Невозможное возможно. АСВ выявило новые факты хищения в Эл банке

Отставив в сторону имевшийся шанс для отступления, Волошин с бенефициарами ринулся в неравный бой с Центробанком, попутно угрожая жаловаться на действия регулятора президенту Путину.

Среди массы событий, которые произошли на прошлой неделе, самой значительной для Тольятти стала новость о возрастающем давлении АСВ на экс-главу Эл банка Анатолия Волошина. Агентство по страхованию вкладов, начавшее 1 февраля выплаты кредиторам банка, накануне обратилось в правоохранительные органы с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела по фактам растраты, злоупотребления полномочиями и неправомерных действий при банкротстве. Это уже второе дело, которое АСВ инициирует против команды Волошина.

Первые звоночки о возможном уголовном преследовании владельцев и руководителей банка появились еще прошлой осенью, сразу после публикации ЦБ РФ результатов исследования финансового состояния кредитной организации. Тогда временная администрация банка при непосредственной помощи его бывших служащих смогла выявить операции, имеющие признаки преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим, в том числе посредством обременения обязательств банка, а также сделок, направленных на вывод ликвидного обеспечения по требованиям к заемщикам с сомнительной платежеспособностью, на общую сумму более 100 млн рублей.

Согласно отчету, данные операции осуществляло бывшее руководство ООО КБ «Эл банк». В дополнение к этим эпизодам временная администрация установила факты вывода из банка активов путем выдачи кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, на сумму 2,2 млрд рублей. Так образовалась известная «дыра» в капитале банка, появление которой Волошин в начале прошлого лета объяснял требованием регулятора доначислить страховые резервы. «Что касается выдачи кредитов неработающим компаниям, то могу сказать, что Эл банк выдавал займы только работающим и платежеспособным компаниям. Другой вопрос, что Тольятти – умирающий город», – так комментировал банкир сложившуюся ситуацию.

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Отставив в сторону имевшийся еще шанс для отступления, Волошин с бенефициарами ринулся в неравный бой с Центробанком, попутно угрожая жаловаться на действия регулятора президенту Путину. Чем закончилось противостояние Волошина и ЦБ в самарском арбитраже уже известно: суд отказал некогда влиятельному банкиру. А вот какого рода плоды принесет деятельность конкурсного управляющего Эл банка (АСВ) уже примерно ясно.

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9 января этого года агентство направило новое заявление в ГУ МВД России по Самарской области, требуя возбудить дело по ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ. В Агентстве по страхованию вкладов пояснили, что выявили новые факты хищения, которые осуществлялись путем выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, отчуждения прав требования под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.

Информация об этих финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Эксперты считают, что заявления ЦБ о возбуждении уголовных дел скорее всего будут удовлетворены. То, что Анатолий Волошин является председателем общественного совета при УМВД РФ по Тольятти и членом общественного совета при ГУМВД по Самарской области, вряд ли остановит механизм современного российского правосудия.

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В случае если уголовные дела все-таки будут возбуждены, основная ответственность ляжет на Анатолия и Галину Волошиных, владевших 58,38% и 25,13% акций банка соответственно.

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Кроме них, акционерами банка являлись также Елена Белоусова (6,35%), Виктор Варванин и Людмила Фирсова (по 5,57%). Вместе с владельцами привлечь к ответственности теоритически могу и членов правления банка (Максим Калинин, Екатерина Гранина, Елена Полицмако, Олеся Дегтярева, Ольга Кабанова), а также членов совета директоров (Игорь Мещеряков, Виктор Данилин, Равиль Замолдинов).

Открытой информации о том, как шли дела у банка в последние годы, немного. Известно, что с начала 2015 года активы кредитной организации увеличились на 5,6% и на 1 июня 2015 года составляли 6,5 млрд рублей. В пассивной части банк наращивал средства населения, компенсировавшие отток ресурсов предприятий и организаций. Так, объем вкладов физлиц с начала 2015 года увеличился на 14,1%, причем основная часть средств была привлечена на средне- и долгосрочные периоды. Средства корпоративных клиентов в основном были представлены депозитами различной срочности. Клиентская база у банка-«бутика» (как любил его называть Анатолий Волошин) была небольшая, обороты по счетам клиентов внутри месяца составляли в среднем 4–6 млрд рублей.

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В том же 2015 году кредитный портфель Эл банка на 92% был представлен корпоративным кредитованием, причем отличался заметной концентрацией на крупных заемщиках: объем кредитов 19 крупнейших заемщиков банка составлял 39,2% от совокупной величины портфеля. Просрочка на середину 2015 года была показана на уровне 7,4% по РСБУ, при этом уровень резервирования уже тогда не покрывал полностью просроченную задолженность, составляя 6,4% от портфеля ссуд. То есть проблемы у банка фактически начались еще до 2015 года.

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«Волошин вел свой бизнес так, как умел, просто в какой-то момент его возможности оказались ограничены. И он допустил ошибку, – комментируют наблюдатели. – Но не стоит сбрасывать со счетов благотворительную деятельность, которую он вел в городе. В целом он многое сделал для Тольятти».