от поселка Михайловский предлагает ЗАО «Кинельское». Стоимость рыбалки на прудах хозяйства для взрослых – 1 тыс. рублей в сутки, дети могут попытать счастья бесплатно. Там ловят карпа, щуку, окуня, сазана и белого амура, но больше восьми килограммов улова увезти с собой нельзя. При этом, если день не задался, а признавать поражение и возвращаться домой с пустыми руками не хочется, рыбу можно купить. Карп стоит 130 рублей за килограмм.

Сачок и решетка

Дороже всего рыбалка обойдется тем, кто решит забросить удочки на территории рыбоводного хозяйства «Планета». Отправившись за 45 километров от Тольятти, а именно там оно и находится (недалеко от села Хрящевка), нужно быть готовым к тому, что обязательное условие для рыбалки в «Планете» – аренда домика или беседки на воде. Первый обойдется в 2,5 тыс. рублей на сутки. Рассчитан он на проживание четырех человек. Арендовать беседку выгоднее – ее стоимость варьируется от 500 до 750 рублей в зависимости от комфортабельности. Да и рассчитаны такие строения на шестерых.

Разобравшись с жильем, можно, собственно, начать то, ради чего в рыбоводное хозяйство и прибыли. Оплата рыбалки осуществляется за каждый пойманный килограмм. Форель будет стоить 600 рублей, сом и белый амур – 400 рублей, а карп – 300 рублей за килограмм.

Дополнительно можно арендовать сачок (150 рублей), удочку или спиннинг (300–400 рублей), а также мангал (150 рублей) и решетку (100 рублей).