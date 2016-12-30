Порошок, уходи! Сколько стоит убрать и вывезти снег в Тольятти

Любопытная особенность – погрузку снега непосредственно в кузов грузовика заказчику нужно будет осуществлять своими силами и лопатами или же заказать погрузочную технику в другой компании, так как у «Sannat» ее просто нет.

Зима не просто близко, как любят говорить в сериале «Игра престолов», а уже давно вступила в силу со всеми вытекающими. Например, с огромными сугробами. Снег – это, конечно, красиво, но если вовремя его не чистить, могут возникнуть проблемы. В Тольятти работает дюжина компаний, готовых взяться за уборку и вывоз снега с участка заказчика, и на прошлой неделе «ПН» разбирался, где это сделать удобнее и выгоднее.

Немаленькие объемы

В компании «Благострой» уверены, что работать необходимо исключительно с большими – нет, огромными! – объемами выпавших осадков. «Мы вряд ли приедем в частный дом, потому что там работы на полчаса и задействовать нашу технику ради этого просто нерентабельно. Обычно мы работаем на предприятиях по восемь-десять часов», – утверждают консультанты компании. Возможно, поэтому специалистов и технику «Благостроя» можно заказать минимум на четыре часа. Стоимость одного часа работы вывозящего снег КАМАЗа и его водителя – 1 тыс. рублей, фронтального погрузчика – 1,5 тыс.

Представитель строительно-транспортной компании ИП А.В. Трифанихина с плохо скрываемой гордостью сообщил нам по телефону: «Вывоз снега – это наш профиль!» Прейскурант на вызов работников и техники индивидуального предпринимателя следующий: 1,3 тыс. рублей за час работы экскаватора-погрузчика и всего 800 рублей за КАМАЗ. Довольно выгодно, на первый взгляд. Если бы не одно большое «но» – место для утилизации сугробов заказчик должен найти сам.

Сам себе погрузчик

Небезызвестное ООО «ЭкоВоз», помимо вывоза и переработки отходов, занимается и снегом. Для его уборки организация использует трактор, стоимость – 1,4 тыс. рублей за час.

Компания же «Sannat», как и другие предприятия, предлагает воспользоваться КАМАЗами. Любопытная особенность: погрузку снега непосредственно в кузов грузовика заказчику нужно будет осуществлять своими силами и лопатами или же заказать погрузочную технику в другой компании, так как у «Sannat» ее просто нет.

Сотрудники предприятия «ЭкоПромЛес» подчеркивают, что они занимаются уборкой и вывозом снега не только в Тольятти, но и в Жигулевске, Подстепках, Ягодном, Узюково, Поволжском и Прибрежном. Компания предлагает два варианта заключения договора на свои услуги. Первый – единовременная уборка снега – подойдет преимущественно частным заказчикам на небольшие объемы. Второй – заключение долговременного контракта на весь зимний период. В этом случае доблестные сотрудники предприятия будут приезжать на тракторе МТЗ-82 по мере необходимости, стоимость – от 1 до 2,5 тыс. рублей за час работы.

Часы и кубометры

Компания «ТЛТ-Дорстрой» готова очистить территорию заказчика от сугробов и попросит за свои услуги 1,2 тыс. рублей за час работы. Пожалуй, самое неординарное ценообразование у предприятия «Перевозка 24», работники которого смотрят не на часы, а на кубометры убранного снега. Один кубометр, кстати, будет стоить 200 рублей.

Представитель компания «Возим 163» не смог назвать нам стоимость услуг и ответил уклончиво: цены на уборку и вывоз снега зависит от множества факторов. Среди них возможность подъезда специальной снегоуборочной техники к объекту, объем вывозимого снега, удаленность объекта от снегоплавильной станции, а также «уровень сложности уборки снега в стесненных ограниченных условиях». При этом специалисты компании готовы работать и в ночное время, что, безусловно, сильно выделяет ее на фоне других служб. Да и нижний порог цены на услуги здесь более чем демократичный (в итоге мы все-таки добились от собеседника конкретных цифр) – от 150 до 1,5 тыс. рублей за час работы.