Оксана Симонова, «ПремьерЭксперт»: «Мы начинали с Путиным»

Оксана Симонова, руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт», учредитель журналов «ПремьерЭксперт», «ИДИ», президент Благотворительного фонда «Движение молодых».

18 лет назад вышел первый номер журнала «ПремьерЭксперт». Сегодня «ПремьерЭксперт» является одним из самых узнаваемых и авторитетных брендов не только Тольятти, но и региона. «ПремьерЭксперт» уже не только журнал, но и известное PR-агентство. О том, как развивались издание и PR-агентство, об их роли в деловой жизни города и региона и о проектах, направленных на формирование регионального бизнес-сообщества, рассказывает основатель журнала и руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт» Оксана Симонова.

–За время вашего присутствия на медиарынке произошла масса изменений. Как вам удалось успешно построить свою работу?

– Действительно, изменилось очень многое – в стране, городе, экономике, обществе. Когда мы создавались в 1999 году, Владимир Путин был премьер-министром, а потом успел дважды стать президентом России, потом снова премьер-министром и снова президентом. В Тольятти за эти годы также произошла не одна смена элиты – как деловой, так и политической.

Мы сумели точно определить перспективную нишу и создали журнал не как средство массовой информации, а как инструмент продвижения. Именно поэтому «ПремьерЭксперт» остается востребованным и на сегодняшний день. В этом году журналу исполняется 18 лет – возраст совершеннолетия. И эта дата многое говорит об уровне нашей работы и правильно выбранной стратегии: неэффективные медиапроекты на рынке с высочайшей степенью конкуренции так долго не существуют.

– Для «ПремьерЭксперта» обложка – это нечто большее, чем просто первая глянцевая страница журнала?

– Мы воспринимаем обложку как самое быстрое, мощное и эффективное средство по продвижению. Даже если вы еще не успели прочитать журнал, обложку вы все равно увидите и запомните. Причем это будет далеко не кратковременный эффект.

Руководитель, который принял решение стать «человеком месяца», верно рассчитывает на то, что его имя будет работать на него и в будущем. Выход на обложку – это исключительно прагматичный шаг. Без преувеличения можно сказать, что спустя десятилетия об истории бизнеса в Тольятти будут судить именно по обложкам «ПремьерЭксперта» – наш журнал стал в определенном смысле визитной карточкой тольяттинского бизнеса. Кстати, «ПремьерЭксперт» – первое региональное издание-лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года».

– Все знают, что «ПремьерЭксперт» – это не только журнал, но и PR-агентство.

– Сразу после того как наши клиенты и партнеры получили эффект от участия в журнале, у них возникла необходимость в более широком продвижении и новых инструментах формирования репутации. Для ее реализации мы создали PR-агентство «ПремьерЭксперт», успешно работающее в сфере политического консалтинга, брендинга, PR и репутационного менеджмента. Преимущество нашего агентства состоит в том, что, кроме разработки и реализации репутационных и PR-программ, мы имеем возможность достойно представить наших партнеров, используя собственные инструменты продвижения: «Премия «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов», репутационный портал www.kto-tlt.ru, историко-биографический альманах «Кто есть кто в Тольятти», молодежный научно-популярный журнал «ИДИ», журнал о малом бизнесе «Мое дело».

За эти годы мы реализовали более 400 различных проектов. В их числе участие в организации рекламных и имиджевых мероприятий для ОАО «АВТОВАЗ», организация гонок на кубок «Рособоронэкспорт» и многие другие.

Благодаря профессиональному подходу к работе услуги агентства «ПремьерЭксперт» сегодня востребованы не только на региональном, но и на федеральном рынке. В 2008 году мы открыли подразделение агентства «ПремьерЭксперт» в Москве для федеральных проектов. Из московских особенно интересными стали издательские и арт-проекты с Федеральным агентством по рыболовству, уникальная фотовыставка «1988» в партнерстве с агентством «РИА Новости», юбилейный проект с театром «Современник».

– Ваше агентство еще известно как книжное издательство.

– Да, издательство выделено в особое направление. Мы делаем всю работу по изданию книг «под ключ» – от идеи и написания текста до иллюстраций и печати. Выпущены уже десятки книг на различные темы. В их числе уникальные «Рыбалка для первых», а также «История рыболовной отрасли России» (книга, подобной которой до сих пор в России не существовало). Все эти издания в эксклюзивном оформлении использовались в качестве VIP-подарков для первых лиц государства, в том числе Владимира Путина. Большим спросом среди специалистов пользуется книга «КЛАСТЕРРА, или О кластерах по-человечески», изданная на двух языках.

Наше издательство выпустило книгу Александра Кобенко «Люди и автомобили», посвященную истории отечественного автоспорта. Этот проект носит не только просветительский, но и благотворительный характер. Все средства от продажи книги были направлены на поддержку детского автоспорта в Тольятти.

– Благотворительность еще одно из ваших направлений деятельности?

– В этом году нашему Благотворительному фонду «Движение молодых» исполняется 10 лет. За это время фонд осуществил более 70 крупных благотворительных программ, в том числе реконструкцию городского детского парка, организацию установки детского спортивного оборудования для занятий по спортивной гимнастике в УСК «Олимп», ремонт детской реанимации, работу с детскими домами и многое другое.

Фонд реализовал социально-патриотический проект «Фотовыставка «Не просто соседи», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди партнеров благотворительного фонда – четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, правительство Самарской области, УМВД по г. Тольятти, ОАО «Тяжмаш», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «ВТБ24» и другие.

– В Тольятти сейчас сложная экономическая ситуация. Как в этих условиях вы ведете деятельность и есть ли спрос на PR-услуги?

– Наше агентство начало свою деятельность в кризисные 90-е годы, и мы по собственному опыту знаем, что любой кризис не столько разрушает, сколько приносит перемены в устоявшееся бизнес-сообщество. Мы готовы поддержать молодые компании, видящие в сложившемся положении шанс реализовать себя. В городе достаточно предприимчивых, талантливых представителей бизнеса, которые умеют обратить ситуацию в свою пользу.

Цель PR-агентства и журнала «ПремьерЭксперт» (в том числе при помощи всех своих проектов) – способствовать формированию и объединению бизнес-сообщества Тольятти. Сегодня в очередной раз происходит смена поколений в бизнесе, приходят руководители новой волны, которым в будущем предстоит определять вектор развития города и региона. Возросла потребность в бизнес-коммуникациях, деловой информации. И наша задача – предложить им наиболее эффективные инструменты и технологии. Сейчас мы готовим к выходу девятый выпуск издания «Кто есть кто в Тольятти», которое является не только одной из лучших коммуникационных площадок для бизнес-сообщества, но и эффективным инструментом продвижения.

– В чем ваше конкурентное преимущество?

– Во-первых, основным преимуществом PR-агентства «ПремьерЭксперт» являются профессиональные, уникальные сотрудники. Основной состав агентства работает в Тольятти. Кроме того, у нас собрана команда специалистов в области PR, политики, психологии, социологии, дизайна, экспертов в различных областях экономики и права со всей России.

Наши работы в области PR, дизайна, креатива, копирайтинга, режиссуры фотосъемок, социологии и политологии высоко ценятся партнерами и коллегами. Во-вторых, наше преимущество в умении работать в жесткие сроки с высоким качеством. И, в-третьих, это опыт работы с VIP и бизнес-аудиторией, знание их специфики, менталитета, запросов и ожиданий.