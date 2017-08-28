Площадки для швейцарского бизнеса

Швейцарская компания Marcel Boschung AG начнет работать в Самарской области в ноябре текущего года

В настоящий момент компания Marcel Boschung AG находится на этапе регистрации юридического лица и обучения будущего персонала. С ноября компания начнет работу в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«В качестве площадки для нового бизнеса был выбран индустриальный парк ПАО «АвтоВАЗ». Завод сдает в аренду цеха площадью 4000 кв. м, предоставляет персонал, а также будет производить для швейцарцев часть комплектующих»,— говорится в сообщении.

О сотрудничестве Самарская область и Marcel Boschung AG договорились в сентябре прошлого года. Швейцарцы обязались открыть в области региональное представительство. Первым ее заказчиком в регионе станет Самарская область. Для Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования швейцарской компанией будут произведены четыре вида специальных машин. Еще шесть видов техники будут поставлены непосредственно для Самары. Первая партия машин должна поступить в регион уже будущей зимой.

Источник: kommersant.ru