Невыездные

Сколько стоит провести отпуск в России.

Несмотря на кризис, россияне, как и в благословенные нулевые годы, предпочитают проводить отпуск на заграничных курортах. Однако далеко не каждый может позволить себе отдых за рубежом. И дело даже не в деньгах. Так, например, сотрудники российских силовых ведомств (полицейские, граждане, выполняющие воинский долг, работники ФСБ), согласно закону, не могут покинуть пределы страны. Специально для них «ПН» нашел несколько альтернативных вариантов отдыха в России.

Русский дух

«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России», – писал Гоголь в своем письме Толстому. Рассказывать про отдых в Сочи или поездку в Крым не имеет смысла: мы полагаем, что представители силовых ведомств доберутся туда и без советов «ПН». А вот подсказать, куда съездить, чтобы прочувствовать настоящую Россию-матушку, наш долг.

Начать стоит, конечно, с тура по Золотому кольцу. В него входят несколько десятков старинных городов, относящихся к шести областям – Владимирской, Ярославской, Московской, Ивановской, Костромской и Тверской. Вариантов маршрута множество. Например, агентство путешествий «Румб» предлагает отправиться в поездку по городам Гороховец, Шуя, Иваново, Ярославль, Углич и Мышкин с 15 по 20 августа за 17 тыс. рублей. А вот туроператор «Регион» пятидневный автобусный тур по крупным городам Золотого кольца России продает всего за 11,5 тыс. рублей. Ближайшие поездки – 18 августа и 8 сентября.

Путь Чингисхана

Вопрос, где отдохнуть в России, может поставить в тупик. Наша страна настолько многогранна, что место по душе здесь найдет любой турист – от заядлого любителя экскурсий до авантюриста, жаждущего приключений.

Например, в Карелии можно отдохнуть, скажем так, активно – прокатиться на джипе по местным деревням или сплавиться на байдарках по рекам. Если хотите тишины и покоя, к вашим услугам рыбалка в одном из кишащих рыбой озер. В общем, даже отправившись туда дикарем, скучать не придется. Для тех же, кто хочет изучить все достопримечательности, «ПосетиТур» предлагает автобусный семидневный тур в Карелию. Самая дорогая путевка с проживанием в одноместном номере обойдется в 22,5 тыс. рублей.

Побывать на лежбище нерп, попробовать омуля, заглянуть в тофаларский чум, пройти путь Чингисхана и познакомиться с настоящим шаманом можно, отправившись отдыхать на Байкал. Ну кому нужна Турция, когда тут такое?! Тур «Байкальская сказка» (11 дней) от «ПосетиТур» обойдется в 32,5 тыс. рублей.

Первым классом

Морские и речные путешествия на пароходах всегда пользовались популярностью, а уж в советское время у отдыхающих считалось огромной удачей попасть на большой и красивый корабль. Сейчас отправиться в круиз не проблема. Тем более для живущих на берегу Волги. Убедитесь в том, что у вас нет морской болезни, и смело отправляйтесь в такое путешествие, представив себя пассажиром первого класса.

Теплоходные круизные компании предлагают краткосрочные (2–3 дня) или долгосрочные (18–22 дня) поездки. Проплыть по маршруту Тольятти – Самара – Саратов – Винновка (три дня), например, можно за 12,5 тыс. рублей, а добраться по воде до Волгограда и Астрахани (девять дней) будет стоить от 24 тыс. рублей. Трехдневный круиз на теплоходе «Капитан Пушкарев» в Казань обойдется в сумму от 8 до 14 тыс. в зависимости от выбранной каюты.

Мы не иронизируем: отправившись практически в любую точку России, можно провести отпуск ничуть не хуже, чем в заграничных пятизвездочных отелях. Тем более если выехать из страны вы все равно не можете (а это уже ирония).