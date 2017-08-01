Недовольный кредитор

Банку не дали остановить торги.

Истец: АКБ «Инвестиционный торговый Банк»

Ответчик: конкурсный управляющий «МК ВЛАДИ»

Предмет спора: залоговое имущество

Кредитор ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ», АКБ «Инвестиционный торговый Банк» (ПАО), проигрывает уже второе заседание против конкурсного управляющего ООО Нели Овчинниковой. ПАО пытается признать незаконными ее действия по демонтажу и складированию оборудования мясокомбината: по мнению банка, демонтаж был проведен без уведомления залогового кредитора. Судьи самарского арбитража поддержали Овчинникову.

К банкротству ООО «МК ВЛАДИ» подошло в 2013 году. Причиной стало нарушение договорных отношений между МК и группой компаний «Камский бекон», с 2007 года осуществлявшей поставки в цеха МК скота на убой. В лучшие времена мясокомбинат процветал: его оборот по состоянию за 2012 год составил 1,5 млрд рублей.

Все изменилось осенью 2012 года, после вступления России в ВТО. Тогда на рынке для производителей скота сложилась тяжелая ситуация, и ГК «Камский бекон» не смогла реализовать подросшее поголовье по желаемым ценам. Чтобы выйти из сложной ситуации, руководитель ГК предложил «МК ВЛАДИ» в осенне-зимний период 2012–2013 годов ежемесячно приобретать крупные партии скота. Однако в нарушение этой договоренности в мае 2013 года руководитель поставщика заявил, что «Камский бекон» в услугах ООО больше не нуждается и прекратил отгрузки.

27 ноября 2013 года апелляционный суд Самарской области удовлетворил требования МИФНС РФ, и на все банковские счета ООО «МК ВЛАДИ» был наложен арест. В результате, имея на счетах 80 млн рублей и приличный товарный остаток, ООО не смогло отвечать по своим обязательствам.

20 мая 2014 года решением арбитражного суда Самарской области мясокомбинат был признан банкротом, конкурсное производство открыли сроком на шесть месяцев, а его управляющим стала Неля Овчинникова. Весной этого года имущество МК было выставлено на торги. Однако один из залоговых кредиторов, АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), посчитал, что его права нарушены, и обратился в самарский арбитраж с заявлением, в котором просил признать действия управляющего незаконными.

По мнению ПАО, незаконность выразилась «в самостоятельном демонтаже и складировании оборудования (без согласия и уведомления залогового кредитора), в неоднократном перемещении предметов залога, в непредставлении имущества к надлежащему всестороннему осмотру, что влечет невозможность сделать вывод о наличии имущества, его комплектности и работоспособности, следовательно, нет возможности установить реальную рыночную стоимость и предоставить имущество покупателям на осмотр». Одновременно с этим ПАО заявило ходатайство о принятии мер в виде приостановления торгов. Судебная коллегия одиннадцатого арбитражного апелляционного суда отказала кредитору.

«Заявление АКБ «Инвестторгбанк» о принятии обеспечительных мер не содержит аргументированных данных, обосновывающих действительную необходимость принятия мер по обеспечению заявления. В апелляционной жалобе заявитель таких данных также не приводит, – сделала вывод судейская коллегия. – Судом установлено, что в отношении залогового имущества проводятся торги в форме публичного предложения. Доказательств возможного причинения убытков кредитору в связи с реализацией указанных лотов не представлено. Приостановление торгов и запрет проведения повторных торгов фактически означает запрет конкурсному управляющему осуществлять свою обязанность.

Кроме того, запрет реализации имущества должника на неопределенный срок повлечет увеличение срока процедуры банкротства, увеличение расходов на ее проведение, что приведет к нарушению интересов как должника, так и его кредиторов».

Торги по продаже имущества МК продолжились. Будет ли банк подавать кассационную жалобу – неизвестно.