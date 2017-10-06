Неразумные действия

ФНС лишает управляющего денег.





Истец: ФНС РФ

Ответчик: А.А. Пантелеев

Предмет спора: 4,4 млн рублей

После двух неудачных попыток ФНС РФ все же удалось добиться отмены решений судов о выплате 4,4 млн рублей вознаграждения конкурсному управляющему ООО «Пурпе-Авто» Александру Пантелееву. По мнению налоговой, сумма процентов установлена управляющим преждевременно, поскольку у компании-банкрота остались перед ФНС непогашенные платежи в размере 2,7 млн рублей. Дело направлено на новое рассмотрение.

ООО «Пурпе-Авто» было признано банкротом 22 января 2015 года, конкурсным управляющим утвержден Александр Пантелеев. Осенью 2016-го, после сдачи отчета о проделанной работе, Пантелеев обратился в арбитражный суд с заявлением об утверждении суммы процентов по вознаграждению в размере 4,4 млн рублей, и 28 ноября оно было удовлетворено. Не согласившись с выводами суда первой инстанции, ФНС обратилась в самарский арбитраж с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять новый судебный акт, поскольку судьями были неправильно применены нормы права. По мнению налоговиков, удовлетворение заявления управляющего приведет к возникновению риска причинения убытков ФНС в части непогашения текущих обязательных платежей (более 2 млн рублей). Однако фискалы получили отказ.

По мнению судей, Пантелеев обратился с заявлением об утверждении своего вознаграждения после того, как в отношении должника были погашены требования кредиторов третьей очереди, обеспеченные залогом имущества должника на сумму 146,3 млн рублей (что составляет 12,7% от требований, включенных в реестр, и не превышает установленного законом лимита 5%), а также частично погашены текущие платежи.

«Действуя добросовестно и разумно, управляющий обязан приступать к выплате собственного вознаграждения только после погашения иных видов текущих платежей, – отметили судьи. – При этом общая сумма по вознаграждению, в соответствии с законом о банкротстве, не может превышать предельных 10 или 5% выручки от реализации заложенного или иного имущества. Размер вознаграждения конкурсного управляющего предварительно рассчитывается им самостоятельно, при этом учитывается сумма средств, которая фактически пойдет на удовлетворение требований кредиторов, с учетом того, что часть средств будет зарезервирована и потрачена на данные проценты». «Таким образом, размер процентов проверен судом первой инстанции и обоснованно признан верным», – сделали вывод в апелляционном суде.

ФНС не удовлетворило это решение, и представители ведомства обратились с жалобой в кассационную инстанцию, которая посчитала, что управляющий обязан приступать к выплате собственного вознаграждения только после погашения иных видов текущих платежей – то есть обязан целиком оплатить долг перед ФНС.

«Кассационная инстанция считает, что судами надлежащим образом не оценены доводы ФНС России о недостаточности у должника денежных средств для погашения текущих обязательств. Соответственно выводы о наличии оснований для установления процентов по вознаграждению в размере 4,4 млн рублей преждевременны», – говорится в решении федерального суда.

«Исходя из правил о добросовестных и разумных действиях конкурсного управляющего, касающихся выплат собственного вознаграждения только после погашения иных видов текущих платежей, суду следует установить суммарный размер текущих расходов на ведение процедуры банкротства, а также оценить размер денежных средств, поступивших в конкурсную массу, возможность погашения всех текущих платежей и соотношение суммы расходов и размера процентов, исчисленных от выручки от реализации предмета залога», – рекомендовала ФАС Поволжского округа и отправила дело в первую инстанцию.