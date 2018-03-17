Объелся груш

Сколько стоят услуги «мужа на час» в Тольятти.

Чтобы справиться с рутинными домашними делами, городские жители нередко прибегают к помощи профессионалов – так называемых «мужей на час». Провокационное название может вызвать улыбку, однако, как следует из объявлений, за ним скрывается специалист, в чьих умелых руках спорится любое дело. «ПН» решил разобраться, чем может помочь «муж на час», сколько стоят его услуги в Тольятти и на какие сферы они распространяются.

Выбирай не хочу

Услуги «мужа на час» предоставляют как частные лица, так и компании. Самый простой и очевидный способ найти подходящего мастера-универсала – воспользоваться интернетом, где можно обнаружить огромное объявлений на популярных ресурсах типа Avito.

Преимущества «мужа на час» в сравнении с сотрудниками ЖЭКов, байки о которых не теряют своей актуальности и по сей день, очевидны. Рабочий день мастера из частной компании в будни завершается в 20.00, а некоторые фирмы сообщают и о возможности круглосуточного вызова специалистов. Как сообщают менеджеры, «муж на час» отличается оперативностью и мобильностью, он может выехать к заказчику даже в выходной или праздничный день. А еще представители компаний уверяют, что они осуществляют контроль качества выполненных работ.

Традиционно считается, что основной клиент «мужа на час» – это женщина, у которой нет рядом крепкого мужского плеча. На самом деле нет: согласно исследования HeadHunter, проведенного в 2016 году, по крайней мере в Москве и в Московской области, услугами мастера-универсала пользуются и мужчины, и семьи, и даже учреждения.

Чинить не ломать

Разбег цен услуги достаточно широкий – стоимость работ зависит от опыта мастеров и уровня компании. Начальная цена одной из самых распространенных в Тольятти услуги (установка розетки) – 100–300 рублей за штуку. Стоимость простых сантехнических работ, например ремонта смесителя, начинается от 500 рублей, более сложных – от тысячи рублей. К последним относятся такие востребованные работы, как устранение засоров и протечки труб.

Расценки на электромонтажные работы напрямую зависят от их сложности. В среднем стоимость услуг специалиста по электрике (таких как установка люстры и счетчика) колеблется между 500 и 700 рублями, подключение электроплит или вытяжки обойдется уже 1,5–2 тыс. рублей. Мелкие бытовые услуги (из разряда повесить зеркало, полку или карниз) будут стоить 500 рублей. Стоимость строительно-ремонтных работ (поклейка обоев, монтаж плинтусов, покраска стен, укладка плитки) рассчитывается исходя из количества затраченных мастером часов либо из метража.

В среднем один час работы «мужа на час» стоит 300–500 рублей, однако у каждого мастера и организации прописана минимальная цена заказа. Она также подвижная – от 500 до 1000 рублей. В связи с этим нужно учитывать, что одну розетку на другой конец Тольятти никто чинить, конечно же, не поедет.

Собирать и копать

В некоторых компаниях можно найти и «мужей на час» в сфере IT: они лечат компьютеры от вирусов, настраивают Wi-Fi и ТВ, устанавливают программное обеспечение (цены на услуги стартуют с 200 рублей).

Частные мастера также берутся за выполнение самых разнообразных услуг: кто-то собирает мебель, если она из IKEA, а кто-то готов установить на окна замки от детей или вскопать огород за 800–1,5 тыс. рублей за сотку. В таком множестве предложений главное – не растеряться, а найти специалиста, который готов трудиться за разумные деньги.