Потребители замораживают расходы

В Самарской области растет просроченная задолженность по зарплате.

После слабого роста в начале года расходы потребителей снова начали сокращаться: об этом сообщают государственные и независимые исследовательские холдинги. По данным специалистов Romir, в апреле повседневные траты россиян снизились на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% к апрелю 2016 года. Данные Росстата в отношении жителей Самарской области также показывают снижение покупательской активности и доходов, в среднем показывая значение в 0,4% за два месяца. При этом просроченная зарплата жителей области составила 44,5 млн рублей.

Пока государство стремится внедрить систему тотального контроля над расходами и доходами россиян, прогрессивные исследователи уже давно используют возможности онлайн-касс для получения более-менее точной картины происходящих рыночных процессов. К примеру, специалисты исследовательского холдинга Romir еще в 2007 году запустили Romir Consumer Scan Panel (скан-панель домохозяйств, собственная разработка холдинга).

На территории России скан-панель домохозяйств работает по репрезентативной выборке городского населения. Выборка охватывает 11 тыс. домохозяйств, 30 тыс. потребителей в 180 городах России с населением более 100 тыс. человек. Все участники исследования оснащены компьютерами с доступом в интернет, сканерами штрих-кодов и специальными мобильными приложениями для смартфонов, позволяющими фиксировать покупку товаров для внедомашнего потребления, а также услуги. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, а также описывают место и назначение покупки. Факт покупки подтверждается чеками, которые ежемесячно высылаются в офис Romir. «Фиксируется более 150 тыс. покупок в неделю, количество категорий не ограничено. Данные в режиме онлайн поступают на сервер панели и позволяют специалистам Romir в круглосуточном режиме осуществлять техподдержку проекта», – говорится в комментарии разработчиков.

Так вот, судя по последним данным этого глобального исследования, в апреле повседневные расходы потребителей в России стали минимальными за пять лет. «С учетом инфляции за апрель расходы россиян сократились на 6,8% к марту, по сравнению с апрелем 2016-го – на 9%, – говорится в отчете Romir. – Это минимальный показатель с 2012 года».

Справедливости ради отметим, что заморозка покупательской активности не имеет тотального характера. По результатам марта, например, аналитики Romir говорили о так называемой «потребительской оттепели»: повседневные траты росли на 9% месяц к месяцу, а респонденты активнее посещали магазины. «Для апреля традиционно снижение активности потребителей, – считают аналитики Romir. – Но обычно снижение расходов не так значительно, как в этом году».

О ситуации в Самарской области можно судить по комментариям участников рынка и официальным данным Росстата, который сумел отчитаться пока только за январь-февраль этого года. «Реальные располагаемые доходы населения в январе-феврале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 0,4%», – говорится на сайте организации. Реальные участники рынка более категоричны в своих оценках: «В Тольятти за последние месяцы резко сократился уровень оплаты труда,– сообщил «ПН» источник. – Сегодня 10 тыс. рублей в месяц – довольно распространенный пример официально начисляемой зарплаты. После уплаты налогов на руки люди получают по 8 тыс. рублей. И подобных примеров множество».

В области также растет просроченная задолженность по зарплате. По данным Росстата на 1 апреля, она составила 44,5 млн рублей. Интересный факт: как выяснилось, хуже всего у нас платят занятым в сфере сельского хозяйства и животноводства, затем идут работники обрабатывающих производств, поставщики энергоресурсов и строители. Завершают список работники образования и здравоохранения, научные специалисты, деятели культуры и искусств.

Плюс к вышеперечисленным факторам на потребительских расходах негативно сказывается и рост темпов инфляции, который, вероятно, ускорится в течение года.

«Потребители сегодня осознанно подходят к выбору товара, – комментируют представители «Ашан Россия». – Это подтверждает рост продаж товаров под собственной торговой маркой «Ашана»: обычно такие товары – с самой низкой ценой в ассортименте сети. Покупатели, которые прежде позволяли себе более дорогие покупки, также сократили расходы».

«Потребители придерживаются сберегательной модели поведения, – комментирует представитель известного ритейлера. – Клиенты по-прежнему предпочитают экономить, причем этой модели придерживаются люди со всеми уровнями дохода. Потребители со средним доходом сократили траты на 4,5%, а с высоким – на 2,5%. Эта тенденция, по всей видимости, будет продолжаться».

В свете представленных фактов новость о запуске программы помощи малоимущим гражданам (продовольственные карточки), одобренной на днях Минфином, перестает казаться пережитком советской эпохи. Программа предполагает, что данной категории граждан на специальные карты будут перечисляться баллы, на которые можно купить продукты российского производства.