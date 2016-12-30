Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе Тольяттинских офисов в праздничные дни. 31 декабря 2016 года прием клиентов время работы офисов сокращено на 1 час.

1 января 2017 года офисы Сбербанка не работают.



2 января в Тольятти будут работать дежурные офисы по адресам : ул. Л. Чайкиной, 43А , ул. Юбилейная, 55, ул. Ленина, 87. В Сызрани по адресу : ул. Советская,42 и в Жигулевске -ул. Комсомольская, 36. Время работы в период новогодних праздников - с 10:00 до 15:00.

Жители других городов Самарской области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

С 9 января офисы будут работать в обычном режиме.

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru .

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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