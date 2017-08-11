Не на словах, а на деле

«Тольяттиазот» заботится об окружающей среде.

Как известно, Тольятти – город большой химии, и вопросы экологии для него очень важны. «Тольяттиазот» – одно из крупнейших предприятий Самарской области, входящее в топ-10 производителей аммиака в мире, – как никто другой осознает важность заботы об окружающей среде, поэтому естественно, что для промышленного гиганта, как и для других ответственных предприятий, вопросы экологии находятся в приоритете.

ТоАЗ постоянно ведет работу по повышению безопасности производства для населения и окружающей среды Тольятти и Самарской области, а также осуществляет различные экологические акции вне своей территории. В настоящее время на предприятии идет модернизация: устанавливается уникальное оборудование, обеспечивающее наивысший уровень безопасности производства. Например, на шестом агрегате производства аммиака смонтирована автоматическая система управления технологическими процессами компании Honeywell последнего поколения. В ней вся информация представлена максимально наглядно, любые изменения тут же становятся видны, а в случае нештатной ситуации технологический процесс может быть мгновенно переведен в безопасное состояние. Такие же системы управления будут установлены и на других агрегатах.

За счет нового оборудования «Тольяттиазот» планирует снизить выбросы в атмосферу вредных веществ и уменьшить расход ресурсов. В рамках масштабной инвестиционной программы ТоАЗ разрабатывает проект строительства новой установки аммиака мощностью 1,86 тыс. тонн в сутки (около 680 тыс. тонн в год). В апреле этого года проект уже прошел общественные слушания по предварительной оценке воздействия объекта на окружающую среду, в «экологический дискуссии» приняли участие представители мэрии Тольятти и ученые Института химии и инженерной экологии, а также журналисты и заинтересованные горожане. Проект получил высокую оценку участников обсуждения, а присутствовавшие на слушаниях специалисты государственного экологического надзора мэрии Тольятти даже порекомендовали использовать его материалы в качестве ученого пособия для специализированных вузов.

В чем же суть этой разработки? Созданный в сотрудничестве с инженерно-строительной фирмой KBR и инжиниринговой компанией «ОРГХИМ», проект предполагает использование уникальной для российского химпрома технологии, позволяющей снизить выбросы оксида азота в окружающую среду.

На новой установке получения аммиака из продувочных газов, строительство которой должно начаться в следующем году, отсутствуют традиционные стадии риформинга и очистки, а значит, практически не образуются жидкие или газообразные отходы. Установка берет для синтеза аммиака продувочные газы от действующих агрегатов аммиака, в то время как на отечественных производствах газы просто сжигаются как топливо. Таким образом, новая технология не требует дополнительного сырья и работает на собственных производственных ресурсах. Суммарный выброс новой установки составит всего 0,27% от выбросов предприятия, которые и без того низки – в 2016 году выбросы в атмосферный воздух были на 27% меньше официально разрешенного для ТоАЗа порога. Помимо производственных и экологических преимуществ, ввод в эксплуатацию новой установки позволит уменьшить и потребление энергии: на тонну произведенного аммиака оно составит всего 8,5 Гкал, что тоже очень важно для сохранения окружающей среды.

Важно подчеркнуть, что «Тольяттиазот» не только заботится о чистоте окружающей среды, но и помогает делать это другим: на очистных сооружениях ТоАЗа ведется очистка стоков северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района. Чтобы очистные сооружения имели хороший запас мощности для переработки стоков сторонних предприятий и района, ТоАЗ реализует проект по их реконструкции. Стоимость проекта – около 5 млрд рублей, и после его завершения часть сточных вод можно будет направлять обратно на ТоАЗ, что позволит создать на предприятии замкнутый цикл водооборота.

Помимо модернизации производства, «Тольяттиазот» реализует большое количество экологических проектов. Например, в 2016–2017 годах предприятие совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» высадило саженцы хвойных деревьев на площади в 14 га, эти работы запланированы и на предстоящую осень. Также сотрудники ТоАЗа высаживали цветы, деревья и кустарники возле Тольяттинской филармонии и на Центральной площади Тольятти. Кроме того, силами работников «Тольяттиазота» ликвидированы три несанкционированные свалки в Комсомольском и Центральном районах – при помощи 59 единиц техники вывезено около 700 тонн отходов. Еще 2 тонны мусора работники ТоАЗа собрали в ходе акции «Чистый берег» по уборке около 4 га береговой зоны Волги.

ТоАЗ регулярно выпускает мальков в акваторию Волги: за прошлый год в Саратовское водохранилище выпущено более 30 тыс. мальков стерляди и 187 кг мальков сазана, в этом году планируется выпустить еще около 200 тыс. мальков рыб ценных пород. Кроме того, «Тольяттиазот» привлекает внимание к вопросам экологии через творчество – в 2016 году совместно с национальным парком «Самарская Лука» предприятие провело конкурс любительских фоторабот «Самарская Лука. Четыре времени года». На конкурс было представлено более 500 фотографий, многие из которых затем демонстрировались не только в Тольятти, но и в Самаре, в том числе в правительстве области и Самарской губернской думе.

В завершение приведем цифры, которые говорят сами за себя: за 2016–2017 годы на экологические проекты «Тольяттиазот» направил около 700 млн рублей, а всего за последние пять лет в природоохранные мероприятия вложено 1,7 млрд. И это без учета инвестиций в модернизацию производства: с 2012 года на техническое перевооружение и капремонт промышленного комплекса уже направлено более 26 млрд рублей. В прошлом году инвестиции в модернизацию составили более 6 млрд рублей, и в текущем году запланирован сопоставимый объем финансирования.

Эти цифры и факты подтверждают – «Тольяттиазот» не на словах, а на деле заботится об окружающей среде родного региона и здоровье его населения. Можно быть уверенными – предприятие продолжит повышать надежность эксплуатации оборудования, совершенствовать системы экологического контроля над состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы и сокращать воздействие производства на окружающую среду.