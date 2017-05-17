Платформа для застройщика на основе BIM технологий

От резидента «Жигулевской долины».

Технопарк «Жигулевская долина» продолжает знакомить потенциальных резидентов и инвесторов с перспективными проектами, разработанными на его опытных производствах. Сегодня в центре внимания – программное обеспечение ООО «Графика-Инжиниринг», позволяющее контролировать ход и стоимость строительства объектов. «ПН» беседует с директором ООО «Графика-Инжиниринг» Кареном Башиянцем.

– Чем занимается ваша компания, когда она была создана?

– ООО «Графика-Инжиниринг» было образовано в 2010 году, наша основная деятельность – проектирование зданий и сооружений. Резидентом технопарка «Жигулевская долина» мы стали полгода назад с проектом «Разработка и внедрение системы контроля за ходом строительства на основе BIM технологий».

– Какую проблему решает ваш проект?

– Основную проблему, с которой сталкиваются все заказчики. Она связана с невозможностью расчета окончательной стоимости строительства на этапе проектирования. Все предварительные оценки, а также методики, основанные на разработке рабочей документации и смет, отличаются невысоким качеством и приблизительностью. Мы поставили задачу разработать такой продукт, который помогал бы заказчику получить точную цену объекта еще на этапе проектирования.

– И в чем заключается новизна вашей методики?

– Мы разработали программу, которая позволяет управлять процессом строительства и следить за тем, чтобы цены на товары и услуги не выходили за рамки общей стоимости проекта. Изменения можно вносить оперативно, в режиме реального времени, за счет применения BIM технологий с использованием классификатора ресурсов, общего для всего строительного комплекса РФ, и оценки стоимости ресурсов (работ, материалов и оборудования) в едином каталоге. Данные в каталоге актуализируются для каждого региона специально.

В итоге проектировщик создает не просто трехмерную модель объекта, а большой объем структурированной информации, которая собрана в систему по четкому иерархическому признаку. Например, при изменении пользователем параметров сечения колонны или размера окна меняются все связанные разделы проекта: вентиляция и воздуховоды, армирование, выпуски, детали, в том числе и стоимость постройки. Таким образом, в любой момент может контролироваться стоимость проекта, исходя из текущих цен и возможностей.

– Есть ли у вас конкуренты на территории нашей страны?

– Конечно, есть. Но проблему привязки к региональным поставщикам каждый решает по-своему. Например, один из крупнейших российских застройщиков делает такой продукт под себя: в нем есть место только тем поставщикам, которые аккредитованы в этой организации. Там нет общего рынка – только узкий круг. Мы же хотим сделать так, чтобы это было полезно для всей области и ПФО, потом, возможно, выйдем на федеральный уровень.

Наша инновация заключается в создании платформы, где в свободной конкуренции совершенно равноправно смогут работать все участники рынка.

– Расскажите о конкурентных преимуществах вашего проекта.

– Их довольно много. Перечислю главные: автоматический контроль хода строительства объекта и получения полной картины использования вложенных в строительство средств; наличие региональной базы данных по расценкам на строительно-монтажные работы и материалы; низкая стоимость продукта, по сравнению с импортными аналогами. И главное: наш продукт позволяет уменьшить стоимость строительства на 5–10%.

– Что вам нужно для дальнейшей реализации проекта?

– Больше всего нужна рекламно-информационная поддержка, чтобы о проекте узнали заказчики, проектировщики, изготовители и поставщики продукции. Чтобы они поняли, что через нашу систему смогут получить большое конкурентное преимущество, снизить стоимость строительства и захотели бы подключиться к этой системе.

– Что вам дает статус резидента «Жигулевской долины»?

– Технопарк помогает нам в организации деловых мероприятий. 15 мая мы приглашаем всех желающих на Первый региональный форум «Строительный комплекс. Шаги роста. Самарская область», который пройдет в технопарке. Регистрация на сайте форума – http://bimconsult.ru/forum18may.html

Также с помощью сотрудников технопарка была подана заявка от нашей компании на получение гранатового финансирования от Фонда содействия инновациям. Ждем результатов.