Подвели итоги

28 апреля 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».





В собрании приняли участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 3 апреля 2017 года. Они представляли 86,41% акций компании.

С докладом об итогах работы предприятия в 2016 году выступил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Александр Викторович. В частности, он проинформировал собрание о проектах, реализуемых компанией, производственных и финансовых показателях по итогам 2016 года, социальной политике предприятия и перспективах его развития.

Общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе - отчет о финансовых результатах и распределении прибыли по результатам финансового года. В ходе собрания одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собранием акционеров было принято решение выплатить по результатам 2016 года дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Произведенные промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов в целом за 2016 год составит 3,00 руб. на все виды акций или 716,43 млн руб.

По итогам голосования, в состав совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» были избраны:

- Аникушин Сергей Александрович, главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;

- Ардамаков Сергей Витальевич, начальник производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот»;

- Бобровский Сергей Викторович, советник по корпоративным вопросам ПАО «КуйбышевАзот»;

- Былинин Андрей Николаевич, коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;

- Герасименко Виктор Иванович, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»;

- Кудашева Людмила Иосифовна, советник ПАО «КуйбышевАзот»;

- Кудрявцев Виктор Петрович, директор проекта ПАО «КуйбышевАзот»;

- Мейтис Аркадий Иосифович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;

- Нуров Кашиф Шарипович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;

- Огарков Анатолий Аркадьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот»;

- Рачин Константин Геннадьевич, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»;

- Рыбкин Дмитрий Васильевич, директор по маркетингу и планированию ПАО «КуйбышевАзот»;

- Туманов Сергей Александрович, председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот»;

- Шульженко Юрий Григорьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот».

На первом заседании совета директоров, состоявшемся после годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот», его председателем был избран Герасименко Виктор Иванович.