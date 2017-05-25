Письмецо в конверте

Сколько стоят услуги «Почты России».

Несмотря на появление огромного количества всевозможных почтовых сервисов и мессенджеров в интернете, отправка корреспонденции почтой все еще актуальна. Да, бумажные открытки и письма в конвертах россияне отправляют уже не так часто, но в некоторых случаях без обычной пересылки не обойтись. «ПН» узнал, в какую сумму обойдутся отправка бандероли и посылки и сколько нужно переплатить за быструю доставку.

Несколько строк

Времена, когда обычное письмо, отправленное почтой, было единственным способом связи с человеком, находящимся в другом городе или стране, давно прошли. Сейчас получить заветные несколько строк с другого конца Земли можно меньше чем за минуту. Однако в некоторых случаях обойтись без помощи почты, работающей по старинке еще с советских времен, просто невозможно. Правда, и до нее дошел прогресс: в городских отделениях «Почты России» появилась электронная очередь.

В зависимости от вида отправления письма делятся на простые, заказные, экспресс и письма с объявленной ценностью или уведомлением. Стоимость отправки простого письма весом 20 г (1–2 листа формата А4) – 19 рублей, экспресс – 33 рубля, заказного (отличается тем, что вручается лично адресату, а его путь можно отследить по специальному трек-номеру) с таким же весом – 37 рублей. Отправка ценного письма обойдется в 90 рублей. За каждые последующие 20 г письма придется доплатить 2,5 рубля. Стоит отметить, что общий вес не должен превышать 100 г.

Кое-что потяжелее

В наше время чаще всего на почту приходят с целью отправить или получить бандероль или посылку. Можно, конечно, воспользоваться услугами курьерской службы, но такая доставка обойдется заметно дороже, а остальные варианты представляются недостаточно надежными.

Все, что весит больше 100 г, но меньше 2 кг, по нормативам «Почты России» считается бандеролью. Соответственно, стоимость отправки увеличивается. Послать простую стограммовую бандероль можно за 37 рублей, заказную – за 53 рубля. Каждые последующие 20 г, как и в случае с письмом, обойдутся в дополнительные 2,5 рубля.

Отправка посылки будет стоить значительно дороже. Если вес передаваемых вещей не превышает 10 кг, то стоимость пересылки будет варьироваться от 127 до 243 рублей за 500 г в зависимости от расстояния. Каждые последующие 500 г прибавляют к итоговой сумме от 15 до 40 рублей. За отметку «Осторожно» на вашей посылке придется заплатить еще 30% от общей суммы.

Коротко и ясно

За упаковку, само собой, тоже нужно платить. И ее стоимость будет зависеть от размера. Конверт для письма обойдется в 10–20 рублей, пластиковый пакет – в 15–50 рублей, а картонная коробка в 40–150 рублей в зависимости от ее размеров. Кстати, правильно упаковать посылку важно, потому что от этого будет зависеть сохранность передаваемого. «Сотрудники почтовых отделений могут помочь вам упаковать отправление согласно всем правилам и требованиям. Услуга по упаковке платная», – говорится на сайте «Почты России».

При этом марки нужны не всегда. Вы можете приобрести конверт с литерой А (она имеет свою стоимость). Если на вашем конверте ее нет, вам просто нужно наклеить марки на эту же сумму.

Единственное, что можно отправить без лишней мороки, – открытка. Пересылка обычной почтовой карточки будет стоить 14 рублей, а заказной – 29 рублей. Кроме того, на почте есть свои открытки на все случаи жизни: к праздникам – дню рождения, свадьбе, 9 Мая и другие. Стоимость таких открыток с доставкой – 149 рублей.

Для тех ретроградов, которые не пользуются банковскими картами, на почте есть услуга денежных переводов. Таким образом вы можете отправить до 375 тыс. рублей.