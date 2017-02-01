Не звони мне, не звони. Как изменится работа коллекторов в 2017 году

Отныне коллектор может звонить восемь раз в месяц, два раза в неделю и всего один раз в день, причем в строгие временные промежутки: с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов в выходные.

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», или «Закон о коллекторах», вступил в силу с 1 января этого года. Согласно ему, заниматься бизнесом смогут только те коллекторские организации, которые зарегистрировались в специальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на 25 января в реестре значилось 35 организаций – около 3,7% от их общего числа.

Встречи по графику

«Столь небольшое количество зарегистрированных компаний объясняется тем, что ФССП в качестве надзорного органа была назначена лишь 19 декабря 2016 года, а не в августе, как планировалось ранее», – сообщают представители ведомства.

По мнению же директора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Бориса Воронина, легализоваться в итоге смогут максимум 150 организаций, что составляет приблизительно 20% от их общего числа. Связано это, кроме прочего, с высокими требованиями к компаниям – чтобы зарегистрироваться, фирмы должны обладать чистыми активами на сумму не менее 10 млн рублей, а также иметь договор страхования ответственности на ту же сумму.

Помимо обязательной регистрации в реестре, закон налагает ряд ограничений на деятельность компаний, которые специализируются на взыскании задолженностей в досудебном порядке. В частности, это касается способов общения с должниками. Отныне коллектор может производить личные встречи с должником не чаще одного раза в неделю, а звонить восемь раз в месяц, два раза в неделю и всего один раз в день, причем в строгие временные промежутки: с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные. При этом взыскателю запрещается пользоваться скрытыми или же неотслеживаемыми номерами телефона и электронной почтой. В письмах обязательно должно быть указано, кто требует долг, в каком размере, на каком основании, а также срок и порядок погашения задолженности.

Плюс ко всему теперь коллекторам разрешено непосредственно общаться только с самим задолжавшим. Привлекать к взаимодействию родственников, друзей, соседей и коллег, оказывать на них психологическое давление, угрожать и вводить в заблуждение относительно последствий неуплаты долга категорически запрещено.

Только через адвоката

Столь жесткие ограничения связаны с тем, что общаться с коллекторами на данный момент приходится нескольким миллионам россиян. По данным Национального бюро кредитных историй, более чем на 90 дней просрочено 6,7 млн розничных кредитов.

Руководитель проектов АК «Павлова и партнеры» Сергей Солдатенко отмечает, что закон предусмотрел перечень лиц, с которыми коллекторам запрещено работать: «Это банкроты, недееспособные, лица, имеющие ограниченные способности, те, кто лечится в стационаре, и инвалиды I группы».

Еще одно нововведение – возможность должника отказаться от любого общения с коллекторами, кроме письменного. Если с момента просрочки прошло четыре месяца, должник вправе подать заявление об отказе от внесудебной формы урегулирования проблемы и либо общаться с взыскателями исключительно через адвоката, либо не общаться совсем.

Недобросовестных коллекторов, которые нарушают законодательство, судебные приставы могут привлечь к административной ответственности. Например, самовольная коллекторская деятельность карается штрафом от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических лиц и от 50 до 500 тыс. рублей для физических лиц.

«Истории про зажигательные смеси, тяжкие телесные повреждения и надписи в подъездах – это все не относится к работе коллекторов крупных банков, – рассказывает тольяттинский представитель профессии взыскателей. – Большую часть рабочего времени я нахожусь в офисе, разбираюсь с бумагами и похож скорее на обычного менеджера по продажам, только «холодные звонки» у меня несколько настойчивее».

Теневые игроки

На начальном этапе работы нового закона эффективность взыскания может снизиться на 5–7%, предполагает глава департамента по работе с проблемной задолженностью компании интернет-микрозаймов MoneyMan Александр Васильев: «Это связано с тем, что частота информирования пользователя о его задолженности снижается. Из-за этого клиент будет возвращать заемные средства позже».

В некоторых микрофинансовых организациях отмечают, что имеют дело исключительно с коллекторами, которые уже зарегистрировались в реестре или подали соответствующее заявление. «Мы сотрудничаем только с крупными федеральными игроками: они эффективнее работают на уровне регионов и уделяют большое внимание репутации и исполнению требований законодательства. До того, как появился реестр, одним из требований к партнеру было членство в НАПКА», – говорит операционный директор группы микрофинансовых компаний «Быстроденьги» Андрей Клейменов.

Однако в самой НАПКА считают, что закон, несмотря на свою привлекательность для должников, может «сыграть» и в другую сторону. По мнению господина Воронина, из-за госрегулирования отрасли эффективность взыскания упадет примерно на 20%: «Закон предполагает жесткие ограничения для коллекторских компаний касательно материального и финансового обеспечения. Для мелких игроков это серьезный барьер, который они не преодолеют, и они предпочтут остаться в тени».