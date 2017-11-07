Очередь за регионом

Федералы определили перечень лучших студенческих инициатив Самарской области.

Тольяттинский государственный университет (ТГУ), единственный опорный вуз Самарской области, стал одним из 13 победителей конкурсного отбора площадок для апробации управленческих моделей взаимодействия опорного университета с регионом. ТГУ представил лучшие в Самарском регионе проекты и наиболее интересные студенческие практики по работе с властью, экономикой и обществом города и области.

Проекты-лидеры голосования (по одному от каждого вуза) будут представлены на межвузовском форуме «Вузы как центры создания пространства инноваций» 21–22 декабря в Белгороде. Руководители отобранных студенческих инициатив поедут в Москву, на тренинг в «Сколково», а также встретятся в Белгороде с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

Вузы, прошедшие отбор, получат финансирование от Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Объем финансирования зависит от группы, в которую попал университет.

С рейтингом 79,26 ТГУ оказался на первом месте в группе Б. От тройки лидеров – членов группы А – опорный вуз Самарской области отделяет меньше балла. С опорным вузом Самарской области НФПК уже заключил договор на сумму 2,5 млн рублей.

Двигатель полезных идей

Участниками конкурсного отбора площадок для апробации управленческих моделей взаимодействия опорного университета с регионом изначально стали 32 опорных университета РФ.

Исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова объяснила, что отбор запустили по причине того, что сегодня опорные вузы обладают экспертным потенциалом, который можно использовать.

– Мы охотно и осознанно делимся с университетами деньгами в рамках госконтракта и можем сотрудничать и привлекать их как апробационные площадки. В ходе отбора мы планируем собрать максимумально полную информацию о практиках опорных вузов в работе с властью в регионе. Все для того, чтобы получить объемную и разнообразную модель, которая будет полезна другим опорным вузам, вузам третьей волны опорных университетов (если она будет), а также пригодится для приоритетного проекта «Вузы как центры создания пространств инноваций в регионах». Планируется, что из этой модели мы выйдем на стандарт опорного вуза с точки зрения взаимодействия с региональной властью, – рассказала Ирина Вадимовна.

Кроме этого, с помощью отбора в фонде намерены продвинуть лучшие студенческие проекты на федеральном уровне, определить наиболее важные для региона работы, по-настоящему востребованные на местах инициативы.

Конкурс призван подчеркнуть, что вузы работают с регионом не только с помощью ректората. «Через список проектов и инициатив мы видим, что молодежь тоже работает на благо развития региона. Очевидно, что вуз, прошедший наш отбор, хороший: в нем интересно учиться, его студенты участвуют в живой практической деятельности. Проекты, которые выйдут в лидеры голосования, мы включим в список лучших студенческих инициатив и лучших практик страны», – заявила Ирина Аржанова.

В центре внимания – победители

Только 13 опорных вузов, по мнению экспертной комиссии, имеют лучшие проекты (их набралось более 100), реализующие основную миссию опорного университета – эффективное взаимодействие с регионом в интересах экономического, технологического и социального развития территорий. Опорный ТГУ представил девять таких проектов.

Письма поддержки в адрес ТГУ

Проекты Тольяттинского госуниверситета нужны для экономического, технологического и социального развития Самарской области – в этом уверены соратники и партнеры Тольяттинского госуниверситета, которые поддержали заявку ТГУ на участие в конкурсном отборе НФПК.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков в своем письме подчеркнул, что «ТГУ уделяет большое внимание развитию студенческих предпринимательских и проектных инициатив, сопровождая весь процесс создания инноваций. ТГУ как опорный вуз региона призван стать центром генерации инноваций, в том числе стартапов в области новых высокотехнологичных производств и сервиса. Кроме того, опорный университет в Тольятти должен стать ключевым драйвером позитивных изменений в экономике, обществе и культуре Самарской области».

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева считает, что «реализация всех поставленных задач Программы развития Тольяттинского государственного университета как опорного вуза позволяет закрепить за ним статус социально-ответственного университета, культурного центра, формирующего гуманитарно-ориентированную городскую среду, а также центра воспитания интеллектуальной элиты, способной брать на себя ответственность за будущее Тольятти, Самарской области и всей страны».

Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев выразил мысль, что ТГУ активно вовлечен в процессы политической, культурной и социально-экономической жизни региона. Этим объясняется лидирующая роль Тольяттинского госуниверситета в системе высшего образования, научно-инновационной деятельности Самарской области и Тольятти.

Вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко напомнил: «Тольяттинский государственный университет нацелен на создание новой образовательной модели на основе оптимального сочетания проектной деятельности студентов под руководством ведущих специалистов-практиков и передовых информационных технологий, для повышения удобства и качества обучения, а также увеличения времени на самостоятельную работу».

В Тольяттинской торгово-промышленной палате (ТПП) уверены: инновационная инфраструктура ТГУ будет взаимодействовать с региональной инновационной инфраструктурой. В том числе обеспечит повышение эффективности работы резидентов Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» через оказание технологических услуг, включая создание прототипов изделий. Об этом заявил президент ТПП Виктор Шамрай.

В рамках онлайн-голосования отбор лучших студенческих инициатив и управленческих моделей продлится до 1 декабря. Теперь не эксперты, а жители разных регионов решат, какие проекты для них самые значимые и интересные. В Самарской области такими инициативами могут стать следующие проекты ТГУ: