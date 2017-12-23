Повторные заводские недостатки

Житель Карелии отсудил у АВТОВАЗа новую Lada Vesta взамен ломающейся.

Прионежский районный суд в Карелии обязал компанию АВТОВАЗ заменить местному жителю ломающийся автомобиль Lada Vesta на новый аналогичный автомобиль, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь суда Марина Таратунина.

«Суд удовлетворил иск местного жителя к ПАО «АВТОВАЗ» о защите прав потребителя и обязал АВТОВАЗ заменить автомобиль на другой новый автомобиль такой же марки, модели и аналогичной комплектации», — сказала Таратунина.

По ее словам, 11 января 2017 года житель Карелии купил за 647 тыс. рублей новую Lada Vesta, но в течение гарантийного срока неоднократно обращался к дилеру для выполнения ремонта автомобиля в связи с постоянно возникающими новыми и повторными заводскими недостатками.

В октябре он обратился в суд и потребовал замены автомобиля.

«Суд также взыскал с ПАО «АВТОВАЗ» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей», — отметила Таратунина.

Решение суда вступило в законную силу, сказала она.