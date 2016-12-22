Не покидая Тольятти. Крупных предприятий становится меньше, но бизнес делать можно

15 лет назад основатель «ПН» Макс Кудеров придумал и сделал первый рейтинг 100 крупнейших предприятий Тольятти.

Несмотря на то, что текстов в этом спецвыпуске практически не было, а таблицы любят не все, он имел бешеный успех. Вдохновившись восторженными отзывами, на следующий год мы сделали еще один рейтинг и опять преуспели – читатели вешали номер на стены офисов, рекламодатели были готовы платить двойную цену за размещение на первой и последней полосе. Ну и пошло-поехало: каждый год в декабре мы выпускаем «100 крупнейших».

Не нужно быть победителем телеигры «Самый умный», чтобы понять – крупных предприятий в Тольятти становится все меньше. Если отбросить обиды региональной элиты (последние пара губернаторов области не слишком заинтересованы в ее развитии) и наивные рассуждения (тольяттинцы не очень хорошо голосуют за партию власти, поэтому власть нас не любит и не дает денег), то причины у этого тренда всего две. Первая (очевидная): экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и санкциями. Вторая: АВТОВАЗ больше не заказывает автокомпоненты у компаний, руководители которых имеют доступ к телу президента или вице-президента завода, а работает с поставщиками альянса Renault-Nissan.

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В остальном в нашем рейтинге ничего не изменилось – появляются новые участники, хорошо выглядят «химики», ОАО «АВТОВАЗ», как всегда, на первом месте в таблице «Крупнейшие по активам». Только денег у всех (кроме «химиков», конечно) стало меньше. А у некоторых их и вовсе нет, поэтому они уверены, что нужно как можно быстрее покинуть Тольятти, чтобы начать процветать в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре.

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Не торопитесь, господа! Есть опять-таки две причины, чтобы не покидать наш замечательный городской округ. Во-первых, Тольятти как был, так и остается отличным местом для хорошей жизни. Транспортная доступность, красивая природа, отличный общепит, дешевое жилье – переезжающий в столицу лишается трех пунктов из этого списка. Во-вторых, у нас теперь есть ТОР. Если во вселенной Marvel персонаж с этим именем скорее второстепенный, то для Тольятти присвоение статуса территории опережающего развития – событие наиважнейшее. Уже в следующем году сетевые скептики и диванные аналитики, критикующие этот проект, будут вынуждены переключить свое внимание на что-то другое, так как ТОР даст первые результаты…

А теперь, пожалуй, стоит сделать короткую выжимку фактов из нашего рейтинга, если вы не любите таблицы и не готовы тратить время на то, чтобы читать между строк и сравнивать данные с номером прошлого года.

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1.

АВТОВАЗ уже не имеет того преимущества по активам перед ТоАЗом, которое было раньше. В начале 2015 года автозавод превосходил химическое предприятие в три раза, а на начало 2016-го – только в два. АВТОВАЗ упал на 7%, а ТоАЗ вырос на 40%.

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2.

И снова рейтинг по активам. В нем ни разу не фигурировало такое большое количество застройщиков. Что это значит? Все просто. В активы строительной компании объект попадает только тогда, когда он уже введен в эксплуатацию. Очевидно, что у компании стоит задача продать все еще до того момента, когда дом будет построен, и уж тем более до того, как он будет сдан. Налицо затоварка на рынке первичного жилья, а значит, тем, кто хочет купить квартиру, стоит расслабиться и получать удовольствие – в 2017 году цены на жилье будут падать.

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3.

С 2012 года в рейтинге ежегодно появлялись три-четыре новых совместных автокомпонентных предприятия. В этом выпуске – ни одного. Тут надежда только на рост рынка, который вроде бы начал оживать к концу года, и на Трампа, конечно. Иначе в следующем выпуске мы можем зафиксировать исход кого-то из действующих игроков.

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4.

Производители и переработчики пищевой продукции должны заказывать самые роскошные новогодние корпоративы – у них все очень хорошо. В рейтинг попало большее количество участников этого рынка, чем годом ранее, а динамика роста показателей вызывает настоящую зависть. Радует, что они не останавливаются на достигнутом. В цифрах это не отражено, но весь 2016 год местные пищевики активно расширяли свою географию и сбыт за пределы Тольятти. Ключевые направления – Самара, Димитровград, Ульяновск. На эти три города ориентируются также производители стройматериалов и другие компании, работающие в сегменте B2C.

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5.

Если сравнивать данные по чистой прибыли этого года с прошлым, то минус на хороший плюс сменили несколько старожилов нашего рейтинга. А это значит, что есть тренд, когда дышащее на ладан предприятие решают не обанкротить и распродать, а реанимировать и вернуть в рынок.