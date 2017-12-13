Под пристальным вниманием

Как получить консультацию валютного контролера.

В 2018 году вступает в силу новая инструкция Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Облегчат ли нововведения регулятора жизнь компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность? На этот вопрос «ПН» ответила руководитель центра валютного контроля ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Елена Моисеева.

Система валютного контроля направлена на недопущение нарушений резидентами и нерезидентами РФ российского валютного законодательства. Под пристальным вниманием государства находятся операции как в рублях, так и в иностранной валюте. Значительная роль в процессе валютного контроля отведена банкам, являющимся агентами валютного контроля. Согласно действующей инструкции Банка России, которая устанавливает порядок проведения валютных операций, резидент обязан предоставить определенный комплект обосновывающих документов по сделке и формы учета и отчетности по валютным операциям – паспорт, справку валютной операции, справку о подтверждающих документах, заполнение которых как раз и вызывает наибольшие сложности и часто приводит к наложению на бизнес крупных штрафов.

Новая инструкция регулятора рынка упраздняет понятие «паспорт сделки». На смену ему приходит Уникальный номер контракта (УНК). Также инструкция отменяет требование о представлении резидентами справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

В новой инструкции увеличено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам до 6 млн рублей. При этом резидентам не нужно будет представлять документы, связанные с проведением валютных операций по договорам с нерезидентами, сумма обязательств в которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей.

Среди плюсов стоит также выделить возможность проводить расчеты по контракту через свои счета, открытые как в головном офисе банка, так и в его филиалах, вне зависимости от того, в каком отделении уполномоченного банка обслуживается сам контракт. Более того, филиал головной компании-резидента может совершать операции по внешнеторговым контрактам головной организации, и наоборот, головная компания может рассчитываться по контрактам своих филиалов. Также до двух рабочих дней сокращены сроки рассмотрения документов по большинству операций. Вкупе с минимизацией рисков ошибок при заполнении документов валютного контроля (отмена паспортов сделок) это упрощает процедуру обслуживания внешнеторговых контрактов и делает порядок осуществления международных расчетов более оперативным.

Елена Моисеева, руководитель центра валютного контроля ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

– Клиенты Промсвязьбанка, в том числе и непосредственно операционного офиса «Самарский», всегда могут получить консультацию специалистов валютного контроля по внешнеторговым контрактам. Не в каждом отделении крупного федерального банка есть валютный контролер, который может вести такую консультационную работу. Чаще работа таких служб сосредоточена в головной организации и крупных филиалах, что усложняет работу клиентов еще больше. Не получив своевременные консультации, предприниматели, сами того не подозревая, допускают нарушения валютного законодательства, которые оборачиваются крупными финансовыми потерями. Промсвязьбанк, понимая, что в Самарской области чрезвычайно большой объем внешнеэкономической деятельности, наладил работу службы в регионе. Благодаря этому все клиенты банка имеют возможность постоянно общаться с валютными контролерами, предупреждая, таким образом, возможные проблемы с законом.