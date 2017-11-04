Позвони мне, позвони

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Как работают call-центры в Тольятти.

На момент написания этого текста по запросу «оператор call-центра Тольятти» «Яндекс» выдавал 76 вакансий с местных сайтов по поиску работы. Казалось бы, общаешься с людьми весь день, рассказываешь то, что прекрасно знаешь – не работа, а мечта. Однако едва ли какие-то другие специалисты в городе требуются в большем количестве. «ПН» выяснил, каково это – постоянно говорить по телефону, много ли за такую работу платят и почему в контактных центрах высокая текучесть кадров.

Не выходя из дома

В современном мире работа с клиентами требует моментального удовлетворения их запросов. Хорошим способом в решении этой задачи стало создание call-центров, помогающих повысить репутацию компании в глазах потребителей.

Первой организацией, которая стала заниматься продажей своих услуг исключительно по телефону, стала компания DialAmerica Marketing. Таким образом, что-то похоже на call-центр появилось в Америке еще в 50-х годах прошлого столетия. А вот термин «телемаркетинг» стали использовать на 20 лет позже. Сегодня в США телефонные продажи – это действительно продажи: американцы спокойно сообщают даже номера своих карточек и таким образом оплачивают товары не выходя из дома.

Что касается России, до нас подобные способы продаж добрались только к началу нулевых. Однако русских на мякине не проведешь: невозможно представить себе нашего соотечественника, который без раздражения выслушивает рекламу продукта по телефону и сразу совершает покупку. И тут мы по большей части правы.

Небылицы с листка

Изучив, каким компаниям на тольяттинском рынке труда требуются операторы call-центра, действительно можно засомневаться. А почитав отзывы бывших работников, убедиться в том, что сомнения не беспочвенны. Например, в одной из тольяттинских групп «ВКонтакте» в обсуждении «Черный список работодателей» можно увидеть комментарий Екатерины Горбаневой: «Оба колл-центра на 23 этаже «Веги» в черный список, пожалуйста. Вруны ужасные, вместо 9 тыс. оклада за месяц работы отдали только 2 тыс.».

Девушка согласилась рассказать о своем опыте подробнее: «Я работала в компании, продающей антивозрастную косметику. Основной задачей было обзванивать клиентскую базу (Россия и Казахстан) и пошагово «втирать» существующим и будущим клиентам информацию о дорогостоящей продукции – сыворотке. Не знаю, насколько она на самом деле эффективна, говорят, скорее, это обман. Вообще там никто не пробовал эту косметику, просто читают небылицы с листка, а клиенты потом жалуются. Полный комплекс стоит около 120 тыс. рублей. И насчет зарплаты: обещали не меньше 17 тыс. за месяц работы, а заплатили копейки».

Холодные звонки

Еще один отзыв на сайте Antijob.net привлек наше внимание: «Проработала в консультационном центре два месяца. Там занимаются тем, что обзванивают людей и сообщают, что они выиграли депозит на 30 тыс. рублей и его нужно забрать. Если человек придет, умелые менеджеры разведут его на деньги. Хочу предупредить будущих работников этой компании: не ждите своих денег. Это одна из контор, которые зарабатывают в том числе за счет невыплаты зарплат сотрудникам».

Судя по комментариям, способы мошенничества у компании регулярно меняются. И адрес офиса тоже. «Консультационный центр Тольятти – это бывший TeleTrade, – рассказывает «ПН» студент-юрист Евгений Климов. – Большая часть работы – холодные звонки. Дается огромная контактная база, и твоя цель – дозвониться, договориться о встрече, лично рассказать о том, как легко зарабатывать на валютном рынке, и показать это в демопрограмме. Затем клиенту открывают счет и помогают приступить к торговле с мелких сделок. Он зарабатывает небольшую сумму, через какое-то время ставит больше и теряет все. Далее твоя задача убедить его пополнить счет и отбить потерянные деньги. И так снова и снова. Зарплата – 8% от личных привлечений. Если не выполняешь месячный план – трудишься без выходных. Я работал, пока верил во все, что говорил людям. А ушел потому, что не хотел делать того, за что мне будет стыдно».

Премиальные от Yota

Однако не все контактные центры работают с целью продать товары или услуги. У многих крупных компаний есть свои колл-центры, отвечающие за техническую поддержку работы организации или консультацию клиентов.

Виктория работает оператором в единственном колл-центре компании Yota, который находится в Тольятти и осуществляет техническую поддержку пользователей по всей России. «Наша задача – помогать клиентам, у которых возникают сложности при работе с интернетом, – рассказывает девушка. – Работаем по графику два через два, по 12 часов. Иногда действительно устаешь от общения с людьми и потом не хочешь ни с кем разговаривать. Особенно если попадаются конфликтные клиенты. Хорошо, что можно поставить звонок на удержание, выдохнуть и продолжить диалог.