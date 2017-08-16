Потребительское лето

Экономический рост или сезонное обострение?

Судя по всему, дефляция, зафиксированная на последней неделе июля, имеет все шансы перерасти в нечто большее. В этом, по крайней мере, уверены статусные аналитики ЦБ. Посыл для общественности выглядит следующим образом: инфляционные ожидания изменяют свою структуру, рубль стабилизируется, инвестиции растут. Эксперты считают, что третий квартал этого года действительно может стать самым удачным за последнее время в экономике. Как долго продлится восстановление экономического роста, станет ясно в середине осени.

Впервые с начала года в России зафиксирована недельная дефляция – 0,1% за расчетную неделю с 25 по 31 июля, сообщает Росстат. Последний раз это явление наблюдалось ровно год назад – с 26 июля по 1 августа – и также составляло 0,1%. Несмотря на то, что причиной дефляции стало падение цен на овощи и фрукты (на 3,7%), этот момент нельзя назвать ожидаемым из-за холодного лета и отложенном в основных агрорегионах РФ сельскохозяйственном сезоне. «Происходящее дает возможность предположить, что, несмотря на умеренный урожай, августовская дефляция по итогам месяца будет больше, чем ее ожидают», – считают эксперты.

Кроме овощей и фруктов, подешевели куриные яйца (на 1,2%), мясо кур, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и пшено – на 0,2–0,6%. Незначительно подорожали сахар-песок, говядина, свинина, баранина, вареная колбаса, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты – на 0,1–0,2%. Бензин и дизельное топливо выросли в цене на 0,1%.

Таким образом, за июль рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года – 2,6%. «Это значительно лучше показателей 2016 года – 0,5 и 3,9% соответственно, – отмечают эксперты. – Но поскольку в сопоставимом периоде 2016 года тоже была дефляция, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне 4,3%.

«Ожидаемое снижение цен на плодоовощную продукцию, связанное с поступлением нового урожая, также может позитивно сказаться на настроениях населения. Дальнейшее сохранение инфляции вблизи целевого значения 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и привязке их уровня к целевому показателю», – считает регулятор.

Данные о настроении населения во втором квартале, приводимые ЦБ, также говорят о наступлении «потребительского лета». Согласно прогнозу регулятора, дефляция последнего месяца сезона может составить около 0,2 п.п., а потребительские цены в августе снизятся впервые с 2011 года (в последний раз подобное снижение цен в России на 0,2 п.п. наблюдалось как раз в августе 2011-го и в 2005 году).

Экономический обзор Банка России также содержит вполне позитивную информацию об итогах июня. Самым важным моментом является подтверждение ЦБ факта ускорения инвестиций во втором квартале – до 3,5–4,5% за квартал после 2,5% в первом квартале. По итогам третьего квартала регулятор ожидает роста инвестиций до 4%. Объявленные итоги коррелируются с оценкой июльского промпроизводства Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, где ожидают рост 1,9% «год к году»: если эти данные подтвердятся, можно констатировать, что темпы роста в промышленности невысоки, но стабильны.

На позитивные перемены рынка россияне реагируют вполне предсказуемо: повышением потребительской активности. По оценкам ЦБ, за последний месяц существенно ускорился в положительной зоне рост оборотов розничной торговли. При этом отмечается увеличение спроса на импорт, приобретаемый населением через интернет за пределами РФ. С учетом этих факторов ЦБ пересмотрел оценки расходов на конечное потребление домохозяйств в первом квартале, оно, согласно этим данным, выросло на 2,7% (прогноз роста потребления за второй и третий кварталы – 3–4%).

«В ответах на вопрос о покупках и сбережениях начали преобладать потребительские настроения, – отмечают аналитики Банка России. – Снизились субъективно оцениваемые «масштабы экономии» домохозяйств, не выросло число экономящих респондентов».

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) также отмечает изменение финансового поведения россиян, которые видимо, перестали бояться ухудшения в экономике. По словам экспертов, это может быть связано с отложенным спросом: на фоне стабилизации экономики (пусть и кратковременной) граждане больше не откладывают покупки, которые планировали раньше. В обзоре НАФИ говорится, что еще в 2015 году 47% граждан страны старались сначала отложить определенную сумму денег, а затем расходовать остаток. Сегодня 46% респондентов тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают.

Данные холдинга «Ромир» также свидетельствуют о том, что в России появились признаки восстановления доходов самых обеспеченных групп. За последний год доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11 до 18%. «За год также немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом – с 43% в прошлом году до 39% в году текущем», – сообщают социологи.

Есть и смелые оценки сложившейся ситуации – российская экономика вышла из кризиса. «Именно восстановление экономики подвигло россиян к крупным тратам, которые до этого они предпочитали переносить, сберегая средства «на черный день», – уверены некоторые наблюдатели. Эксперты «ПН» воздерживаются от столь радужных прогнозов. «Препятствовать отрицательной инфляции будет ослабевающий курс рубля, – считают они. – Дефляции может не быть, если курс рубля сильно ослабнет. По итогам года есть шансы выйти на уровень инфляции в 4%, но только при условии, что курс рубля не будет сильно колебаться. Ну и обещанных инвестиций в промышленность все же стоит для начала дождаться».