Охота на триллион рублей. Россияне предпочитают наличные, но правительство против

Банки признаются, что существующие системы защиты вкладов населения не всегда эффективны. Запрет на наличные подстегнет активность мошенников, и риски для граждан повысятся в разы.

Еще год-два, и приобрести в России за наличные такие вещи, как авто, квартиры, дачи, земельные участки, гаражи и предметы роскоши, вероятно, будет невозможно. Официальная причина возможного запрета – повышение темпов роста экономики. Неофициальная – тотальный контроль за доходами граждан и рынком теневых сделок, который, по оценкам экспертов, ежегодно составляет 600 млрд рублей.

21 января министр финансов России Антон Силуанов сделал предложение, мгновенно вошедшее в топы всех новостных ресурсов: он предложил ограничить использование расчетов наличными, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной, а затем и вообще озвучил необходимость перевести на безналичный расчет оплату труда. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», – так объяснил глава Минфина свою позицию.

Идею ограничения дорогих покупок за наличные тут же поддержали глава Минтруда Максим Топилин и компания Visa. Эксперты финансовой компании поспешили представить широкой публике исследование агентства Moody’s Analytics, в котором утверждается, что постепенное замещение наличных окажет благотворное воздействие на российскую экономику. «Использование электронных средств оплаты, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовало увеличению ВВП России на $25,93 млрд в период с 2011 по 2015 год», – цитата из отчета агентства.

По данным ЦБ, общая сумма наличной денежной массы в обращении составляет примерно 8,3 трлн рублей. Как подсчитали в Минфине, если бы эти деньги проходили в электронном обороте и были бы прозрачны для налоговых органов, то отечественный бюджет мог пополниться минимум на 1 трлн рублей. «Пока правительство видит возможности для роста экономики исключительно в изымании свободных денег у населения», – констатируют наблюдатели.

Как бы там ни было, россияне по-прежнему предпочитает наличные: на их долю приходится 74% всего торгового оборота. При этом, по данным ЦБ, держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн рублей наличных, а оплатили товаров и услуг лишь на 8,7 трлн.

Конечно, доля безналичных транзакций растет: четыре года назад она составляла 20%, сейчас – 25%. Еще лет пять, и доля покупок в магазинах по картам достигнет 35–40%. Но пока банковская система страны не готова к запрету наличных: далеко не во всех населенных пунктах есть круглосуточная стабильная связь и электроэнергия, чтобы обеспечить транзакции по сделкам в любое время. К тому же у этой инициативы есть «подводные камни» – это всплеск мошенничества и банальная видимость исполнения нового закона», – полагают эксперты.

«Уровень мошеннических действий с банковскими операциями достаточно высокий и сегодня – из-за действий профессиональных хакеров люди ежедневно теряют значительные суммы денег. Банки признаются, что существующие системы защиты вкладов населения не всегда эффективны. Запреты на наличные подстегнут активность мошенников, и риски для граждан повысятся в разы», – полагает эксперт.

Что касается видимости исполнения закона, как известно, при сделках по купле-продаже авто и недвижимости сумма покупки за минусом вычета облагается налогом в 13%. И россияне, как правило, стремятся занизить суммы сделок, чтобы избежать уплаты налогов в полном объеме. «Это явление массовое, из-за него бюджет страны регулярно недополучает существенные суммы. Поэтому правительство регулярно возвращается к вопросу контроля над крупными сделками посредством банковских инструментов, и рано или поздно, он будет введен, – считает эксперт. – Однако предлагаемая Минфином мера сама по себе не гарантирует снижения количества сделок с заниженной стоимостью – часть денег люди могут проводить через банк, остаток по-прежнему передавать «живыми деньгами». То есть для реализации инициативы нужны дополнительные механизмы».

Тем не менее по всему миру наличные быстро уступают место пластику. Так, за последние четыре года количество безналичных платежей во всем мире выросло на 52% – до 471 млрд трансакций (данные Retail Banking Research). Однако, анализируя структуру безналичных платежей, представители RBR указывают, что свою долю карты увеличили не за счет наличных, а за счет чеков (в России их используют только юрлица).

Обращаясь к мировому опыту, можно обратить внимание на разрешенные максимальные суммы оплаты наличными, установленные в разных странах. В Италии, например, эта сумма составляет €3 тыс., во Франции с конца 2015 года ограничения составляют €1 тыс. для резидентов и €10 тыс. для иностранцев, в Испании – €2,5 тыс. и €15 тыс. соответственно. Аналогичные лимиты вводили и другие страны Центральной Европы.

«Да, доля безналичного оборота в мире увеличивается, но это должно происходить естественным образом, без искусственных решений», – эту разумную мысль высказал вице-премьер российского правительства Дворкович. Вопрос только в том, кто прислушается к голосу разума, когда на кону один триллион рублей.