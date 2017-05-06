А зовут его KAROQ

Новый компактный SUV от SKODA получил имя

Имя модели и принцип написания были позаимствованы из языка народа Алутиик – коренного племени, населяющего остров у южного побережья Аляски.

При выборе имени для нового KAROQ, марка обратилась к написанию названия KODIAQ и таким образом обозначила единый принцип наименования всех нынешних и грядущих автомобилей бренда в сегменте SUV. Модель будет впервые представлена публике 18 мая в Стокгольме и станет новой вехой в глобальной кампании марки по расширению в классе SUV.

«ŠKODA KAROQ – это абсолютно новый автомобиль, устанавливающий высокие стандарты в своем классе и в модельном ряду ŠKODA. С новым KAROQ мы делаем следующий шаг в рамках стратегии по расширению в сегменте SUV, – комментирует Бернхард Майер (Bernhard Maier), председатель Совета директоров ŠKODA. – KAROQ – это образцовая модель, впечатляющая яркой индивидуальностью. Она унаследовала все традиционные преимущества автомобилей чешского бренда и демонстрирует новый, эмоциональный фирменный стиль ŠKODA в сегменте компактных SUV».

Как и в случае со ŠKODA KODIAQ, название для ŠKODA KAROQ было позаимствовано у народа, населяющего остров Кадьяк. Архипелаг, расположенный на 57° с. ш. и 153° з. д., с первого взгляда очаровывает фантастической красотой нетронутой природы. На языке местного народа Алутиик, населяющего остров Кадьяк, слово «KAA’ROQ» означает «автомобиль», а слово «RUQ» переводится как «стрела» – центральный элемент логотипа чешского бренда, олицетворяющий присущие марке динамизм и энергичность. Таким образом, имя нового ŠKODA KAROQ образовано из комбинации двух слов из языка эскимосского народа.

«Для нас было очень важно найти емкое имя для нового SUV. Мы обозначили принцип, которого будем придерживаться при наименовании будущих автомобилей этого класса, – комментирует Вернер Айхорн (Werner Eichhorn), член Совета директоров ŠKODA, ответственный за продажи и маркетинг. – В то же время, благодаря ярким названиям, мы сможем подчеркнуть уникальность нашего бренда для клиентов».

В ближайшие годы в рамках Стратегии-2025 ŠKODA продолжит расширение модельного ряда. В первую очередь марка сосредоточится на укреплении позиций в сегменте SUV. Совсем недавно компания выпустила на рынок ŠKODA KODIAQ. Новый KAROQ станет следующей важной вехой в рамках глобальной модельной кампании. Автомобиль будет представлен публике 18 мая в Стокгольме. Запуск модели на рынок состоится во второй половине 2017 года.