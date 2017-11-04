Небо – не предел

Во сколько обходится содержание личного самолета.

Во сколько обходится содержание личного самолета

Для передвижения по суше состоятельные люди покупают спортивные автомобили, по воде – яхты и круизные корабли. Ну а завершает образ роскошной жизни приобретение собственного самолета. На сегодняшний день в Тольятти проживает, по крайней мере, дюжина человек, которые могут позволить себе личный воздушный транспорт. «ПН» выяснил, во сколько обходится желание не покупать авиабилеты, не стоять в очереди, не проходить предполетные досмотры и не делить внимание стюардессы с другими пассажирами. Дорогие обеспеченные тольяттинцы, этот текст для вас!

Высокопоставленные лица

Сегодня уже мало кто помнит, что в 1950-е годы в Тольятти на месте парка Центрального района находился небольшой аэродром, где стоял персональный самолет первого руководителя Куйбышевгидростроя Ивана Васильевича Комзина, на котором он летал в Москву на совещания. И если понять подобную необходимость в личном воздушном транспорте высокопоставленных лиц в те времена вполне можно, то расточительность современных чиновников часто не поддается объяснению.

Например, ни для кого не секрет, что в 2007 году, когда регионом руководил Константин Титов, администрация Самарской области приобрела лайнер Ту-154М, который обошелся бюджету в 320 млн рублей. Самолет был выполнен по спецзаказу и оборудован VIP-салоном на восемь мест и экономклассом на 98 пассажиров. Занявший в том же году место Титова Владимир Артяков от доставшейся ему роскоши решил отказаться, о чем и заявил в прессе. «Губернатор летает рейсовыми самолетами», – сообщил тогда руководитель управления по информполитике правительства области Сергей Филиппов.

Однако журналисты выяснили, что отказавшийся от VIP-лайнера губернатор летал не на плановом рейсе Аэрофлота, а на комфортабельном чартере. И летал, надо сказать, немало – только домой, в Москву, Артяков наведывался пару раз в неделю. Стоимость одного чартера Самара – Москва или обратно составляла 850 тыс. рублей, а таких перелетов только с января по сентябрь 2009 года в Курумоче насчитали 69.

В 2015 году стало известно о том, что у бывшего спикера Тольяттинской городской думы Алексея Зверева есть личный вертолет Robinson R44 стоимостью 36 млн рублей. Дело в том, на территории охотхозяйства «Приволжское» полицейские совместно с егерями задержали двух мужчин, застреливших кабана, не имея при этом лицензии на охоту. При чем тут вертолет Зверева? Стреляли охотники именно из него.

Воздушные суда

В мире существует несколько основных производителей частных самолетов: Bombardier Aerospace, Cessna Aircraft, Cirrus, Embraer, Gulfstream Aerospace и Hawker Beechcraft Corporation. И это не считая гигантов индустрии, Airbus и Boeing, которые давно строят не только большие пассажирские самолеты, но и маленькие частные. Согласно исследованию Forbes, самые популярные самолеты у богатых россиян – Cessna и Cirrus, оба американского производства.

Скромные воздушные суда на двух-четырех человек, которые не нуждаются в большом ангаре и развивают скорость 600–700 км/ч, стоят от $2 млн, а средние (на 8–12 человек) – от $8 млн. Конечно, можно сэкономить и приобрести подержанные отечественные Як-18Т, ЯК-52, Як-40. Такие модели обойдутся всего в 1,5–2 млн рублей в зависимости от технического состояния самолета, его возраста, количества часов полета и других важных факторов. Однако состоятельные люди предпочитают исключительно импортные воздушные суда.

Эксперты сообщают, что в среднем обслуживание самолета составляет 5−7% в год от стоимости его покупки. Эта сумма складывается из расходов на топливо, замены запчастей, техобслуживания, страховки, налогов, оплаты стоянки и зарплаты экипажа (как минимум пилота).

Главные затраты

Прежде всего, конечно, необходимо оформить сертификат летной годности. Стоимость его получения зависит от типа воздушного судна. Например, документ на небольшой Cessna 150 обойдется в 20 тыс. рублей, а на более массивный самолет может составить и 300 тыс. рублей.

Что касается заправки, тонна авиатоплива ТС-1 на топливно-заправочной компании ООО «Лукойл-Аэро-Самара», обслуживающей самолеты в Курумоче, стоит почти 40 тыс. рублей. И это без учета НДС в 18%. То есть смело можно прибавлять еще 7 тыс. Тонна авиамасла там же обойдется более чем в 200 тыс. рублей вместе с налогом.

В среднем, владельцы частных лайнеров тратят около $100 тыс. в год только для покрытия расходов на техническое обслуживание. Единственное место в Тольятти, где предлагают услуги по проведению любого ремонта воздушного транспорта – аэродром «Верхнее Санчелеево». Там же можно припарковать свое воздушное судно: открытая стоянка будет стоить от 7 тыс. рублей в месяц, оставить самолет в ангаре – от 15 тыс. рублей за те же 30 дней. Каждые взлет и посадка на аэродроме обойдутся в 1 тыс. рублей.

Что касается зарплат экипажу, сумма, потраченная на оплату работы пилота и штурмана, зависит от частоты и расстояния перелетов.

Популярные бизнес-джеты

А летать на личном самолете все же нужно немало: чтобы владение самолетом сравнялось по экономичности с фрахтованием, частный самолет в среднем должен налетать более 400 часов в год. Именно поэтому даже богатые и знаменитые люди предпочитают арендовать судно, а не покупать его в частную собственность. Есть возможность, конечно, просто брать билеты в бизнес-класс на обычные рейсы. Однако чтобы достичь максимального уровня роскоши, не приобретая частный самолет, можно его арендовать.

В ежемесячном отчете немецкой консалтинговой компании Wingx Advance сообщается, что количество рейсов бизнес-авиации из России в Европу в декабре прошлого года выросло на 5,4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Такой способ перелетов продолжает набирать популярность. «В эту летнюю навигацию мы видели повышенную активность и спрос на услуги чартерных рейсов, – рассказывает совладелец компании LL Jets Алишер Эльмурадов. – Рост трафика с июня по август 2017 года составил почти 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Согласно исследованиям, самыми популярными направлениями в зимнее время считаются Москва – Куршавель (от €40 тыс.) и Москва – Шамбери (от €24 тыс. в один конец). В летние месяцы пассажиры в основном летают в Ниццу (от €35–40 тыс.) и в Италию. Бюджетными направлениями считаются Рига (€10 тыс.) и Берлин (€14 тыс.). По словам сотрудников бизнес-авиации, популярных направлений по России всего три: Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

Например, аренда бизнес-джета от брокера «ДжетВип» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет стоить от €17 тыс., такой же перелет в Сочи обойдется в €22 тыс. Зато слетать из Москвы в Саратов и обратно можно «всего» за €11 тыс.