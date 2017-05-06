Подвели итоги
В собрании приняли участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 3 апреля 2017 года. Они представляли 86,41% акций компании.
С докладом об итогах работы предприятия в 2016 году выступил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Александр Викторович. В частности, он проинформировал собрание о проектах, реализуемых компанией, производственных и финансовых показателях по итогам 2016 года, социальной политике предприятия и перспективах его развития.
Общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе - отчет о финансовых результатах и распределении прибыли по результатам финансового года. В ходе собрания одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Собранием акционеров было принято решение выплатить по результатам 2016 года дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Произведенные промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов в целом за 2016 год составит 3,00 руб. на все виды акций или 716,43 млн руб.
По итогам голосования, в состав совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» были избраны:
- Аникушин Сергей Александрович, главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;
- Ардамаков Сергей Витальевич, начальник производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот»;
- Бобровский Сергей Викторович, советник по корпоративным вопросам ПАО «КуйбышевАзот»;
- Былинин Андрей Николаевич, коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;
- Герасименко Виктор Иванович, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»;
- Кудашева Людмила Иосифовна, советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Кудрявцев Виктор Петрович, директор проекта ПАО «КуйбышевАзот»;
- Мейтис Аркадий Иосифович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;
- Нуров Кашиф Шарипович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;
- Огарков Анатолий Аркадьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Рачин Константин Геннадьевич, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»;
- Рыбкин Дмитрий Васильевич, директор по маркетингу и планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
- Туманов Сергей Александрович, председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот»;
- Шульженко Юрий Григорьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот».
На первом заседании совета директоров, состоявшемся после годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот», его председателем был избран Герасименко Виктор Иванович.