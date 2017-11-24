Паста и культура

Тольятти глазами Микеле Маффини.

Кто: предприниматель, 45 лет

Откуда: Пьяченца, Италия

Сколько прожил в Тольятти: 1 неделю

Пьяченца – небольшой городок на севере Италии, тихий и спокойный, скрытый от толп туристов. Свое название он получил от латинского placentia – то есть привлекательность, прелесть, что подчеркивает красоту местности и ее благополучие. На прошедшей неделе житель этого древнего города Микеле Маффини рассказал «ПН» о впечатлении от русских церквей, рыбных блюдах и популярном в Италии агротуризме.

Церкви и ГЭС

Впервые я приехал в Тольятти еще 2012 года по приглашению мэрии. В своем родном городе я занимаю пост президента Ассоциации агротуризма региона Эмилия-Романья. Так как Тольятти и Пьяченца – города-побратимы, я занимаюсь организацией культурных и экономических мероприятий, с помощью которых наши страны обмениваются опытом.

В первый день здесь я чуть не потерялся, потому что все улицы абсолютно одинаковые. Ничего удивительного, ведь Тольятти – молодой город, построенный по производственной необходимости. Сравнивать его с Пьяченцей просто невозможно, так как ее история началась больше 2 тыс. лет назад. Чем наши города похожи? Хм. Ах, ну, да, в обоих есть гидроэлектростанции.

Из местных достопримечательностей я бы отметил Преображенский собор. Итальянцы не менее религиозны, чем русские. Конечно, у нас самих необычайно красивые церкви, и все русские туристы ими восхищаются. Однако к ним мы уже привыкли, а вот русские храмы – все в золоте, с роскошным убранством – вызывают восторг.

Туризм и кухня

О городе можно судить по его жителям: я комфортно себя чувствую среди тольяттинцев, встретил здесь много прекрасных людей. Вообще, я не вижу особой разницы в менталитете русских и итальянцев. Если она и есть, то несущественная. Основное отличие – в том (и, думаю, вы со мной согласитесь), что у нас в стране художественно-культурный уровень все-таки выше. Тем не менее современные итальянцы постепенно утрачивают это преимущество, что печально. В то время как у русских, на мой взгляд, наоборот, уровень культуры сейчас растет.

Дома я занимаюсь консультированием агротуристических комплексов – это такие фермы-гостиницы, где турист может поучаствовать в процессе приготовления различных продуктов (сыр, вино, колбаса). Данный сектор туризма в Италии очень развит и популярен.

В этот раз я приехал в Тольятти на мероприятия в рамках фестиваля всемирной недели высокой итальянской кухни. Сегодняшняя поездка стала, кстати, уже одиннадцатой за пять лет. Помимо дипломатических вопросов, я участвую в различных мероприятиях. Например, в прошлое воскресенье проводил мастер-класс по приготовлению пасты фузилли с сыром грана падано и перцем. Я, конечно, не профессиональный повар, но готовить люблю – это мое хобби.

Администрация и язык

Само собой, я побывал в итальянских ресторанах Тольятти и Самары. Отмечу, что готовят там довольно хорошо. Только вы добавляете в блюда много соли и специй. Еще я заметил, что русские не пробуют пасту на вкус во время приготовления: в Италии, прежде чем подать блюдо к столу, его обязательно продегустируют. Мне нравится русская кухня: пельмени, шашлык (хотя он все же грузинский) и блюда из рыбы, в России они вкуснее – у них более насыщенный вкус.