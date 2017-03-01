Поделись частичкою своей. Где и как можно заработать на своем теле

Принимаются чистые, тщательно расчесанные волосы от 35 сантиметров. Годами отращиваемая красота стоит примерно 1500 рублей за 100 граммов.

В жизни случается всякое: внезапное увольнение, ипотека, крупная покупка, банкротство и другие ситуации, требующие максимально быстрого финансового решения, – поневоле задумаешься о дополнительном доходе. И тут как раз пригодится здоровый организм. На прошедшей неделе «ПН» рассмотрел несколько вариантов заработка на своем теле без существенного вреда для здоровья.

Донорство крови

Один из самых распространенных способов быстро заработать – донорство крови. Слово «донор» происходит от латинского «дарить», поэтому говорить о донорстве в первую очередь как об источнике дохода, наверное, не совсем этично. Здесь скорее речь идет о вознаграждении за добрый поступок. Тем не менее часто люди идут в доноры именно с целью заработка. Ведь, помимо бесплатного питания в день донации (как правило, это печенье и чай или сок), всем донорам положена денежная компенсация в размере 5% от действующего на момент сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области. Обычно эта сумма составляет 350–650 рублей.

Также сдавать можно не кровь, а один ее компонент – плазму, которая используется для лечения ожогов, некоторых травм и при изготовлении лекарств. Процедура эта более сложная: из вены пациента забирается кровь, отделяется плазма, а оставшиеся компоненты возвращаются в кровь донора.

Сдавать кровь может не каждый – существует ряд противопоказаний: абсолютные (не зависящие от давности и результатов лечения) – например, СПИД, туберкулез, гепатит и временные – нанесение татуировки, простудные заболевания, удаление зубов. Подробнее со списком можно ознакомиться на официальном сайте «Служба крови Самарской области». Также там можно узнать, какая кровь требуется на текущий момент. Например, 24 февраля в Самаре требовалась только IV отрицательная, а в Тольятти оба резус-фактора II и IV групп и III отрицательная группа крови.

Заработать больше можно, став «Почетным донором России». Для получения такого звания нужно 40 раз сдать кровь или 60 раз плазму. Кроме многочисленных льгот, почетный донор ежегодно получает денежное пособие в размере 13 тыс. рублей.

В Тольятти кровь сдают в Областной станции переливания крови (Московский проспект, 19) в будние дни с 7.30 до 11.00.

Сперма и яйцеклетки

Достаточно простой способ заработать – сдавать сперму. И если вас не смущает сам способ заработка, то, чтобы стать донором, нужно заполнить анкету на сайте, после чего сдать спермограмму – исследование с целью оценки мужского здоровья. Такое донорство является полностью анонимным: парам, использующим для оплодотворения донорскую сперму, сообщаются только сведения о возрасте, внешности, образовании и национальности донора. Если вы подходите, будьте готовы пройти собеседование, после которого можно приступать к самой процедуре. Все исследования проводятся бесплатно.

За эту несложную работу любой мужчина 18–35 лет без вредных привычек может получить 1500 рублей. Через один-два дня после сдачи спермы выплачивается 500 рублей, еще 1000 вы получаете через полгода – после повторной сдачи анализов и выхода спермы из карантина. Сдавать семенную жидкость можно не чаще двух раз в неделю. Таким образом, при сдаче спермы до восьми раз в месяц можно зарабатывать до 12 тыс. рублей ежемесячно.

Совершить процедуру можно в Тольятти в клинике «Мать и дитя» (Ворошилова, 73) или в Самаре в «Банке спермы» (Ташкентская, 159).

Женщины тоже могут заработать, причем намного больше, став донором яйцеклетки. Это возможно, если женщине 20–34 года, у нее уже есть собственный здоровый ребенок, отсутствуют вредные привычки и заболевания. За каждую такую донацию можно получить 40 тыс. рублей. Процедура эта, конечно, небыстрая и длится, учитывая все подготовительные этапы, несколько месяцев. Повторную программу можно проводить каждые три-шесть месяцев.

На разок

Если женщине не жалко расстаться с густой шевелюрой, то в качестве одноразового заработка она может продать волосы, использующиеся в производстве париков и как материалы для наращивания. Объявлений в интернете, на остановках, группах «ВКонтакте» с предложениями о покупке волос множество. Годами отращиваемая красота стоит примерно 1500 рублей за 100 граммов. Цена зависит, конечно, от длины и качества товара. Принимаются чистые, тщательно расчесанные волосы длиной от 35 сантиметров. Постричь вас может парикмахер, который и станет покупателем. Если надумаете продавать уже отстриженные волосы, их нужно заплести в косу.

Кроме легальных способов заработать на своем теле, существуют и противозаконные. И хотя согласно законодательству РФ донорство органов осуществляется исключительно на безвозмездной основе и их продажа является уголовно наказуемым преступлением, расценки черного рынка на подобные процедуры в России все же существуют. Сама процедура стоит огромных денег, но донор получает лишь малую часть, причем расценки зависят от региона. Самые большие в Москве – до $10 тыс.

Но и это еще далеко не все. В поисках заработка некоторые предлагают на продажу ни много ни мало – свою бессмертную душу. В интернете достаточно так называемых «посредников» между людьми и темными силами, желающими приобрести этот бесплотный товар. Суммы фигурируют разные. Например, несколько лет назад американка выставила свою душу в качестве лота на аукционе Ebay за $2 тыс.

Валерия Вавилина