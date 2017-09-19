Нищие и счастливые

Новая концепция пенсионной реформы.

Сегодня в мире проживает рекордное количество людей в возрасте старше 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 году их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет самым острым вопросом на ближайшие 30 лет. В России, где число пожилых людей уже превысило 43 млн, пенсионные накопления заморожены с 2014 года, а реформа в этой сфере буксует на месте, вопрос пенсионного обеспечения может привести к социальному взрыву. Предвидя это, Минфин решил подстраховаться, преобразовав саму концепцию будущей системы. Суть изменений сводится к простому тезису: хотите пенсию – копите сами.

Число россиян старшего возраста продолжает увеличиваться: на начало 2016 года в нашей стране проживало 42,7 млн пенсионеров, а сегодня уже более 43 млн. Учитывая, что общая численность населения в РФ составляет 141,9 млн жителей, получается, что фактически 30% населения страны находятся на обеспечении ПФР. Доход этой категории граждан крайне скуден: средний размер пенсий в 2017 году – всего 12 тыс. рублей. Социологи делают неутешительные выводы: нация продолжает стареть. То, что уже нынешнее поколение 40-летних потеряет возможность гарантированного пенсионного дохода, стало ясно несколько лет назад. По сути, первый звоночек прозвенел в тот год, когда Минфин впервые заморозил эти накопления. Можно сказать, что ведомство де-факто уже признало невозможность гособеспечения своих граждан старше 1967 года рождения и начало готовить своеобразный маневр, суть которого сводится к тезису «ваша пенсия – ваша ответственность».

Для этого Минфином была разработана система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), к которой людей хотели подключать автоматически. В этом случае часть зарплат должна была отчисляться на пенсию – по прямому указанию закона, по новой норме Трудового кодекса либо через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «молчанием» (как в случае с Фондом капремонта). Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эта идея противоречит Гражданскому кодексу.

Тогда концепцию решили подкорректировать, заменив автоподписку на авторегистрацию в системе ИПК. Такой ход, с одной стороны, оставит будущим пенсионерам свободу выбора, с другой – снимет ответственность с государства за очень низкие пенсии или их отсутствие. Предполагается, что действовать новая система будет так: нанимателя обяжут ознакомить своего работника с правилами участия в программе, после чего тот подпишет «специальный документ», позволяющий сохранить принцип добровольности. Таким образом, ИПК постепенно сменит государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года.

По мнению наблюдателей, отказ от автоподписки может привести к значительному снижению количества людей, которые захотят стать участниками ИПК: учитывая низкие доходы большинства россиян, уговорить их отчислять часть зарплаты будет непросто. А это в свою очередь может привести к образованию через 20–30 лет целой армии нищих. «Добровольное участие превращает ИПК из национальной пенсионной системы, которая позволит большинству молодых людей накопить на пенсию через 20–30 лет, в одну из схем негосударственного пенсионного обеспечения», – считают эксперты.

«Автоподписка предполагала, что человеку не придется совершать какие-то действия: он автоматически становится участником системы ИПК с момента вступления закона в силу и может отказаться от уплаты пенсионных взносов, подав соответствующее заявление о каникулах. А добровольное участие, где посредником между кадрами и НПФ становится работодатель, может привести к новому переделу рынка», – отмечают представители негосударственных пенсионных фондов.

Эксперты уверены, что отмена автоподписки может привести серьезным затруднениям у НПФ после 2022 года, когда на заслуженный отдых массово начнут выходить люди моложе 1967 года рождения, у которых есть накопительная составляющая пенсии. «Пока к НПФ перетекают средства ПФ РФ, но они в скором времени закончатся, – говорят аналитики. – Для того чтобы не произошло обвала рынка НПФ, на ИПК должен отчисляться минимум 1% фонда оплаты труда ежегодно. А это возможно лишь при условии роста доходов значительной части населения страны».

«Высокое качество жизни людей в целом важно для комфорта пенсионеров», – считают социологи. По рейтингу «Глобального пенсионного индекса», опубликованного в июле французской корпорацией Natixis Global Asset Management, в топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Дания и Австралия.

Бывшие страны соцлагеря также вполне способны обеспечивать своим гражданам достойную старость: лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16 место). По материальному благополучию эта страна на шестом месте в мире. Словения – на 24 месте, Польша – на 28-м.

Если посмотреть на современный рейтинг стран БРИК (куда входит Россия) по качеству жизни, здесь мы оказались в самом конце списка (43 место). По уровню размера пенсий – на 40 месте. По возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – 43 место. Причем неожиданно вырос показатель качества жизни – с 54 до 58%. «Это объясняется тем, что россияне стали ощущать себя более счастливыми», – комментируют социологи.