Последний сеанс

Что произошло со старейшими кинотеатрами Тольятти.

Первый постоянный кинотеатр в России открылся в Санкт-Петербурге в мае 1896 года. В Ставрополе первый киносеанс состоялся в 1903 году. В середине нулевых оснащенные современным оборудованием кинозалы на 100–150 зрителей открывались с завидной регулярностью. Однако сравнивать их с киномонстрами советского прошлого невозможно. «ПН» изучил историю старейших тольяттинских кинотеатров и узнал, что с ними происходит сейчас.

За фильмами ездили на лошадях

Первый стационарный синематограф открылся в Ставрополе в 1913 году. Назывался он «Ренессанс» и просуществовал до Октябрьской революции. В 1919 году было закуплено новое оборудование и показы возобновили. Директор этого кинотеатра Черноруцкий в своих воспоминаниях писал: «До ноября 1930 года кинотеатр принадлежал добровольному пожарному обществу. Было в нем 300 мест. Картины демонстрировались два-три раза в неделю. Причем в первый день показа новой картины было два сеанса, на второй – один. За фильмами приходилось ездить на лошадях в Самару».

В 1947 году решением Ставропольского райисполкома кинотеатру было присвоено имя «Буревестник» в честь произведения Максима Горького. Старое здание разобрали при переносе города, а на новом месте было построено новое – просторное и современное. «Это первый в Куйбышевской области специально спроектированный кинотеатр», – говорят историки. 18 октября 1959 года был подписан акт приемки в эксплуатацию каменного здания «Буревестника».

К началу XXI века здание очень сильно обветшало и ремонту уже не подлежало. Была проведена капитальная реконструкция с использованием современных технологий и сохранением исторического облика здания. Первый сеанс в новом кинотеатре состоялся 1 ноября 2002 года. Однако в начале лета 2008 года он прекратил свою работу. Через несколько лет простоя, в 2011 году, мэрия города создала организацию – культурно-досуговый центр «Буревестник».

Мозаичное панно

Крупнейший на момент его сдачи кинотеатр в Поволжье (1,2 тыс. зрительских мест) – «Сатурн» – был открыт в 1972 году. Проектированием гиганта занимались специалисты Московского центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий, а созданием уникального мозаичного панно – народный художник СССР Андрей Васнецов.

Первый показ, фильм «Море в огне», состоялся 23 февраля 1972 года. За свою историю кинотеатр принял более 4,5 млн зрителей.

Осенью 1998 года «Сатурн» был реконструирован: все оборудование заменили современным, а зрительный зал перестроили, в результате чего он «потерял» 500 мест. Так «Сатурн» стал седьмым кинотеатром в России и первым в провинции, переоборудованным по новым технологиям.

«Очередная реконструкция планировалась на 2008 год, – рассказывает тольяттинский киноэксперт Кирилл Малышев. – Однако она так и не была проведена из-за нерентабельности: однозальный «Сатурн» не мог конкурировать с небольшими кинотеатрами в торговых центрах, показывающими гораздо больше картин». Спустя три года, в сентябре 2011-го, гигант сдался и был закрыт, а чуть позже его взяла в аренду московское ООО «Новое кино». Фирма установила оборудование 3D-формата, но потерпела фиаско и выставила «Сатурн» на продажу с ориентировочной стоимостью 80 млн рублей. Покупателей найти не удалось, и здание начали сдавать в аренду.

«Юпитер» – «Ставрополь» – «Пирамида»

Почти десять лет, с середины 1970-х до середины 1980-х, остановка общественного транспорта в 9 квартале Автозаводского района носила название «Кинотеатр «Юпитер». Любопытно, что название было, а кинотеатра не существовало.

«Юпитер» так и не появился на свет, зато в ноябре 1986 года на этом месте был открыт кинотеатр «Ставрополь». Но это здание запомнилось тольяттинцам все же как культурно-развлекательный центр «Пирамида». Оно и понятно, в начале 90-х в КРЦ открылся один из первых тольяттинских ночных клубов. В 2003 году там открыли кинозал, который профункционировал девять лет.

Теперь же разрушенная «Пирамида» стала экспериментальной площадкой театра «Колесо». В рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» здание будет реконструировано и станет «новой сценой» театра.

В связи с убыточностью

Рассказывая о первых тольяттинских кинотеатрах, нельзя не вспомнить еще о нескольких культовых местах. В 1963 году прошел первый сеанс в кинотеатре «Космос» на 800 мест. Позже кинотеатр долго и со скандалом сносили, а на его месте построили торгово-развлекательный центр. К слову, посмотреть кино там можно и сегодня.

Открытый в 1966 году в Центральном районе «Авангард» на 300 мест проработал до начала 90-х. Здание признали ветхим, а реставрацию посчитали нецелесообразной.

«Маяк» – первый кинотеатр Комсомольского района. Киносеансы проходили в нем до середины 90-х. В 1996 году кинотеатр перестал функционировать и пришел в запустение. В начале нулевых здание снесли, а на его месте сейчас планируют устроить сквер.

В 1986 году в Комсомольском районе Тольятти был открыт еще один кинотеатр – «Октябрь». В 2000 же году вышло постановление «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Октябрь» в связи с убыточностью основного вида деятельности». Тогда же произошло второе рождение здания – там разместился Театр юного зрителя.