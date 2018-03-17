Объелся груш
Чтобы справиться с рутинными домашними делами, городские жители нередко прибегают к помощи профессионалов – так называемых «мужей на час». Провокационное название может вызвать улыбку, однако, как следует из объявлений, за ним скрывается специалист, в чьих умелых руках спорится любое дело. «ПН» решил разобраться, чем может помочь «муж на час», сколько стоят его услуги в Тольятти и на какие сферы они распространяются.
Выбирай не хочу
Услуги «мужа на час» предоставляют как частные лица, так и компании. Самый простой и очевидный способ найти подходящего мастера-универсала – воспользоваться интернетом, где можно обнаружить огромное объявлений на популярных ресурсах типа Avito.
Преимущества «мужа на час» в сравнении с сотрудниками ЖЭКов, байки о которых не теряют своей актуальности и по сей день, очевидны. Рабочий день мастера из частной компании в будни завершается в 20.00, а некоторые фирмы сообщают и о возможности круглосуточного вызова специалистов. Как сообщают менеджеры, «муж на час» отличается оперативностью и мобильностью, он может выехать к заказчику даже в выходной или праздничный день. А еще представители компаний уверяют, что они осуществляют контроль качества выполненных работ.
Традиционно считается, что основной клиент «мужа на час» – это женщина, у которой нет рядом крепкого мужского плеча. На самом деле нет: согласно исследования HeadHunter, проведенного в 2016 году, по крайней мере в Москве и в Московской области, услугами мастера-универсала пользуются и мужчины, и семьи, и даже учреждения.
Чинить не ломать
Разбег цен услуги достаточно широкий – стоимость работ зависит от опыта мастеров и уровня компании. Начальная цена одной из самых распространенных в Тольятти услуги (установка розетки) – 100–300 рублей за штуку. Стоимость простых сантехнических работ, например ремонта смесителя, начинается от 500 рублей, более сложных – от тысячи рублей. К последним относятся такие востребованные работы, как устранение засоров и протечки труб.
Расценки на электромонтажные работы напрямую зависят от их сложности. В среднем стоимость услуг специалиста по электрике (таких как установка люстры и счетчика) колеблется между 500 и 700 рублями, подключение электроплит или вытяжки обойдется уже 1,5–2 тыс. рублей. Мелкие бытовые услуги (из разряда повесить зеркало, полку или карниз) будут стоить 500 рублей. Стоимость строительно-ремонтных работ (поклейка обоев, монтаж плинтусов, покраска стен, укладка плитки) рассчитывается исходя из количества затраченных мастером часов либо из метража.
В среднем один час работы «мужа на час» стоит 300–500 рублей, однако у каждого мастера и организации прописана минимальная цена заказа. Она также подвижная – от 500 до 1000 рублей. В связи с этим нужно учитывать, что одну розетку на другой конец Тольятти никто чинить, конечно же, не поедет.
Собирать и копать
В некоторых компаниях можно найти и «мужей на час» в сфере IT: они лечат компьютеры от вирусов, настраивают Wi-Fi и ТВ, устанавливают программное обеспечение (цены на услуги стартуют с 200 рублей).
Частные мастера также берутся за выполнение самых разнообразных услуг: кто-то собирает мебель, если она из IKEA, а кто-то готов установить на окна замки от детей или вскопать огород за 800–1,5 тыс. рублей за сотку. В таком множестве предложений главное – не растеряться, а найти специалиста, который готов трудиться за разумные деньги.
По объявлениям можно найти мастеров, услуги которых выходят за рамки стандартного перечня. Например, практически каждый может покрасить стены, но далеко не все могут их расписать. А такие специалисты тоже есть. И это удовольствие будет стоить 3 тыс. рублей за квадратный метр.