Не дыми

Сколько стоит бросить курить в Тольятти.

Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ на сегодняшний день 32% россиян все еще курят. 19% из них сообщили, что выкуривают более 20 сигарет в день. Средняя цена пачки сигарет составляет около 90 рублей. Путем несложных математических подсчетов получаем, что в год курильщик тратит примерно 32,5 тыс. рублей. «ПН» выяснил, как и где избавиться от вредной привычки и сколько нужно заплатить, чтобы сэкономить раз и навсегда.

Не хочу – не буду

Мысль распрощаться с сигаретой периодически приходит в голову любому курильщику. Однако у большинства решимости для ее реализации все же не хватает. Конечно, ведь для этого необходимо выйти из зоны комфорта и подвергнуть свой организм стрессу. А у тех, кто все же отважился на подобный поступок, появляется вопрос: с чего начать?

Способов избавиться от вредной привычки множество – иглоукалывание, гипноз, кодирование, медицинские препараты. Но, прежде чем обратиться к специалистам, можно попробовать бросить курить самостоятельно – с помощью волевых усилий и народных средств. И тут есть из чего выбрать – от резинки на запястье, замены различными продуктами (семечками, леденцами, жевательной резинкой) и специальных отваров до смачивания сигареты в молоке (да, и такое делают).

Кроме того, можно приобрести специальные антитабачные девайсы. Например, зажигалку или пепельницу, которая начинает кашлять при тушении сигареты. Кто знает, возможно, вам надоест слышать эти звуки и поможет избавиться от зависимости. Зато отказ от курения в таком случае будет стоить всего лишь 500 рублей.

Схожу в аптеку

Если одной силы воли для достижения цели оказалось недостаточно, стоит прибегнуть к фармакологическим средствам, которые можно приобрести в любой аптеке.

Одно из таких – антиникотиновый пластырь («Никоретте», «Никодерм»). Он помогает избавиться от пагубной привычки с минимальным дискомфортом. Уменьшение тяги к никотину происходит постепенно, не вызывая угнетающего и болезненного состояния. Стоит один пластырь в пределах 100 рублей.

Похожий эффект имеют и специальные таблетки («Табекс», «Коррида плюс»), леденцы («Никомель»), капли («Лобелин») и жевательные резинки («Никотинелле») от курения. В состав большинства из этих препаратов входит никотин. Благодаря использованию этих средств появляется эффект табачного благополучия: мозгу кажется, что курильщик выкуривает сигарету, получает свою порцию никотина и потребность в физическом курении притупляется.

Кроме того, в аптеке можно приобрести два вида спреев – содержащие никотин и вызывающие отвращение к курению. Цена пузырька – 1,5 тыс. рублей.

Обращусь к специалистам

В том случае, если распрощаться с сигаретами не удалось даже после использования медицинских средств, а вредная привычка превратилась в настоящую зависимость, стоит прибегнуть к помощи специалистов.

В большинстве специализированных центров при лечении табакокурения используются как медикаментозные методы, так и рефлекторные и психологические. Рефлекторные методы подразумевают сеансы рефлексотерапии (специальными терапевтическими акупунктурными иглами), которые затрагивают нужные точки. У пациента исчезает влечение к табаку, появляется чувство отвращения или неприятия табачного дыма, а некоторые даже испытывают небольшие рвотные позывы при выдыхании табачного дыма.

Стоимость подобного комплексного избавления от пагубного пристрастия в лечебно-реабилитационном центре «Шаг» составляет 5,8 тыс. рублей. Курс лечения в медицинском центре «Терос» будет стоить от 7,5 до 16,5 тыс. рублей (в соответствии со степенью зависимости). В медцентре «Открытие» обещают отучить от сигарет за один сеанс, который длится всего два часа. Обойдется такой быстрый результат в 5,5 тыс. рублей.