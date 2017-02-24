Пираты нашего века. Сколько стоит программное обеспечение

Если покупать Photoshop вместе с Lightroom (еще одна незаменимая для фотографов программа), такая покупка обойдется вам всего в 644 рубля в месяц.

8 февраля 24-летний житель Магадана был оштрафован на 1,15 млн рублей за незаконное распространение программного обеспечения, запрещенного правообладателем к свободному скачиванию. Помимо этого, россиянин получил два года и три месяца условного лишения свободы. «ПН» заинтересовался темой и узнал, где в Тольятти приобрести лицензионное программное обеспечение и правда ли, что оно обойдется дороже самого ПК.

Стандартный пакет

На официальном сайте Microsoft предлагается два варианта последней операционной системы Windows 10: домашнюю версию можно приобрести за 8 тыс. 699 рублей, а профессиональную – за 15 тыс. 299 рублей. В сети магазинов DNS в Тольятти эти же операционные системы стоят заметно дешевле – 6,99 тыс. и 11,59 тыс. рублей соответственно. «М.Видео» предлагает только домашнюю версию стоимостью 7,99 тыс. В «Эльдорадо» также нет профессиональной версии, а стоимость домашней на 90 рублей ниже.

Приложения Microsoft Office – это то, без чего не может обойтись большая часть пользователей ПК. Microsoft предлагает пакет «Office 365 персональный»: полные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher и Access будут стоить 2 тыс. 699 рублей в год. Приобретая данное ПО в DNS, вы сэкономите 200 рублей, в «Эльдорадо» – 209 рублей. Выгоднее всего лицензионный пакет в «М.Видео» – там экономия составит 709 рублей.

Также у Microsoft есть заманчивые предложения для студентов: например, Office 365 обойдется им в 3 тыс. 499 рублей на четыре года, а операционная система будет стоить всего 2,5 тыс.

Специальные приложения

Лицензионные программы для творческой работы лучше всего покупать на официальном сайте Adobe. Любимый многими поколениями дизайнеров Photoshop стоит 1 тыс. 288 рублей в месяц, соответственно за год пользователю программы нужно будет заплатить 15 тыс. 456 рублей. Дорого! А что делать? Но у Adobe есть и более выгодные условия. Если покупать Photoshop вместе с Lightroom (еще одна незаменимая для фотографов программа), такая покупка обойдется вам всего в 644 рубля в месяц.

Одно из самых популярных приложений для создания видеороликов – Premiere Pro – стоит столько же, сколько и главный фоторедактор. Однако можно приобрести полный пакет: более 20 подобных программ, в том числе Illustrator и InDesign, за 3 тыс. 221 рубль в месяц.

Стоимость профессиональных программ для инженеров намного выше. Например, постоянная лицензия на программу ArchiCAD (одна из лучших программ для автоматизированного проектирования, работающая на основе технологии информационного моделирования здания) на официальном сайте Graphisoft стоит 205 тыс. рублей для одного пользователя. А программа AutoCAD – двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk, обойдется в 51 тыс. рублей на год или 137 тыс. на три года.

Зона ответственности

Очевидно, что приобретение лицензионных программ обходится совсем не дешево, и это становится причиной скачивания «пиратских» копий. Однако стоит помнить, что ответственность за незаконное распространение или использование ПО, вероятно, придется нести. Она может быть гражданская – возмещение убытков правообладателю от 10 тыс. до 5 млн рублей по усмотрению суда, административная в виде штрафа и уголовная. Получить срок можно как условный (что чаще всего происходит), так и вполне реальный.

1 мая 2015 года в России начала действовать расширенная редакция закона о пиратстве. Теперь закон позволяет правообладателям всех видов контента, кроме фото, обращаться в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены пиратские копии их продуктов. Например, в рамках данного закона «навечно» были заблокированы торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club.