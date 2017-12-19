Новый уровень содержания от «Автодоринжиниринг»

В Тольятти работает лидер дорожно-строительной отрасли/

В этом году в Тольятти торги по содержанию дорог впервые выиграло ООО «Автодоринжиниринг» – предприятие, занимающее лидирующие позиции среди дорожно-строительных компаний не только в Самарской области, но и в ПФО. Контракт у горадминистрации с «Автодоринжиниринг» действует в течение двух лет – до 30 сентября 2019 года. По мнению независимых наблюдателей, с приходом этого предприятия в сектор содержания в Тольятти завершится эпоха снежного коллапса на дорогах, которая длилась последние десять лет. Еще один важный момент: город получит десятки рабочих мест в этой компании, а местный бюджет пополнится новыми налоговыми отчислениями.

ООО «Автодоринжиниринг» было создано в 2012 году на базе крупнейшего автотранспортного предприятия, основанного еще в 1933 году и занимающего ведущие позиции в Самарской области. С самого начала создания обновленного предприятия его руководство вкладывало серьезные инвестиции в основные средства, ежегодно увеличивая автопарк специализированной строительно-дорожной техникой, который на данный момент составляет более 500 единиц. Особое внимание уделялось приобретению машин таких марок, как Caterpillar, Hamm, Wirtgen и КАМАЗ с широким выбором сменного навесного оборудования, что позволяет выполнять работы различного уровня сложности. Постепенно создавалась мощная материально-техническая база, сегодня включающая в себя семь асфальтобетонных заводов, а также четыре современные испытательные лаборатории.

Конечно, ни одна организация не может добиться успеха без хорошо подобранного кадрового состава. Штат «Автодоринжиниринг» укомплектован высококвалифицированными специалистами и насчитывает свыше 1,5 тыс. сотрудников. Причем подготовка и повышение квалификации персонала здесь проходят непрерывно. Все это позволяет увеличить производительность труда и обеспечить эффективную реализацию строительных проектов на территории Самарской и Ульяновской областей.

«Одна из важнейших задач, которые мы ставим перед собой, – внедрение в строительство автодорог новых технологий, материалов и различных инновационных решений, – отмечают представители топ-менеджмента «Автодоринжиниринг». – Опираясь на наш многолетний опыт и профессионализм команды, мы намерены и в дальнейшем участвовать в крупных стратегических дорожно-строительных проектах федерального и регионального уровня и занимать лидирующие позиции среди дорожно-строительных компаний не только Самарской области, но и Приволжского федерального округа в целом».

По условиям конкурса по содержанию тольяттинских дорог, новому подрядчику предстоит круглогодично наводить порядок на проезжей части дорог, остановках общественного транспорта, тротуарах, надземных, подземных и мостовых пешеходных переходах. Кроме того, компания будет наносить на дороги горизонтальную разметку, содержать барьерные ограждения и дождеприемные колодцы.

Зимнее содержание магистралей включает уборку снега и обработку дорог противогололедными материалами. Самый важный момент контракта заключается в том, что он предусматривает дополнительные средства на вывоз снега, а также срезку грунта (слой земли за бордюрами), чтобы в непогоду убранная с магистрали грязь не сливалась обратно на дорогу.

Летом дороги необходимо будет мыть, поливать, очищать от мусора и прибордюрной грязи. Также в рамках контракта по содержанию «Автодоринжиниринг» проведет аварийно-ямочный ремонт. Согласно договору, на указанные работы в бюджете Тольятти выделено 832,5 млн рублей.

«Компания «Автодоринжиниринг» уже много лет занимается ремонтом и капремонтом дорог. Наша цель – высокое качество работ, – пояснил «ПН» представитель компании. – Поскольку в Тольятти мы ремонтируем дороги уже два года, решили на этот раз пойти на тендер по содержанию, чтобы в зиму не уходить из города, а продолжить работу. Тем более это правильно – содержать дороги, которые мы отремонтировали. К тому же президент Владимир Путин отмечал, что приоритет на конкурсе по содержанию должен отдаваться тем компаниям, которые строят дороги. Опыт у нас большой – в настоящий момент мы обслуживаем несколько федеральных трасс и недавно стали выходить на города. Отмечу, что разница по специфике содержания федеральных дорог и городской дорожной сети большая: последние содержать намного сложнее. В городах, помимо самих дорог, установлено более 800 остановочных павильонов, которые надо очищать практически вручную. Плюс пешеходные переходы. На трассах же все механизировано – можно работать и днем, и ночью. А в городе в основном работа ночная, так как днем плотное движение мешает прохождению автопоездов».

Как сообщили «ПН» представители подрядчика, в Тольятти на уборке дорог от снега сегодня работают 39 тракторов и 25 погрузчиков. Также идет закупка новой техники – ее поставка ожидается в ближайшее время. «В смету работ заложен вывоз снега, а этого не было в Тольятти уже много лет, – подчеркивает представитель «Автодоринжиниринг». – Снег вывезут с центральных улиц и площадей на снежный полигон. Для этого на дорогах по ночам будут работать специальные комплексы от пяти до десяти машин».

По содержанию новым решением в компании является использование реагента, который готовит снег и лед для быстрой уборки. Плюс – усовершенствованная техника, благодаря которой «Автодоринжиниринг» работает в четком временном регламенте, чтобы не допустить коллапса на городских дорогах.

Новые технологии используют в компании и при строительстве дорог: это, например, системы 3D-нивелирования, автоматика и полуроботы. «Если раньше работа фрезы или асфальтоукладчика зависела от мастерства механизатора, то использование системы 3D позволяет программировать параметры объекта, и механизатор выполняет функции простого водителя, который должен просто ехать более-менее точно, а приборы сами руководят рабочим процессом через гидравлическую систему, – поясняет представитель компании. – Для обеспечения дополнительной износостойкости материала мы добавляем полимеры и различные армирующие добавки – особенно в верхние слои асфальтобетона. Проводим укрепление верхних слоев почвы – все это также относится к инновациям».

Руководство компании постоянно инвестирует в развитие: только в прошлом году для работы на тольяттинском участке было приобретено два укладочных комплекса третьего поколения (полуроботы), что значительно улучшает качество работ. У предприятия в Тольятти есть мощная лаборатория. «В этой лаборатории мы можем проводить анализ и сертификацию всех работ – и строительных, и работ по содержанию».

Еще один важный момент: ООО «Автодоринжиниринг» создает в Тольятти новые рабочие места. Будут востребованы такие вакансии, как дорожные рабочие, механизаторы, водители, инженерно-технические работники, мастера и прорабы, начальники участков.

Компания развивается, наращивает мощности, открывает новые заводы. «Изначально «Автодоринжиниринг» была небольшой организацией, а с течением лет, показывая хороший уровень и ответственность, развилась до федеральной компании, услуги которой сегодня доступны жителям города», – отмечает руководство предприятия. На сегодняшний день «Автодоринжиниринг» – это динамично развивающаяся дорожно-строительная компания, специализирующаяся на строительстве, капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог. Внушительная техническая оснащенность позволяет предприятию реализовывать государственные контракты федерального уровня, а это в первую очередь означает высокое качество всех выполняемых компанией работ.